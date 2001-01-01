Футбол
Украина минимально обыграла ЛюксембургSoccer.ru 16:37
Сборная Украины одержала победу над командой Люксембурга в матче 4-го тура отборочного турнира Евро-2020.
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Спорт
Колобков ответил Ласицкене по поводу критики ВФЛА
Обновлено в 13:07
Происшествия
Зеленский отреагировал на пожар в психбольнице Одессы
Обновлено в 20:56
Общество
Порядок выезда детей за пределы России изменится с 12 июня
Пограничная служба ФСБ России предупредила об изменении в порядке выезда детей за рубеж, которое вступит в силу с 12 июня.
Обновлено в 11:35
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На матче сборной России по футболу с Кипром ожидается аншлаг.
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РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям
Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.
Обновлено в 05:05
Музыка
Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ
Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
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Шоу-бизнес
Дарья Мороз пришла на открытие «Кинотавра» в прозрачном мини-платье
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Обновлено в 10:17
Шоу-бизнес
Сестра певицы Нюши рассказала о романе с популярным певцом
Сестра известной певицы Нюши рассказала о романе с известным певцом. Мария Шурочкина и Арсений Бородин встречаются с декабря прошлого года.
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Политика
Убитый сводный брат Ким Чен Ына был информатором ЦРУ — WSJ
Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля в аэропорту Куала-Лумпура был убит сводный брат северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Чон Нам.
Обновлено в 20:03
Армия и оружие
В Японии назвали причину крушения истребителя F-35A
Обновлено в 03:45
Экономика
ИНТЕРВЬЮ - РЖД рассказали, как планируют покорять зарубежные рынки
РЖД активно занимаются продвижением российских железнодорожных технологий на зарубежные рынки и планируют увеличивать выручку от такой деятельности, работая по ряду направлений, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ первый заместитель гендиректора компании Александр Мишарин.
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Шоу-бизнес
Бари Алибасов после выхода из комы не сможет питаться самостоятельно
Бари Алибасов после выхода из медикаментозной комы может потерять способность питаться самостоятельно.
Обновлено в 09:07
Происшествия
Фигурирующий в деле журналиста Голунова силовик рассказал о давлении на правоохранителей
Журналист заявил, что наркотики ему подбросили, и связал происшедшее со своей профессиональной деятельностью.
Обновлено в 15:14
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Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах Прохора Шаляпина
Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах российского певца Прохора Шаляпина.
Обновлено вчера в 22:42
Авто
АвтоВАЗ рассказал о первом кабриолете LADA
Потенциально возможный выход кабриолета (или заднеприводного родстера) LADA имеет, что называется, две «стороны медали»: появление высокомаржинальной нишевой модели, которая разбавила бы существующий модельный ряд, и возможное отсутствие спроса.
Обновлено в 00:40
Политика
Помпео поздравил россиян с Днем России
Госсекретарь США Майк Помпео поздравил граждан РФ с Днем России, отмечаемым 12 июня.
Обновлено в 17:36
Общество
Эксперты рассказали о последствиях большого спроса на мороженое
В России резко возросли продажи мороженого и прохладительных напитков.
Обновлено в 19:38
Авто
Ателье Mansory представило улучшенный Bugatti Chiron
Интерьер не избежал внимания специалистов, и больше похож на кондитерскую, причем очень дорогую — сейчас Mansory продает такой доработанный Chiron с пробегом по цене 4 250 000 евро.
Обновлено вчера в 23:00
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Китайская торговая площадка AliExpress решила ускорить доставку товаров дешевле 150 рублей и будет поставлять их самолетами.
Обновлено в 20:08
Авто
Российский рынок автомобилей с пробегом в мае упал на 12%
Обновлено в 08:10
Шоу-бизнес
Внебрачная дочь актера Алексея Дмитриева сдала ДНК-тест
Обновлено в 11:42
Происшествия
Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы
После публикации руководство автоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу начало проверку работы майора Кузовлева, на время которой его отстранили от выполнения обязанностей.
Обновлено в 09:29
Политика
Омбудсмен Москалькова проинформировала Путина о деле Голунова
Отдельно омбудсмен проинформировала главу государства о деле журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Обновлено в 08:10
Политика
Huawei нашел российскую замену Android
Китайский производитель смартфонов Huawei нашел российский аналог американской операционной системы Android — ОС «Аврора».
Обновлено в 16:55
Происшествия
Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке
Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:17
Культура
Самую дорогую картину в истории нашли на яхте принца
Обновлено в 16:17
Транспорт
Московские таксисты массово отказываются от заказов в центре города
Как сообщается на сайте "Коммерсантъ", водители мотивируют это большим количеством запрещающих знаков.
Обновлено в 14:06