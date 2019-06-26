Армия и оружие
Украина начала отвод войск в районе станицы ЛуганскойИзвестия 07:55
Украинские военные начали отвод сил с одной из позиций перед контрольно-пропускным пунктом «Станица Луганская» в Донбассе. Сообщение об этом в среду, 26 июня, появилось на странице штаба операции объединенных сил в Facebook.
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