Украина начала отвод войск в районе станицы ЛуганскойИзвестия 07:55

Украинские военные начали отвод сил с одной из позиций перед контрольно-пропускным пунктом «Станица Луганская» в Донбассе. Сообщение об этом в среду, 26 июня, появилось на странице штаба операции объединенных сил в Facebook.

Украина начала отвод войск в районе станицы Луганской

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