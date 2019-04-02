Украина начала укреплять границу с РоссиейРИА Новости 07:12

Украина начала активно укреплять украино-российскую границу в рамках проекта "Стена", заявила во вторник пресс-служба МВД Украины.

Украина начала укреплять границу с Россией

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