Политика
Украина заинтересована в появлении на ее территории военной базы США. Соответствующие переговоры уже ведутся между странами, рассказали «Известиям» источники в украинских дипломатических кругах.
Известиявчера в 19:03
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с чего всё началось
Власти Украины готовят очередную провокацию в адрес России. Киев пытается убедить США в необходимости создания военной базы на своей территории, сообщили «Известиям» два источника в правящих кругах страны. Информацию подтвердил и депутат от «Блока Петра Порошенко» Иван Винник.Известиявчера в 16:02
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Политика
Кремль: Подготовка встречи Путина и Трампа продолжается
Кремль продолжает подготовку встречи президентов РФ и США - Владимира Путина и Дональда Трампа - во время саммита G20 в Аргентине.
Обновлено в 04:44
Политика
Арестованным в Крыму украинским морякам предъявили обвинение
Двенадцати украинским морякам предъявили обвинение в незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору, сообщила пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в Крыму Людмилы Лубиной.
Обновлено в 04:43
Армия и оружие
Порошенко опасается «полномасштабной войны» с Россией
Президент Украины Петр Порошенко в интервью местным телеканалам заявил, что стране угрожает "полномасштабная война" с Россией, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:38
Политика
ЦИК Грузии получил десять жалоб в ходе второго тура выборов президента
Обновлено в 04:19
Армия и оружие
Американский военный самолет заметили над Керченским проливом
Обновлено в 04:35
Армия и оружие
На боевое дежурство в Крыму заступит новый дивизион ЗРК С-400
Дивизион зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф» завершил испытания и в ближайшее время заступит на боевое дежурство в Крыму, сообщил РБК представитель Южного военного округа (ЮВО) полковник Вадим Астафьев.
Обновлено в 04:41
Политика
Спикер Рады утвердил дату президентских выборов на Украине
Спикер украинской Рады Андрей Парубий подписал постановление, предполагающее проведение президентских выборов на территории страны 31 марта.
Обновлено в 04:32
Армия и оружие
«Алмаз-Антей» досрочно передал Белоруссии партию ЗРК «Тор-М2»
Минобороны Белоруссии досрочно получило от российского концерна «Алмаз-Антей» партию зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2», заявили «РИА Новости» в пресс-службе предприятия.
Обновлено в 04:37
Политика
Опрос о лучшей дате для Единого дня голосования пройдет в РФ
Центризбирком проведет опросы общественного мнения, которые помогут выявить оптимальную дату для проведения Единого дня голосования.
Обновлено в 04:39
Политика
МИД Финляндии отказался требовать у России вернуть часть Карелии
МИД Финляндии отреагировал на запись в Twitter участника молодежного крыла партии «Истинные финны» Генри Хаутамяки, который написал о том, что Финляндия должна вернуть земли, которые вошли в состав России после Второй мировой войны.
Обновлено в 04:38
Политика
Госдеп призвал страны Европы лучше выполнять санкции против России
Соединённые Штаты ожидают от стран Европы более эффективных санкций в отношении России, заявила официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт.
Обновлено в 04:15
Политика
Российские дипломаты рассказали о приступах клаустрофобии у Бутиной
Сотрудники российского посольства в США посетили арестованную в США россиянку Марию Бутину и сообщили, что перевод ее в одиночную камеру «спровоцировал ухудшение ее здоровья».
Обновлено в 04:19
Политика
В Сирии наблюдается тенденция к стабилизации, заявил Лаврентьев
В Сирии наблюдается тенденция к стабилизации, ситуация выправляется, РФ уверена, что операция по уничтожению остатков террористов будет успешно идти на границе с Ираком и в Восточном Евфрате, заявил в среду спецпредставитель президента РФ по САР Александр Лаврентьев.
Обновлено в 02:07
Политика
ЦИК передал Борису Менделевичу думский мандат Александра Сидякина
Центризбирком России на заседании в среду, 28 ноября, передал мандат ушедшего из Госдумы Александра Сидякина следующему по списку кандидату «Единой России» Борису Менделевичу.
Обновлено в 04:38
Политика
Советник директора ФСО рассказал о подарке Сталина Черчиллю в Тегеране
Обновлено в 04:08