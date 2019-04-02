Украина начала активно укреплять границу с Россией и копать рвыЭкономика сегодня 12:37

Украина активно укрепляет границу с Россией в Луганской области в рамках проекта «Стена». Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы страны. В рамках укрепления границы устанавливаются заграждения и прокладываются противотранспортные рвы.

Украина начала активно укреплять границу с Россией и копать рвы

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