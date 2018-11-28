Армия и оружие
Украина заинтересована в появлении на ее территории военной базы США. Соответствующие переговоры уже ведутся между странами, рассказали «Известиям» источники в украинских дипломатических кругах.
Известиявчера в 19:03
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с чего всё началось
Власти Украины готовят очередную провокацию в адрес России. Киев пытается убедить США в необходимости создания военной базы на своей территории, сообщили «Известиям» два источника в правящих кругах страны. Информацию подтвердил и депутат от «Блока Петра Порошенко» Иван Винник.Известиявчера в 16:02
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Армия и оружие
Американский самолет-разведчик заметили у Керченского пролива
Обновлено в 01:19
Армия и оружие
Порошенко опасается «полномасштабной войны» с Россией
Президент Украины Петр Порошенко в интервью местным телеканалам заявил, что стране угрожает "полномасштабная война" с Россией, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:12
Армия и оружие
В Сирии наблюдается тенденция к стабилизации, заявил Лаврентьев
В Сирии наблюдается тенденция к стабилизации, ситуация выправляется, РФ уверена, что операция по уничтожению остатков террористов будет успешно идти на границе с Ираком и в Восточном Евфрате, заявил в среду спецпредставитель президента РФ по САР Александр Лаврентьев.
Обновлено в 01:04
Армия и оружие
На летные испытания передали первый образец транспортника Ил-112В
Лётные испытания начались у первого самолета Ил-112В. Его передали с ПАО «ВАСО» на летно-испытательную станцию.
Обновлено в 01:01
Армия и оружие
Вертолёт Ми-26 перевёз истребитель Су-27 над Петербургом
Вертолёт Ми-26 совершил транспортировку 15-тонного истребителя Су-27 в Кронштадт.
Обновлено вчера в 23:41
Армия и оружие
США установят наблюдательные пункты на северо-востоке Сирии
Обновлено в 00:59
Армия и оружие
Корабли ТОФ в 2018 году выполнили план по наплаванности почти на 200%
Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) в 2018 году почти вдвое перевыполнили план по наплаванности, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.
Обновлено в 00:26
Армия и оружие
Киев попросил у НАТО увеличить присутствие военных в Черном море
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий во время визита в Брюссель попросил членов НАТО увеличить свое присутствие как в акватории Черного моря, так и в воздушном пространстве над ним.
Обновлено в 00:27
Армия и оружие
Российские саперы разминировали более 32 гектаров джунглей в Лаосе
Российские саперы разминировали от кассетных боеприпасов более 32 гектаров джунглей в Лаосе, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Обновлено вчера в 22:11
Армия и оружие
Украинские корабли везли пушки, пулеметы и гранатометы
Российские пограничники сообщают, что изъяли 4 скорострельных 30-миллиметровых пушки и более 700 снарядов к ним, 4 автоматических гранатомета АГС-17, пишет агентство военных новостей "Интерфакс-АВН".
Обновлено вчера в 14:29
Армия и оружие
Госдеп США одобрил продажу Египту 10 вертолетов на $1 млрд
Госдепартамент США одобрил продажу Египту десяти штурмовых вертолетов наземной поддержки Boeing Apache за $1 млрд, сообщает Агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности (DSCA), входящее в структуру Пентагона.
Обновлено в 01:17
Армия и оружие
ВС РФ взяли пробы грунта в Алеппо, где боевики устроили химатаку
Начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты РФ в Сирии генерал-майор Валерий Васильев сообщил, что специальный мобильный комплекс приступил к анализу проб грунта и осколков снаряда, которыми боевики обстреляли Алеппо.
Обновлено вчера в 18:51
Армия и оружие
СМИ сообщили о разрушении ядерного полигона в КНДР после взрыва
Ядерный полигон Пхунгери на северо-востоке КНДР пришел в негодность после мощнейшего взрыва при последних испытаниях на объекте, которые прошли в сентябре 2017 года, сообщила японская газета Yomiuri со ссылкой на данные Сейсмологического общества США и Метеорологического управления Японии.
Обновлено в 00:23
Армия и оружие
Трамп допустил вывод войск США из стран Ближнего Востока
Президент США Дональд Трамп допустил возможность вывода американских войск из стран Ближнего Востока в связи со снижением цен на нефть.
Обновлено вчера в 21:07
Армия и оружие
Военные на Урале перед запуском «Союза МС-11» отработали спасение космонавтов при аварии
Обновлено в 01:01