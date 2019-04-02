Политика
Украина начала укреплять границу с РоссиейРИА Новости 07:12
Украина начала активно укреплять украино-российскую границу в рамках проекта "Стена", заявила во вторник пресс-служба МВД Украины.
Читать в источнике
Оценить87
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 12:50, Ашберн
Происшествия
В Великом Новгороде ученик распылил в школе перцовый газ
Обновлено в 11:54
Происшествия
Обвал ледника едва не смыл туристов в океан
Один из очевидцев заснял, как на юго-востоке Исландии несколько десятков людей чуть не оказались смытыми в Атлантический океан.
Обновлено в 07:39
Авто
Брать или не брать Ford Fiesta, Focus, EcoSport и Mondeo на вторичке
Обновлено 31 марта в 14:00
Экономика
Росстат зафиксировал рост реальных пенсий в феврале
Средний размер назначенных пенсий, по оценке Росстата, в феврале вырос на 5,9% в годовом выражении и составил 14 116 рублей.
Обновлено в 10:14
Общество
Свидетельство СНИЛС больше не выдают
Свидетельства ОПС, выданные до вступления в силу нового порядка сохраняют свое действие, не нуждаются в обмене и уравнены в документами подтверждающим регистрацию в системе персучета.
Обновлено в 11:39
Здоровье
Больного раком ребенка несколько лет лечили от простуды
В Забайкалье девочку с увеличенными лимфоузлами несколько лет лечили от простуды.
Обновлено в 11:15
Политика
КС Украины разрешил переименовать Днепропетровскую область
Конституционный суд Украины разрешил переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую.
Обновлено в 11:33
Здоровье
«Септолете плюс» и ряд других препаратов прекратят ввозить в Россию
Росздравнадзор сообщил об прекращении ввоза в РФ антисептического спрея "Септолете плюс", применяемого при инфекциях полости рта и глотки.
Обновлено в 12:20
Происшествия
Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане
Организатор экспедиции Оскар Конюхов рассказал, что в Южном океане шторм впервые за кругосветное путешествие перевернул лодку путешественника Федора Конюхова.
Обновлено в 04:28
Транспорт
«Аэрофлот» назвал стоимость места багажа в безбагажном тарифе
Стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе "Аэрофлота" составит 40 евро (или две тысячи рублей) при оплате на сайте, 50 евро (2,5 тысячи рублей) при оплате в аэропорту, следует из информации на сайте компании.
Обновлено в 11:12
Шоу-бизнес
Таисия Повалий рассказала, что скоро станет бабушкой
55-летняя певица Таисия Повалий сообщила поклонникам радостную новость – она скоро впервые станет бабушкой.
Обновлено в 04:16
Музыка
Сергей Лазарев выступит на Евровидении под номером 13
Обновлено в 11:33
Экономика
Ослабление рубля может привести к резкому росту цен в апреле
Эксперты прогнозируют резкое повышение цен на продовольственные товары в том случае, если стабильность рубля снова будет нарушена.
Обновлено в 09:25
Политика
Президент Эстонии попросила о встрече с Путиным в Москве
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным во время своего визита в Москву, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу отдела коммуникации канцелярии президента Эстонии Кайди Ахер.
Обновлено в 07:20
Гаджеты
Найден способ украсть любой пароль и PIN-код с телефона
Исследователи из Кембриджского университета в Великобритании обнаружили способ украсть PIN-код или пароли с любого телефона.
Обновлено в 11:05
Гаджеты
Названы самые быстрые Android-смартфоны по итогам марта 2019 года
В марте самым быстрым оказался Xiaomi Mi 9 Transparent Edition, также известный как Explorer Edition, сместив прошлого лидера — обычную модель Xiaomi Mi 9. Он набрал 372 072 баллов, а обычный Xiaomi Mi 9 — 371 878.
Обновлено в 11:38
Происшествия
В Госдуме призвали ужесточить наказание за «пьяное» ДТП с жертвами
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что необходимо ужесточить наказание водителей, которые в состоянии алкогольного или наркотического опьянения совершили аварию, повлёкшую гибель людей.
Обновлено в 10:05
Происшествия
Жители Закарпатья препятствуют установке забора на границе с Румынией
Отмечается, что пограничники пытались установить заградительный забор на линии границы для предотвращения увеличения количества незаконных пересечений границы, а в это время к месту проведения работ прибыла группа молодых людей (около 40 мужчин) с требованием остановить установку забора.
Обновлено в 12:00
Шоу-бизнес
Богомолов: Собчак — адский демон
Театральный режиссер Константин Богомолов опубликовал у себя в инстаграме первое фото телеведущей Ксении Собчак.
Обновлено в 07:19
Политика
Лавров не сомневается, что Запад признает итоги выборов на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что Запад признает итоги выборов президента Украины.
Обновлено в 10:15
Экономика
Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»
В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
Музыка
Шведские музыканты призвали бойкотировать «Евровидение» в Израиле
Более 170 шведских музыкантов и деятелей культуры призвали бойкотировать конкурс «Евровидение-2019», который пройдет в Израиле в мае.
Обновлено в 11:30
Происшествия
Сын главы британской разведки погиб в автокатастрофе
Сын главы британской службы внешней разведки Алекса Янгера Сэм Янгер погиб в автокатастрофе, сообщила во вторник полиция Шотландии.
Обновлено в 06:59
Единоборства
Нурмагомедов сравнил уход Макгрегора из ММА с поведением ревнивой жены
Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов считает заявление о завершении карьеры ирландского бойца ММА Конора Макгрегора пиаром.
Обновлено в 06:45
Политика
Страны НАТО готовят «пакет мер» против России в Черном море
Главы внешнеполитических ведомств стран — членов военного блока НАТО на встрече в Вашингтоне примут новый пакет мер в ответ на действия Российской Федерации в Черном море.
Обновлено в 11:33
Хоккей
«Салават Юлаев» одержал первую победу в серии с «Авангардом»
Обновлено в 12:43
Общество
Delivery Club извинилась за комментарий про подлодку «Курск»
Служба доставки еды Delivery Club извинилась за оскорбительный комментарий про подлодку Курск в соцсети.
Обновлено в 08:55
Космос
Теория Стивена Хокинга о темной материи не прошла испытание
Международная команда астрономов провела самый строгий тест теории знаменитого английского физика-теоретика Стивена Хокинга, предполагающей, что неуловимая темная материя может состоять из первичных черных дыр размером меньше десятой доли миллиметра, рожденных вскоре после Большого взрыва.
Обновлено в 03:05