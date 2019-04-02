Политика

Украина начала активно укреплять границу с Россией и копать рвыЭкономика сегодня 12:37

Украина активно укрепляет границу с Россией в Луганской области в рамках проекта «Стена». Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы страны. В рамках укрепления границы устанавливаются заграждения и прокладываются противотранспортные рвы.
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В Госдуме оценили решение Киева укрепить границы с Россией

URA.Ru10:15

В Госдуме прокомментировали строительство стены на границе РФ и Украины

Российская газета09:38

Украина начала укреплять границу с Россией

РИА Новости07:12

Украина активно укрепляет границу с Россией

Газета.Ru08:02

Украина начала укреплять границу с Россией

Взгляд.ру07:59

В Госдуме оценили укрепление Украиной границы с Россией

RT на русском08:40

Украина начала укреплять границу с Россией в нескольких областях

ФАН08:51
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 17:25, Ашберн
Происшествия

Уткин заявил, что ему плеснули в лицо неизвестной жгучей жидксотью

Известный комментатор Василий Уткин сообщил о совершённом на него нападении.
Обновлено в 17:02
Футбол

«Сан-Паулу» отказался арендовать Рошу за € 1 млн

«Сан-Паулу» отказался от аренды бразильского нападающего «Спартака» Педро Роши за € 1 млн.
Обновлено в 14:50
Игры

В War Thunder стартовал межгалактический турнир со сражением НЛО

Gaijin Entertainment не стала шутить и вместо этого в честь первого апреля запустила в War Thunder безумное событие Earth Thunder: игрокам предстоит принять участие в межгалактическом турнире со сражением в трёх стихиях на инопланетных боевых машинах.
Обновлено вчера в 12:39
Армия и оружие

США обвинили Иран в гибели более 600 американских солдат в Ираке

США обвиняют Иран в гибели 608 своих военных в ходе войны в Ираке, заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.
Обновлено в 15:16
Происшествия

Взрыв в военной академии в Петербурге попал на видео

Читатель "Фонтанки" проезжал мимо Военно-космической академии им. Можайского, когда в ней произошел взрыв, он прислал изданию видео инцидента.
Обновлено в 16:31
Гаджеты

В следующем году Apple выпустит iPhone с небольшим экраном OLED

Все слухи указывают на то, что осенью нас ждёт анонс трёх новых смартфонов iPhone.
Обновлено в 11:07
Армия и оружие

В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»

Как пишет украинский портал Ukrinform, с сентября 2016 года Червона воевала в зоне боевых действий в составе батальона "Донбасс-Украина", у нее был позывной "Ведьма".
Обновлено в 15:59
Космос

Рогозин уволил разработчиков корабля «Федерация» за нерадивость

Обновлено в 16:16
Политика

Власти отказались от идеи заменить Boeing на МС-21 для «Победы»

Обновлено в 14:11
Экономика

Росстат зафиксировал рост реальных зарплат и пенсий

В феврале этого года назначенные пенсии выросли на 5,9 процента по сравнению с февралем прошлого года - до 14 116 рублей.
Обновлено в 11:10
Экономика

Россия и Китай соединили две части железнодорожного моста через Амур

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил о завершении ключевого этапа работ по строительству первого в истории железнодорожного моста через реку Амур на участке границы между РФ и КНР.
Обновлено в 10:22
Происшествия

Задержанный в РФ норвежский шпион собирал данные о подлодках

Задержанный в России по подозрению в шпионаже норвежец Фруде Берг обвиняется в сборе информации о российских атомных подлодках, сообщает «РИА Новости» во вторник, 2 апреля.
Обновлено в 09:43
Автоспорт

Мик Шумахер дебютировал за рулем болида «Феррари»

Немецкий пилот Мик Шумахер впервые сел за руль болида «Феррари», взяв 29-й номер для тестов.
Обновлено в 04:39
Происшествия

Очевидец назвал Викторию Скрипаль инициатором драки в Ярославле

Ранее Виктория Скрипаль рассказала агентству, что накануне пришла в офис ТСЖ вместе с супругом забирать дела у прежнего председателя, которого, по словам собеседницы, переизбрали, и передать документы новому председателю.
Обновлено в 15:48
Происшествия

Сын главы британской разведки погиб в автокатастрофе

Сын главы британской службы внешней разведки Алекса Янгера Сэм Янгер погиб в автокатастрофе, сообщила во вторник полиция Шотландии.
Обновлено в 06:59
Общество

Высказавшаяся о молодёжи чиновница Ольга Глацких нашла новую работу

Бывший директор Департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая, что государство «ничего не должно» молодёжи, нашла новую работу.
Обновлено в 13:08
Экономика

Visa и Mastercard обяжут выпускать только бесконтактные карты в России

Международные платежные системы Visa и Mastercard намерены обязать российские банки выпускать только бесконтактные карты, позволяющие оплачивать покупку в одно касание.
Обновлено в 03:55
Общество

Семья затравленной за письмо Путину девочки переехала

Обновлено в 14:48
Экономика

Андрей Молчанов продаст часть своей доли в «Группе ЛСР»

Продаваемые ценные бумаги будут предложены посредством ускоренного формирования книги заявок.
Обновлено в 17:16
Экономика

Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»

В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
Общество

Китайцам запретили строить завод для продажи воды Байкала

Арбитражный суд Иркутской области запретил китайской организации «АкваСиб» строить завод по розливу бутилированной воды в поселке Култук на Байкале, передает «Интерфакс».
Обновлено в 11:35
Космос

Ионный двигатель — будущее пилотируемых миссий?

Выходом из ситуации может стать мощный электрический ракетный двигатель, принцип работы которого построен вокруг создания реактивной тяги на базе ионизированного газа, разогнанного до высоких скоростей в электрическом поле.
Обновлено вчера в 18:24
Футбол

«Ювентус» одержал уверенную победу над «Кальяри»

2 апреля между коллективами «Кальяри» и «Ювентус» на стадионе «Сан-Элия» был разыгран матч 30-го тура регулярного сезона итальянской Серии А 2018/19.
Обновлено в 16:51
Происшествия

Десять фигурантов дела о теракте в метро Петербурга не признали вину

Обновлено в 04:36
Экономика

Ослабление рубля может привести к резкому росту цен в апреле

Эксперты прогнозируют резкое повышение цен на продовольственные товары в том случае, если стабильность рубля снова будет нарушена.
Обновлено в 09:25
Политика

Глава МИД Венесуэлы назвал Колумбию угрозой миру в Латинской Америке

По словам главы МИД Венесуэлы, если и существует какая-то угроза региональной безопасности в Латинской Америке, то она исходит от Колумбии, в частности, от преступности, связанной с наркотрафиком, которую покрывают органы власти этой страны, отметил Арреаса.
Обновлено в 14:14
Армия и оружие

Названы первые иностранные покупатели российских Су-57, и это не Индия

Су-57 станет вторым истребителем, относящимся к пятому поколению, который будет предложен иностранным покупателям.
Обновлено в 02:47
Экономика

Биткоин подорожал более чем на 15 процентов

Стоимость биткоина, самой популярной криптовалюты, увеличилась во вторник более чем на 15 процентов. Это следует из данных CoinMarketCap.
Обновлено в 03:38
Здоровье

Минздрав РФ: прививки не вызывают аутизм

По словам собеседницы агентства, за последние 20 лет изучения причин возникновения аутизма не удалось найти взаимосвязь между данным расстройством и вакцинацией детей до двух лет.
Обновлено в 13:04
Авто

Путин примет участие в открытии завода Mercedes в Подмосковье

Владимир Путин намерен принять участие в торжественной церемонии открытия завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz, который построен на территории индустриального парка «Есипово» в Московской области.
Обновлено в 08:25
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