Политика

Украина начала укреплять границу с РоссиейРИА Новости 07:12

Украина начала активно укреплять украино-российскую границу в рамках проекта "Стена", заявила во вторник пресс-служба МВД Украины.
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Украина начала укреплять границу с Россией и копать рвы

Lenta.ru11:34

Украина активно укрепляет границу с РФ в рамках проекта «Стена»

Life.ru09:34

Украина начала укреплять границу с Россией

РИА Новости07:12

Украина активно укрепляет границу с Россией

Газета.Ru08:02

Украина начала укреплять границу с Россией

Взгляд.ру07:59

Украина начала активно укреплять границу с Россией

RT на русском07:33

Украина начала укреплять границу с Россией в нескольких областях

ФАН08:51
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 12:50, Ашберн
Происшествия

В Великом Новгороде ученик распылил в школе перцовый газ

Обновлено в 11:54
Происшествия

Обвал ледника едва не смыл туристов в океан

Один из очевидцев заснял, как на юго-востоке Исландии несколько десятков людей чуть не оказались смытыми в Атлантический океан.
Обновлено в 07:39
Авто

Брать или не брать Ford Fiesta, Focus, EcoSport и Mondeo на вторичке

Обновлено 31 марта в 14:00
Экономика

Росстат зафиксировал рост реальных пенсий в феврале

Средний размер назначенных пенсий, по оценке Росстата, в феврале вырос на 5,9% в годовом выражении и составил 14 116 рублей.
Обновлено в 10:14
Общество

Свидетельство СНИЛС больше не выдают

Свидетельства ОПС, выданные до вступления в силу нового порядка сохраняют свое действие, не нуждаются в обмене и уравнены в документами подтверждающим регистрацию в системе персучета.
Обновлено в 11:39
Здоровье

Больного раком ребенка несколько лет лечили от простуды

В Забайкалье девочку с увеличенными лимфоузлами несколько лет лечили от простуды.
Обновлено в 11:15
Политика

КС Украины разрешил переименовать Днепропетровскую область

Конституционный суд Украины разрешил переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую.
Обновлено в 11:33
Здоровье

«Септолете плюс» и ряд других препаратов прекратят ввозить в Россию

Росздравнадзор сообщил об прекращении ввоза в РФ антисептического спрея "Септолете плюс", применяемого при инфекциях полости рта и глотки.
Обновлено в 12:20
Происшествия

В Подмосковье банда корейцев похищала и продавала собак в рестораны

Обновлено в 07:18
Происшествия

Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане

Организатор экспедиции Оскар Конюхов рассказал, что в Южном океане шторм впервые за кругосветное путешествие перевернул лодку путешественника Федора Конюхова.
Обновлено в 04:28
Происшествия

Появились фото с места взрыва в Академии Можайского в Петербурге

Обновлено в 07:46
Транспорт

«Аэрофлот» назвал стоимость места багажа в безбагажном тарифе

Стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе "Аэрофлота" составит 40 евро (или две тысячи рублей) при оплате на сайте, 50 евро (2,5 тысячи рублей) при оплате в аэропорту, следует из информации на сайте компании.
Обновлено в 11:12
Шоу-бизнес

Таисия Повалий рассказала, что скоро станет бабушкой

55-летняя певица Таисия Повалий сообщила поклонникам радостную новость – она скоро впервые станет бабушкой.
Обновлено в 04:16
Музыка

Сергей Лазарев выступит на Евровидении под номером 13

Обновлено в 11:33
Экономика

Ослабление рубля может привести к резкому росту цен в апреле

Эксперты прогнозируют резкое повышение цен на продовольственные товары в том случае, если стабильность рубля снова будет нарушена.
Обновлено в 09:25
Политика

Президент Эстонии попросила о встрече с Путиным в Москве

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным во время своего визита в Москву, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу отдела коммуникации канцелярии президента Эстонии Кайди Ахер.
Обновлено в 07:20
Гаджеты

Найден способ украсть любой пароль и PIN-код с телефона

Исследователи из Кембриджского университета в Великобритании обнаружили способ украсть PIN-код или пароли с любого телефона.
Обновлено в 11:05
Гаджеты

Названы самые быстрые Android-смартфоны по итогам марта 2019 года

В марте самым быстрым оказался Xiaomi Mi 9 Transparent Edition, также известный как Explorer Edition, сместив прошлого лидера — обычную модель Xiaomi Mi 9. Он набрал 372 072 баллов, а обычный Xiaomi Mi 9 — 371 878.
Обновлено в 11:38
Происшествия

В Госдуме призвали ужесточить наказание за «пьяное» ДТП с жертвами

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что необходимо ужесточить наказание водителей, которые в состоянии алкогольного или наркотического опьянения совершили аварию, повлёкшую гибель людей.
Обновлено в 10:05
Происшествия

Жители Закарпатья препятствуют установке забора на границе с Румынией

Отмечается, что пограничники пытались установить заградительный забор на линии границы для предотвращения увеличения количества незаконных пересечений границы, а в это время к месту проведения работ прибыла группа молодых людей (около 40 мужчин) с требованием остановить установку забора.
Обновлено в 12:00
Шоу-бизнес

Богомолов: Собчак — адский демон

Театральный режиссер Константин Богомолов опубликовал у себя в инстаграме первое фото телеведущей Ксении Собчак.
Обновлено в 07:19
Политика

Лавров не сомневается, что Запад признает итоги выборов на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что Запад признает итоги выборов президента Украины.
Обновлено в 10:15
Экономика

Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»

В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
Музыка

Шведские музыканты призвали бойкотировать «Евровидение» в Израиле

Более 170 шведских музыкантов и деятелей культуры призвали бойкотировать конкурс «Евровидение-2019», который пройдет в Израиле в мае.
Обновлено в 11:30
Происшествия

Сын главы британской разведки погиб в автокатастрофе

Сын главы британской службы внешней разведки Алекса Янгера Сэм Янгер погиб в автокатастрофе, сообщила во вторник полиция Шотландии.
Обновлено в 06:59
Единоборства

Нурмагомедов сравнил уход Макгрегора из ММА с поведением ревнивой жены

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов считает заявление о завершении карьеры ирландского бойца ММА Конора Макгрегора пиаром.
Обновлено в 06:45
Политика

Страны НАТО готовят «пакет мер» против России в Черном море

Главы внешнеполитических ведомств стран — членов военного блока НАТО на встрече в Вашингтоне примут новый пакет мер в ответ на действия Российской Федерации в Черном море.
Обновлено в 11:33
Хоккей

«Салават Юлаев» одержал первую победу в серии с «Авангардом»

Обновлено в 12:43
Общество

Delivery Club извинилась за комментарий про подлодку «Курск»

Служба доставки еды Delivery Club извинилась за оскорбительный комментарий про подлодку Курск в соцсети.
Обновлено в 08:55
Космос

Теория Стивена Хокинга о темной материи не прошла испытание

Международная команда астрономов провела самый строгий тест теории знаменитого английского физика-теоретика Стивена Хокинга, предполагающей, что неуловимая темная материя может состоять из первичных черных дыр размером меньше десятой доли миллиметра, рожденных вскоре после Большого взрыва.
Обновлено в 03:05
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