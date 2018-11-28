Армия и оружие
Украина заинтересована в появлении на ее территории военной базы США. Соответствующие переговоры уже ведутся между странами, рассказали «Известиям» источники в украинских дипломатических кругах.
Известиявчера в 19:03
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с чего всё началось
Власти Украины готовят очередную провокацию в адрес России. Киев пытается убедить США в необходимости создания военной базы на своей территории, сообщили «Известиям» два источника в правящих кругах страны. Информацию подтвердил и депутат от «Блока Петра Порошенко» Иван Винник.Известиявчера в 16:02
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Армия и оружие
Новый дивизион С-400 встанет на боевое дежурство в Крыму до конца года
Обновлено в 05:55
Армия и оружие
Американский военный самолет заметили над Керченским проливом
Американский военный самолет Boeing P-8A Poseidon провел разведывательный полет в районе Керченского пролива и Крыма.
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Армия и оружие
МиГ-35 получит радар с активной фазированной антенной решёткой
Обновлено в 06:10
Армия и оружие
В России оборудованы новые военные городки во всех военных округах
Новые военные городки на сегодняшний день были оборудованы во всех военных округах.
Обновлено в 05:42
Армия и оружие
Порошенко опасается «полномасштабной войны» с Россией
Президент Украины Петр Порошенко в интервью местным телеканалам заявил, что стране угрожает "полномасштабная война" с Россией, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:00
Армия и оружие
Российские саперы разминировали более 32 гектаров джунглей в Лаосе
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Обновлено в 05:49
Армия и оружие
США начали установку наблюдательных пунктов на северо-востоке Сирии
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Армия и оружие
Женщина впервые возглавила генштаб страны-члена НАТО
Обновлено в 04:39
Армия и оружие
«Алмаз-Антей» досрочно передал Белоруссии партию ЗРК «Тор-М2»
Минобороны Белоруссии досрочно получило от российского концерна «Алмаз-Антей» партию зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2», заявили «РИА Новости» в пресс-службе предприятия.
Обновлено в 05:02
Армия и оружие
Госдеп США одобрил продажу Египту вертолётов Apache на $1 млрд
«Госдепартамент принял решение одобрить возможную внешнюю военную продажу Египту десяти ударных вертолётов AH-64E Apache ориентировочной стоимостью $1 млрд», — приводит заявление ведомства РИА Новости.
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Армия и оружие
Военные медики из РФ начали серию гуманитарных акций в сирийском Хомсе
Обновлено в 02:55
Армия и оружие
Построенный в Воронеже первый Ил-112В передали на летные испытания
Вчера, 27 ноября, ВАСО передал первый военно-транспортный самолет Ил-112В на летно-испытательную станцию.
Обновлено в 03:59
Армия и оружие
В Санкт-Петербург прибыла делегация казахстанских военных полицейских
В ходе трёхдневного визита военная делегация посетит региональное управление военной полиции Западного военного округа, военную комендатуру Санкт-Петербурга и военную автомобильную инспекцию, где ознакомится с подготовкой российских военных полицейских.
Обновлено в 05:58
Армия и оружие
Переброска антикорабельных комплексов «Бал» в Керчь попала на видео
Появилось видео транспортировки антикорабельных береговых комплексов «Бал», которые будут доставлены на побережье Крыма у Керченского пролива.
Обновлено в 06:04
Армия и оружие
Медицинский спецназ ЦВО на Урале получил по гособоронзаказу партию армейских вездеходов
Обновлено в 05:58