Армия и оружие

Украина начала переговоры с США о создании военной базы в стране
Известия
вчера в 19:03

Украина заинтересована в появлении на ее территории военной базы США. Соответствующие переговоры уже ведутся между странами, рассказали «Известиям» источники в украинских дипломатических кругах.
Известиявчера в 19:03
с чего всё началось

Сдвиг по базе: Киев просит разместить военный объект США на Украине

Власти Украины готовят очередную провокацию в адрес России. Киев пытается убедить США в необходимости создания военной базы на своей территории, сообщили «Известиям» два источника в правящих кругах страны. Информацию подтвердил и депутат от «Блока Петра Порошенко» Иван Винник.
Известиявчера в 16:02

Подробнее о событии

Украина захотела себе американскую военную базу

Lenta.ru03:56

Возможность появления военной базы НАТО на территории Украины не исключена – депутат Винник

Эхо Москвы02:54

Украина просит США поставить военную базу на границе с Россией

Газета.Ru03:24

СМИ узнали о попытках Киева убедить США создать на Украине военную базу

РБК00:29

«Известия»: Украина ведет переговоры с США о размещении военной базы у границы с Россией

ТАССвчера в 21:29

СМИ: Власти Украины ведут переговоры о создании базы США в стране

RT на русскомвчера в 20:10

Украина начала переговоры с США о создании военной базы в стране

Известиявчера в 19:03
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Армия и оружие

Новый дивизион С-400 встанет на боевое дежурство в Крыму до конца года

Обновлено в 05:55
Армия и оружие

Американский военный самолет заметили над Керченским проливом

Американский военный самолет Boeing P-8A Poseidon провел разведывательный полет в районе Керченского пролива и Крыма.
Обновлено в 06:10
Армия и оружие

МиГ-35 получит радар с активной фазированной антенной решёткой

Обновлено в 06:10
Армия и оружие

В России оборудованы новые военные городки во всех военных округах

Новые военные городки на сегодняшний день были оборудованы во всех военных округах.
Обновлено в 05:42
Армия и оружие

Порошенко опасается «полномасштабной войны» с Россией

Президент Украины Петр Порошенко в интервью местным телеканалам заявил, что стране угрожает "полномасштабная война" с Россией, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:00
Армия и оружие

Российские саперы разминировали более 32 гектаров джунглей в Лаосе

Российские саперы разминировали от кассетных боеприпасов более 32 гектаров джунглей в Лаосе, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Обновлено в 05:49
Армия и оружие

США начали установку наблюдательных пунктов на северо-востоке Сирии

США возведут наблюдательные пункты на северо-востоке Сирии недалеко от турецкой границы. Об этом сообщил представитель коалиции Шон Райан.
Обновлено в 05:55
Армия и оружие

Женщина впервые возглавила генштаб страны-члена НАТО

Обновлено в 04:39
Армия и оружие

«Алмаз-Антей» досрочно передал Белоруссии партию ЗРК «Тор-М2»

Минобороны Белоруссии досрочно получило от российского концерна «Алмаз-Антей» партию зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2», заявили «РИА Новости» в пресс-службе предприятия.
Обновлено в 05:02
Армия и оружие

Госдеп США одобрил продажу Египту вертолётов Apache на $1 млрд

«Госдепартамент принял решение одобрить возможную внешнюю военную продажу Египту десяти ударных вертолётов AH-64E Apache ориентировочной стоимостью $1 млрд», — приводит заявление ведомства РИА Новости.
Обновлено в 05:50
Армия и оружие

Военные медики из РФ начали серию гуманитарных акций в сирийском Хомсе

Обновлено в 02:55
Армия и оружие

Построенный в Воронеже первый Ил-112В передали на летные испытания

Вчера, 27 ноября, ВАСО передал первый военно-транспортный самолет Ил-112В на летно-испытательную станцию.
Обновлено в 03:59
Армия и оружие

В Санкт-Петербург прибыла делегация казахстанских военных полицейских

В ходе трёхдневного визита военная делегация посетит региональное управление военной полиции Западного военного округа, военную комендатуру Санкт-Петербурга и военную автомобильную инспекцию, где ознакомится с подготовкой российских военных полицейских.
Обновлено в 05:58
Армия и оружие

Переброска антикорабельных комплексов «Бал» в Керчь попала на видео

Появилось видео транспортировки антикорабельных береговых комплексов «Бал», которые будут доставлены на побережье Крыма у Керченского пролива.
Обновлено в 06:04
Армия и оружие

Медицинский спецназ ЦВО на Урале получил по гособоронзаказу партию армейских вездеходов

Обновлено в 05:58
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