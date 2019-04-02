Политика
Украина начала укреплять границу с Россией и копать рвыLenta.ru 11:34
Украина приступила к активному укреплению границы с Россией в рамках проекта «Стена». Об этом говорится в официальном пресс-релизе МВД страны. Сообщается, что работы ведутся в Луганской области, устанавливаются заграждения и прокладываются противотранспортные рвы.
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Шоу-бизнес
46-летняя Елена Корикова показала округлившийся живот
Елена Корикова с сыном Сегодня 46-летняя Елена Корикова, которая в настоящий момент ни с кем официально не встречается, опубликовала в своем микроблоге в Instagram фотографию, на которой предстала с внушительным животом.
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Многодетные семьи получат налоговые льготы в этом году
Многодетные семьи уже в нынешнем году смогут воспользоваться новыми налоговыми льготами на имущество и землю.
Обновлено в 05:29
Экономика
Visa обязала банки России выпускать только бесконтактные карты
Международная платёжная система Visa направила российским банкам предписание начать выпуск только бесконтактных карт.
Обновлено в 05:22
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Путин освободил от должности прокурора КЧР Александра Терещенко
Как сообщается на сайте генеральной прокуратуры Российской Федерации, президент подписал бумаги об освобождении от должности прокурора Карачаево-Черкесской Республики.
Обновлено в 06:27
Происшествия
Обвиненный в шпионаже норвежец собирал данные о российских подлодках
Уроженец Норвегии Фруде Берг, которого судят в Москве за шпионаж, обвиняется в сборе информации о российских атомных подлодках.
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Армия и оружие
Ополченцы в Донбассе уничтожили «Ведьму»
Обновлено в 13:12
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Голые активисты пытались сорвать сессию британского парламента
Обновлено вчера в 14:15
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Агуэро не поможет «Манчестер Сити» в матче против «Кардиффа»
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В Россию прекращают ввоз двух противоопухолевых препаратов
Росздравнадзор сообщил о прекращении ввоза в РФ двух препаратов, применяемых при лечении онкологии.
Обновлено в 13:25
Футбол
Макаров вновь перенес операцию на крестообразных связках
Футболист московского ЦСКА Александр Макаров, выступающий на правах аренды за курский "Авангард", вновь перенес операцию на крестообразных связках колена, сообщается на официальном сайте ФНЛ.
Обновлено в 06:50
Политика
Фарион призвала посадить Зеленского за разговоры на русском языке
Напомним, осенью 2018 года Фарион назвала русский язык «языком оккупантов» и поругалась из-за него с двумя политиками во время прямого эфира.
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Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте показала фанатам следы побоев на лице
Певица и актриса Кристина Орбакайте разместила у себя в инстаграме неожиданное селфи.
Обновлено в 04:18
Политика
Мэй заявила о необходимости новой отсрочки брексита
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй по итогам совещания с членами правительства заявила о необходимости отсрочки выхода Британии из Евросоюза.
Обновлено в 13:48
Экономика
Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов
По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Авто
Новый Ford Explorer стал гибридом и научился заряжаться от розетки
Компания Ford представила европейский вариант внедорожника Explorer нового поколения.
Обновлено в 11:21
Экономика
Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»
В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
Космос
Рогозин рассказал, почему уволил «нерадивых» разработчиков «Федерации»
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что разработчиков корабля "Федерация" пришлось уволить, чтобы уложиться в установленные сроки.
Обновлено в 13:22
Здоровье
Врач Татьяна Бандурина: употреблять гематоген не следует
Врач Татьяна Бандурина подтверждает: гематоген россияне действительно покупают в больших количествах, и многие убеждены, что в этом продукте содержатся витамины, и в общем он полезный.
Обновлено вчера в 11:41
Общество
Суд продлил домашний арест Серебренникову
Обновлено в 03:35
Происшествия
Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане
Организатор экспедиции Оскар Конюхов рассказал, что в Южном океане шторм впервые за кругосветное путешествие перевернул лодку путешественника Федора Конюхова.
Обновлено в 04:28
Общество
Суд запретил строить на Байкале завод по розливу воды
Арбитражный суд Иркутской области запретил компании «Аквасиб» с китайским капиталом продолжать строительство завода по розливу бутилированной воды на берегу озера Байкал.
Обновлено в 11:06
Кино
Умер известный режиссер Вадим Гемс
Обновлено в 09:34
Происшествия
Мосгорсуд 10 апреля проверит законность ареста Абызова
Мосгорсуд 10 апреля проверит законность заключения под стражу по обвинению в создании преступного сообщества и мошенничестве бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено в 10:28
Экономика
Honor впервые стал лидером по продажам смартфонов в России
По итогам первого квартала 2019 года китайский бренд Honor, стал лидером по продаже смартфонов на российском рынке.
Обновлено в 00:15
ЖКХ
В Думе предложили изменить расчет тарифов на вывоз мусора
Комитет Госдумы по экологии намерен попросить Медведева изменить порядок и методику расчета нормативов накопления ТКО (твердые коммунальные отходы) для населения.
Обновлено в 08:41
Происшествия
В Астрахани восьмилетний мальчик сбежал в «кругосветное путешествие»
Восьмилетний мальчик из Астрахани отправился в «кругосветное путешествие». Дома он оставил соответствующую записку.
Обновлено в 11:48
Политика
На Украине завели уголовное дело по полёту Бойко и Медведчука в Россию
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины инициировало уголовное расследование в отношении украинских Госпогранслужбы и Госавиаслужбы по факту полёта в Россию политиков Юрия Бойко и Виктора Медведчука, сообщает 2 апреля «Украинская правда».
Обновлено в 12:55