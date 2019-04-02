Политика

Украина начала укреплять границу с РоссиейРИА Новости 07:12

Украина начала активно укреплять украино-российскую границу в рамках проекта "Стена", заявила во вторник пресс-служба МВД Украины.
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В Госдуме оценили решение Киева укрепить границы с Россией

URA.Ru10:15

В Госдуме прокомментировали строительство стены на границе РФ и Украины

Российская газета09:38

Украина начала укреплять границу с Россией

РИА Новости07:12

Украина активно укрепляет границу с Россией

Газета.Ru08:02

Украина начала укреплять границу с Россией

Взгляд.ру07:59

В Госдуме оценили укрепление Украиной границы с Россией

RT на русском08:40

Украина начала укреплять границу с Россией в нескольких областях

ФАН08:51
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Политика

МИД Колумбии ответил на предостережение Совета Федерации о Венесуэле

МИД Колумбии отреагировал на предостережение, которое в адрес властей страны направил российский Совет Федерации.
Обновлено в 14:53
Армия и оружие

В Донбассе погибла пулемётчица Яна Червоная с позывным «Ведьма»

В Донбассе погибла пулемётчица Вооружённых сил Украины Яна Червоная, известная под позывным «Ведьма».
Обновлено в 17:07
Культура

Уральский комик рассказал Дудю о покорении Голливуда

Обновлено в 09:49
Политика

Захарова прокомментировала решение Украины укрепить границу с Россией

Обновлено в 11:22
Общество

Уволенная за слова о молодежи чиновница нашла новую работу

Обновлено в 13:38
Происшествия

Протестующих в Венесуэле обстреляли с вертолета

Обновлено в 21:22
Происшествия

Адвокат: Кокорина и Мамаева могут освободить на ближайшем суде

Адвокат нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов считает, что его клиента, а также хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и брата форварда Кирилла могут освободить из-под ареста 3 апреля, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 08:11
Происшествия

В Москве неизвестный напал с ножом на женщину и скрылся

Неизвестный напал на женщину на Кутузовском проспекте в Москве, нанес ей несколько ножевых ранений и скрылся, пострадавшая умерла.
Обновлено в 17:39
Футбол

Педро Роша перешёл в «Крузейро»

По данным бразильских СМИ, красно-белые просили за аренду нападающего € 1 млн. Роша перешёл в «Спартак» летом 2017 года из «Гремио».
Обновлено в 19:09
Политика

На Украине потребовали отправить Зеленского в тюрьму за русский язык

Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион, комментируя итоги первого тура президентских выборов, потребовала отправить кандидата Владимира Зеленского в тюрьму за то, что он обратился к своим избирателям на русском языке.
Обновлено в 16:08
Шоу-бизнес

35-летняя певица Согдиана вышла замуж в третий раз

Певица Согдиана развелась с предыдущим мужем еще в 2011 году и с тех пор, казалось поклонникам, полностью сосредоточилась на работе.
Обновлено в 03:02
Хоккей

Цульгин рассказал, за счёт чего «Салават Юлаев» обыграл «Авангард»

«Салават Юлаев» одержал первую победу над «Авангардом» и сократил отставание в серии — 1:2. Четвёртая игра пройдёт в Уфе 4 апреля.
Обновлено в 14:06
Политика

Пушков высмеял заявление Климкина о разрыве договора о дружбе с РФ

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление главы МИД Украины Павла Климкина, который поздравил граждан с прекращением договора о дружбе с РФ.
Обновлено в 02:29
Общество

В России отменили бумажный СНИЛС

В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Обновлено в 21:18
Экономика

Visa обязала российские банки выпускать только бесконтактные карты

Международная платежная система Visa направила в российские банки предписание выпускать только бесконтактные карты, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Обновлено в 05:12
Политика

НАТО пообещало защитить украинские суда в Керченском проливе

Американский постпред при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Североатлантический альянс собирается обеспечить безопасный проход судов Украины через Керченский пролив.
Обновлено в 20:58
Происшествия

Убивавший москвичек маньяк получил пожизненный срок

Обновлено в 06:46
Происшествия

Пожар произошел в детском лагере под Хабаровском

Обновлено в 20:52
Политика

Путин отправил в отставку прокурора КЧР Терещенко

"Президент РФ Владимир Владимирович Путин освободил от занимаемых должностей прокурора Карачаево-Черкесской Республики Терещенко Александра Васильевича, Дальневосточного транспортного прокурора Хатунцева Александра Николаевича и Северо-Западного транспортного прокурора Колесова Олега Акиндиновича", - говорится в сообщении.
Обновлено в 06:13
Экономика

Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»

В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
Авто

Тюнинг-ателье Overfinch представило очень черный Range Rover

Британская премиальная версия Range Rover теперь оснащена карбоновым обвесом и капотом, а также декорирована «дробленным карбоном».
Обновлено в 11:20
Наука

Обнаружено захоронение жертв убившего динозавров астероида

Как полагают палеонтологи, это первое известное нам захоронение организмов, погибших в результате падения астероида, образовавшего кратер Чиксулуб на полуострове Юкатан.
Обновлено вчера в 03:04
Футбол

«Барселона» спасла почти проигранный матч против «Вильярреала»

Обновлено в 18:25
Политика

Дума вводит новые налоговые льготы для многодетных семей

Предлагается освободить многодетные семьи от налога на имущество пять квадратных метров квартиры и семь "квадратов" в доме на каждого ребенка.
Обновлено в 06:35
Игры

BioWare прокомментировала расследование Kotaku о проблемах Anthem

Вечером 2 апреля Kotaku выпустила масштабное расследование об истории разработки Anthem и причинах провала проекта, ставшего самым низкооценённым релизом BioWare в истории.
Обновлено в 19:16
Гаджеты

Операционная система «Эльбрус» стала доступна для скачивания

Операционная система «Эльбрус» стала доступна на официальном сайте компании АО «МЦСТ».
Обновлено в 21:35
Армия и оружие

Американский генерал назвал заявления Путина о новых ракетах «приукрашенными»

Кандидат в командующие Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс заявил, что считает преувеличенными прошлогодние заявления Путина об успешной разработке новых средств доставки ядерного оружия.
Обновлено в 15:31
Общество

Росстат назвал число россиян, живущих без доступа к канализации

Исследования Росстата показали, какая дола россиян живет, не имея доступа к централизованной канализации.
Обновлено в 04:39
Политика

Лавров не сомневается, что Запад признает итоги выборов на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что Запад признает итоги выборов президента Украины.
Обновлено в 10:15
Политика

Президент Алжира подал в отставку

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика уведомил Конституционный совет о своей отставке с поста главы государства, сообщило официальное информагентство АПС.
Обновлено в 15:32
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