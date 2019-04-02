Украина начала укреплять границу с Россией и копать рвыLenta.ru 11:34

Украина приступила к активному укреплению границы с Россией в рамках проекта «Стена». Об этом говорится в официальном пресс-релизе МВД страны. Сообщается, что работы ведутся в Луганской области, устанавливаются заграждения и прокладываются противотранспортные рвы.

Украина начала укреплять границу с Россией и копать рвы

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