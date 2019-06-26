Армия и оружие

Украина начала отвод войск в районе станицы ЛуганскойИзвестия 07:55

Украинские военные начали отвод сил с одной из позиций перед контрольно-пропускным пунктом «Станица Луганская» в Донбассе. Сообщение об этом в среду, 26 июня, появилось на странице штаба операции объединенных сил в Facebook.
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У Cтаницы Луганская началось разведение сил ЛНР и Украины

РБК07:29

Украинские военные начали отвод подразделений в станице Луганской

Интерфакс07:55

В ЛНР сообщили об отводе войск в Донбассе

Газета.Ru07:45

Украина подтвердила отвод войск в Донбассе

Lenta.ru09:17

У Станицы Луганской в Донбассе начался отвод вооруженных сил от линии соприкосновения

ТАСС07:12

ВСУ начали отводить силы в районе Станицы Луганской

РИА Новости07:49

У Станицы Луганской в Донбассе началось разведение сил

RT на русском06:39
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Примечательно, что после решения ПАСЕ о возврате России в организацию Украина отозвала своего посла, о чем также сообщало URA.RU.
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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что решение Окружного административного суда города об отмене переименования Московского проспекта в честь Степана Бандеры и проспекта генерала Ватутина в честь Романа Шухевича будет обжаловано.
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Обновлено в 03:43
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Мужчина, который протестовал у здания Минстроя России на Садовом кольце в Москве, угрожая сжечь себя, задержан правоохранительными органами.
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Происшествия

Reuters сообщил об атаках китайских хакеров на крупнейшие IT-компании

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МВД требует ареста предполагаемого московского серийного отравителя

Полиция возбудила семь уголовных дел в отношении предполагаемого серийного отравителя и будет добиваться его ареста.
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Председатель совета директоров Чарльз Райан отметил, что Наумова пришла в «Магнит» в 2018 году «возглавить процесс управления трансформацией компании и формирования её лидерских позиций на российском рынке».
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Подросток превратил более 2 тысяч IoT-устройств в «кирпичи»

За несколько часов наблюдения количество вышедших из строя выросло с 350 до 2 тысяч и перевалило за это число.
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