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Происшествия Задержан вероятный убийца Михаила Круга Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.

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Политика Центризбирком проигнорировал аргументы оппозиционеров Рабочая группа Центризбиркома (ЦИК) во вторник рекомендовала отклонить жалобу экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова на отказ в регистрации его кандидатом на сентябрьских выборах в Мосгордуму.

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