Футбол

Украина минимально обыграла ЛюксембургSoccer.ru 16:37

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Сборная Украины одержала победу над командой Люксембурга в матче 4-го тура отборочного турнира Евро-2020.
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Украина минимально обыграла Люксембург

Soccer.ru16:37

Украина с минимальным счетом обыграла Люксембург в квалификации ЧЕ-2020

Спорт-Экспресс16:36

Ставка и прогноз на матч Украина – Люксембург

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Люксембург
Государство
Государство в Западной Европе. Граничит с Бельгией на севере, с Францией на западе и юге, с Германией на востоке. Не имеет выхода к морю. Название происходит от древневерхненемецкого lucilinburch - «малый город». Общая площадь Люксембурга составляет 2586,4 км², что делает его одним из самых маленьких суверенных государств в Европе. Население на 1 января 2018 года составляет 602 005 человек.
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