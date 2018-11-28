Власти Украины готовят очередную провокацию в адрес России. Киев пытается убедить США в необходимости создания военной базы на своей территории, сообщили «Известиям» два источника в правящих кругах страны. Информацию подтвердил и депутат от «Блока Петра Порошенко» Иван Винник.

с чего всё началось

Украина заинтересована в появлении на ее территории военной базы США. Соответствующие переговоры уже ведутся между странами, рассказали «Известиям» источники в украинских дипломатических кругах.

Украина начала переговоры с США о создании военной базы в стране

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