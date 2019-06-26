Армия и оружие

Украина начала отвод войск в районе станицы ЛуганскойИзвестия 07:55

Украинские военные начали отвод сил с одной из позиций перед контрольно-пропускным пунктом «Станица Луганская» в Донбассе. Сообщение об этом в среду, 26 июня, появилось на странице штаба операции объединенных сил в Facebook.
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У Cтаницы Луганская началось разведение сил ЛНР и Украины

РБК07:29

Украина подтвердила отвод войск в Донбассе

Lenta.ru09:17

Украинские военные начали отвод подразделений в станице Луганской

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Возле Станицы Луганской начался отвод украинских силовиков

Газета.Ru10:22

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РИА Новости07:49

У Станицы Луганской в Донбассе началось разведение сил

RT на русском06:39
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Двое десантников погибли в Крыму при прыжке в воду с парашютом

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ПАСЕ полностью подтвердила полномочия российской делегации

ПАСЕ приняла резолюцию, в которой подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме.
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Опубликованы страшные показания сестер Хачатурян

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Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова

Начальник полиции, замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку по выслуге лет.
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Происшествия

Врачи запрещают допрашивать сына Соколова по делу об убийстве матери

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Михаил Пореченков утопил квадроцикл

Михаил Пореченков утопил в реке квадроцикл во время "покатушек".
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На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости

На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
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Вслед за хэтчбеком R2 компания заново сертифицировала в России седан R3.
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В матче открытия «Ростов» сыграет со «Спартаком». Кубок «Париматч Премьер» Ростов (Ростов-на Дону) – Спартак (Москва) 26 июня, 19:00.
Обновлено в 03:35
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В Госдуме оценили сообщения о токсичной воде в Байкале

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Суд арестовал московского отравителя

МВД переквалифицировало действия московского отравителя со статьи «Кража» на «Разбой».
Обновлено в 12:22
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Глава Бурятии хочет пересмотреть вопрос авансирования строителей дорог

"Предлагается предусмотреть возможность прямого авансирования подрядчиков без блокирования средств в казначействе в пределах банковской гарантии, предоставляемой уполномоченными ЦБ", - добавил он.
Обновлено в 09:52
Политика

Рогозин высмеял условия возвращения России в ПАСЕ

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сравнил условия, поставленные российской делегации для возвращения в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), со сценой с детьми-попрошайками из "12 стульев".
Обновлено в 11:25
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Погиб экс-гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский

Обновлено в 03:33
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Land Rover назвал рублевую стоимость обновленного Discovery Sport

Компания Land Rover назвала российскую стоимость обновленного кроссовера Discovery Sport.
Обновлено в 07:03
Происшествия

Дети серьезно пострадали в ДТП с грузовиком под Ярославлем

Обновлено в 12:46
Энергетика

Россияне ездят в Казахстан за дешевым российским бензином

Жители пограничных с Казахстаном областей России заправляют свои автомобили в соседнем государстве, поскольку российское топливо там стоит почти в два раза дешевле.
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Лекарства от недержания мочи могут спровоцировать деменцию

Лекарства от недержания мочи могут спровоцировать развитие деменции у людей старше 55 лет.
Обновлено в 00:34
Транспорт

Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера

«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено вчера в 18:14
Футбол

«Анжи» получил лицензию для участия в ПФЛ

"Анжи" получил лицензию для выступления в Профессиональной футбольной лиге, долг клуба составляет около 100 миллионов рублей, заявил РИА Новости президент махачкалинцев Осман Кадиев.
Обновлено в 12:28
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В Вене произошел взрыв в жилом доме

Обновлено в 12:00
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Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о Грузии и России

Член Севета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова советского и грузинского актера Вахтанга Кикабидзе о массовых протестах в Грузии и отношениях с Россией.
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Экономика

В России с начала года еда дорожала в 2,4 раза быстрее, чем в ЕС

С января по май продукты питания в России подорожали на 4,1%, тогда как в Евросоюзе они подорожали на 1,7%, следует из данных Росстата.
Обновлено в 09:41
Происшествия

В Кузбассе директора ЗАГСа оштрафовали за свадьбу без согласия жениха

Обновлено в 09:56
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Audi презентовал обновленный кроссовер Audi Q7

Компания Audi представила обновленный кроссовер Audi Q7.
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Политика

Слуцкий не набрал голоса для избрания вице-спикером в ПАСЕ

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий не получил необходимое количество голосов для избрания вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), передает ТАСС.
Обновлено в 04:25
Происшествия

В Энгельсе горит рынок «Изобильный»

Обновлено в 12:05
Кино

Скончался режиссер и актер Валерий Харченко

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Общество

BadComedian выступил с претензиями к Собчак

Блогер BadComedian (Евгений Баженов) опубликовал на YouTube видео по итогам разбирательств с Kinodanz, в котором обрушился с критикой на Ксению Собчак.
Обновлено в 12:12
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