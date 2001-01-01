Футбол

Украина минимально обыграла ЛюксембургSoccer.ru вчера в 16:37

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Предупреждения: Тилль 29, Да Мота 31, Родригес 51, Миколенко 56, Караваев 67, Зинченко 81 В параллельном матче Испания разгромила Швецию.
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Украина минимально обыграла Люксембург

Soccer.ruвчера в 16:37

Ставка и прогноз на матч Украина – Люксембург

ODDS.ru09 июня в 21:01
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 09:29, Ашберн
Экономика

Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю

В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:57
Общество

Средний балл ЕГЭ по профильной математике стал выше

В ведомстве отметили, что результаты ЕГЭ по литературе, географии и базовой математике в целом остались на уровне прошлогодних, а результаты по профильной математике улучшились.
Обновлено в 08:20
Общество

ФБК нашел элитную недвижимость у сотрудника ФСБ из расследования Голунова

Навальный на основании выписки из Единого государственного реестра недвижимости указывает, что в собственности у Медоева находится квартира площадью 200 кв. м в жилом комплексе "Итальянский Квартал" в Москве оценочной стоимостью 200 млн руб. Еще две квартиры на улице Казакова (дом 17/1 стр. 1) по 100 кв. м. за 30 млн руб. каждая.
Обновлено в 09:18
Происшествия

Матвиенко прокомментировала дело журналиста Голунова

Обновлено в 08:35
Шоу-бизнес

Меган Маркл получила от принца Гарри кольцо в подарок

Поклонники заметили, что Меган Маркл появилась на публике с тремя кольцами.
Обновлено вчера в 10:13
Музыка

Лазарев прокомментировал сообщения о конфликте с Лободой

Сергей Лазарев прокомментировал сообщения СМИ о том, что он якобы устроил перепалку с украинской певицей Светланой Лободой за кулисами премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 04:19
Политика

Зеленский отменил несколько указов Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы бывшего лидера страны Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия Андрея Василенко и Михаила Исакова, сообщается на официальном сайте президента.
Обновлено в 07:37
Общество

В Германии опубликовали список десяти самых красивых русских имен

Обновлено в 04:53
Общество

Group-IB подтвердила накрутку голосов в шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 08:47
Шоу-бизнес

Бари Алибасов вышел из искусственной комы

Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на сына продюсера.
Обновлено в 05:13
Политика

РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям

Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.
Обновлено вчера в 05:05
Гаджеты

Samsung выпустила защищённый смартфон Xcover 4s

Обновлено вчера в 14:41
Общество

В Риме появились новые запреты для туристов

Римский городской совет обновил список запретов для туристов. Об этом 10 июня сообщило издание The Independent.
Обновлено вчера в 22:40
Армия и оружие

В Татарстане спустили на воду малый ракетный корабль «Ингушетия»

Малый ракетный корабль проекта 21631 "Ингушетия" во вторник спустили на воду на Зеленодольском заводе имени Горького в Татарстане, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 08:42
Общество

Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах

Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах или в офисах банка.
Обновлено в 04:08
Происшествия

Экс-глава СК Волгограда задержан по делу о покушении на губернатора

Обновлено вчера в 13:48
Политика

Лукашенко предложил «привести в чувства» Гидрометцентр

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил своей администрации разобраться с работой Республиканского центра по гидрометеорологии (Белгидромет), сообщает пресс-служба главы государства.
Обновлено в 08:51
Армия и оружие

Адмирал оценил реакцию российских моряков на инцидент с крейсером США

Адмиралом запаса Валентином Селивановым была дана оценка действиям российских моряков противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" во время инцидента с американским ракетным крейсером в Восточно-Китайском море, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 01:21
Футбол

Мамаев вычислил дату выхода на свободу

Обновлено в 08:59
Общество

Памятник Евгению Примакову установят напротив здания МИДа в Москве

Памятник расположится напротив здания МИДа, где Примаков работал несколько лет, уточнил агентству помощник президента РФ, председатель оргкомитета Примаковских чтений Юрий Ушаков.
Обновлено вчера в 08:08
Происшествия

В Брянске отложили вылет SSJ 100 из-за неисправного двигателя

Обновлено в 08:32
Гаджеты

В России разработали промышленные компьютеры на базе процессора «Эльбрус»

Концерн "Автоматика" (входит в Ростех) разработал и вывел на рынок промышленные компьютеры и модули на базе процессоров "Эльбрус" и МЦСТ-R, сообщили журналистам в пресс-службе госкорпорации.
Обновлено в 06:41
Общество

Мэрия Москвы пожалуется в прокуратуру из-за марша в поддержку Голунова

Мэрия Москвы намерена обратиться в прокуратуру из-за запланированного на 12 июня марша в защиту журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, поскольку его инициаторы не идут на контакт по вопросу безопасности граждан, заявил "Интерфаксу" во вторник вице-мэр Москвы Александр Горбенко.
Обновлено в 06:56
Происшествия

В порту Санкт-Петербурга нашли 400 килограммов кокаина из Эквадора

В порту Санкт-Петербурга таможенники в контейнере с рыбными консервами из Эквадора обнаружили 400 килограммов кокаина, сообщает ФТС.
Обновлено в 09:16
Политика

Зеленский уволил 15 губернаторов областей Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должностей 15 председателей областных госадминистраций из 24, передает «Униан» со ссылкой на замглавы администрации президента Руслана Рябошапку.
Обновлено в 09:14
Происшествия

В Москве задержан подозреваемый в погроме в редакции «Сноба»

Подозреваемый в погроме в редакции издания «Сноб» задержан.
Обновлено в 06:18
Гаджеты

Motorola начала российские продажи смартфона moto G7 plus. Цена

Продажи смартфона moto g7 plus по цене 22 990 рублей стартуют с 11 июня 2019 г. Также moto g7 plus можно приобрести в сети «Связной», в одном из крупнейших российских магазинов онлайн-торговли Ситилинк и у других ключевых федеральных партнеров.
Обновлено в 08:33
Футбол

Зе Луиш согласовал условия контракта с «Порту»

Нападающий московского «Спартака» Зе Луиш может стать футболистом «Порту», с которым уже согласовал условия личного контракта.
Обновлено в 06:13
Происшествия

Суд рассмотрит жалобу на домашний арест журналиста Голунова 14 июня

Обновлено в 08:02
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Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 представлен официально

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Люксембург
Государство
Государство в Западной Европе. Граничит с Бельгией на севере, с Францией на западе и юге, с Германией на востоке. Не имеет выхода к морю. Название происходит от древневерхненемецкого lucilinburch - «малый город». Общая площадь Люксембурга составляет 2586,4 км², что делает его одним из самых маленьких суверенных государств в Европе. Население на 1 января 2018 года составляет 602 005 человек.
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