Политика
Украина надеется на белорусское топливоКоммерсантъ 11:05
Киев рассчитывает заместить поставки из России Украина, где в августе вступили в силу спецпошлины на импорт российского дизельного топлива по трубопроводу, рассчитывает на увеличение поставок из Белоруссии.
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Рабочая группа Центризбиркома (ЦИК) во вторник рекомендовала отклонить жалобу экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова на отказ в регистрации его кандидатом на сентябрьских выборах в Мосгордуму.
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Обновлено в 14:50
Армия и оружие
Капитан ВМФ оценил данные польских СМИ о плохом состоянии флота России
Журналист Михал Фишер в статье издания Polityka пишет, что недавний пожар на подводной лодке АС-12 «Лошарик» показал миру, что российский флот представляет угрозу из-за состояния, в котором он находится.
Обновлено в 06:00
Политика
МИД России вызвал японского посла из-за нарушений на Южных Курилах
Россия выразила послу Японии Тоехиса Кодзуки протест из-за нарушений на Южных Курилах, которые были допущены японскими участниками безвизовых обменов с островами.
Обновлено в 12:07
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СК в Тюмени проверяет сообщения о похоронах ветерана войны в мешке
Тюменские следователи начали проверку информации о том, что ветерана Великой Отечественной войны похоронили в мешке из-за отказа сотрудников морга обработать тело умершей, сообщает региональное управление СК РФ.
Обновлено в 10:13
Политика
«Левада-Центр» выяснил истинное отношение москвичей к акциям протеста
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Самолет с командой певицы Pink загорелся при посадке
Обновлено в 10:50
Политика
Коломойский объяснил ненужность российского газа Украине
По мнению олигарха, российский газ никогда не был нужен Украине, так как он не отличается от любого другого товара, который можно было бы купить в Европе.
Обновлено в 09:33
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Обновлено в 13:30
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Цена на нефть Brent упала ниже $60
Цена на нефть марки Brent снизилась до $59,89 за баррель.
Обновлено вчера в 16:11
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Индейцы Майя были более воинственны, чем считалось ранее
Группа археологов из Калифорнийского университета в Беркли (США), которую возглавил Дэвид Валь, установила, что конфликты между государствами майя были намного более жестокими, чем считалось.
Обновлено в 04:32
Футбол
Лига чемпионов. «Брюгге» одержал скромную победу над киевским «Динамо»
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Обновлено в 16:26
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После пожара в Нотр-Даме у детей выявлен опасный уровень свинца в крови
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Ведущие американские газетные издательства объявили о слиянии
Американская компания New Media Investment Group, владеющая издательством GateHouse Media, приобретет своего конкурента – компанию Gannett.
Обновлено в 04:32
Происшествия
Полиция проверяет сообщения о стрельбе в супермаркете в Луизиане
Полиция проверяет сообщения о стрельбе в супермаркете в американском городе Батон-Руж в штате Луизиана, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:51
Кино
Названы лауреаты фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest
В Нижнем Новгороде объявили лауреатов II международного фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest.
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