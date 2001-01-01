Футбол

Украина минимально обыграла ЛюксембургSoccer.ru вчера в 16:37

Сборная Украины одержала победу над командой Люксембурга в матче 4-го тура отборочного турнира Евро-2020.
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Украина с минимальным счетом обыграла Люксембург в отборочном матче Евро-2020

Советский спортвчера в 16:37

Украина минимально обыграла Люксембург

Soccer.ruвчера в 16:37

Украина с минимальным счетом обыграла Люксембург в квалификации ЧЕ-2020

Спорт-Экспрессвчера в 16:36
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Общество

Роспотребнадзор предложил запретить уничтожение продуктов

Уничтожение пригодных к употреблению продуктов могут запретить. С таким предложением выступил Роспотребнадзор.
Обновлено в 03:09
Происшествия

Матвиенко обсудила с генпрокурором дело Голунова

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала нехорошей историю с арестом журналиста Ивана Голунова, она заверила, что генпрокурор Юрий Чайка будет держать это дело на личном контроле.
Обновлено в 04:35
Футбол

Выбежавший на поле в матче с Сан-Марино болельщик получил 15 суток

Обновлено в 02:36
Общество

В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу

В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 02:51
Политика

Зеленский придет на заседание КС, посвященное указу о роспуске Рады

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во вторник придет на заседание Конституционного суда (КС), который начнет рассматривать вопрос о законности роспуска Верховной рады.
Обновлено вчера в 10:48
Происшествия

Управлял ногами: известный мотоблогер разбился в Подмосковье

Мотоблогер из Уфы Артем Болдырев, более известный как Болт и Moto Nexus, погиб в Подмосковье, на скорости около 140 километров в час врезавшись в отбойник.
Обновлено в 03:45
Гаджеты

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 будет стоить 28 долларов

Обновлено вчера в 08:06
Авто

Гендиректор УАЗа возглавил производителя президентских лимузинов

Новым генеральным директором Aurus, производителя автомобилей проекта «Кортеж», стал Адиль Ширинов, говорится в поступившем в РБК сообщении Минпромторга.
Обновлено вчера в 14:32
Общество

Власти Москвы предложили организаторам марша в поддержку Голунова обсудить безопасность акции

Одному из организаторов шествия в поддержку журналиста Ивана Голунова Илье Азару позвонил заместитель мэра Москвы Александр Горбенко и пригласил на встречу для обсуждения акции и обеспечения безопасности ее участников.
Обновлено в 03:36
Общество

В Госдуму внесен законопроект о защите от махинаций при продаже жилья

Законопроект, направленный на защиту россиян от мошенничества при продаже жилья, совершаемого при помощи электронной подписи, внесен в Госдуму.
Обновлено в 04:24
Музыка

Лазарев прокомментировал сообщения о конфликте с Лободой

Сергей Лазарев прокомментировал сообщения СМИ о том, что он якобы устроил перепалку с украинской певицей Светланой Лободой за кулисами премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 04:19
Экономика

Amazon возглавил рейтинг самых дорогих брендов мира

Американский Amazon стал самым дорогим мировым брендом.
Обновлено в 04:15
Игры

Square Enix показала 8 минут геймплея ремейка Final Fantasy VII

В рамках E3 2019 компания Square Enix провела презентацию, на которой показала новую расширенную версию трейлера ремейка Final Fantasy VII, а также довольно подробно рассказала про геймплей.
Обновлено вчера в 22:57
Происшествия

Три человека погибли при взрыве на танкере в порту Махачкалы

В результате взрыва на танкере в махачкалинском порту погибли три человека, еще двое были госпитализированы с ожогами.
Обновлено в 03:14
Культура

Участник шоу «Голос» найден мертвым

Обновлено в 04:19
Баскетбол

ESPN: «Уорриорз» считают, что у Дюрэнта разрыв ахилла

Обновлено в 03:03
Происшествия

В Польше рассказали об успехах в поисках Янтарной комнаты

Туннель, который, возможно, ведёт к Янтарной комнате, обнаружен в поселении Мамерки (Польша), передаёт RMF FM.
Обновлено вчера в 22:10
Энергетика

Мозырский НПЗ потребовал от «Роснефти» $155 млн за грязную нефть

Белорусский ОАО "Мозырский НПЗ" направил в ПАО "Транснефть" предложение возместить издержки предприятия на $155 млн из-за поставок загрязненной хлоридами нефти, сообщил во вторник "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо "Транснефти" в правительство РФ.
Обновлено в 03:21
Экономика

Силуанов объяснил падение доходов россиян

Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено вчера в 09:16
Происшествия

ФСБ на Урале пресекла контрабанду более 80 тыс. таблеток от ожирения

Пограничное управление ФСБ по Курганской и Тюменской областям задержало крупную контрабандную партию препаратов с содержанием средства от ожирения сибутрамина, которое продается в России только по рецепту.
Обновлено в 04:36
Происшествия

В деле о загрязнении нефти в «Дружбе» появились еще четыре фигуранта

Самарский районный суд отправил под домашний арест четырех новых фигурантов дела о хищении нефти и загрязнении нефтепровода "Дружба", сообщил РИА Новости представитель суда.
Обновлено в 02:27
Происшествия

Полковнику Захарченко дали 13 лет

Как передает ТАСС, полицейского приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 170 млн рублей.
Обновлено вчера в 10:10
Политика

Додон аннулировал указ о роспуске парламента

Президент Молдавии Игорь Додон аннулировал указ вице-председателя Демпартии (ДПМ) Павла Филипа о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.
Обновлено в 03:58
Транспорт

Госдума рекомендовала правительству не ужесточать скоростной режим

Комитет Госдумы по транспорту и госстроительству рекомендовал правительству РФ не отменять так называемый нештрафуемый порог превышения скорости в 20 км/ч.
Обновлено в 04:35
Политика

WSJ: Брат Ким Чен Ына был информатором ЦРУ

Источник заявил, что Ким Чен Нам прилетел в Малайзию в феврале 2017 года для встречи со своим контактом в ЦРУ.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия

Массовую драку школьников со стрельбой в Чечне проверяет СК

Обновлено в 04:31
Футбол

«Ювентус» может купить четырёх игроков «Реала»

Туринский «Ювентус» проявляет интерес к целой группе игроков мадридского «Реала», утверждает Tuttosport.
Обновлено в 02:45
Шоу-бизнес

Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах Прохора Шаляпина

Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах российского певца Прохора Шаляпина.
Обновлено 09 июня в 22:42
Происшествия

В Нижнем Тагиле после взрыва газа в жилом доме введён режим ЧС

Жертвой взрыва стал один мужчина. Также выгорело несколько квартир, перекрытия дома не повреждения.
Обновлено в 02:30
Армия и оружие

Су-27 перехватил над Балтикой самолеты-разведчики ВВС США и Швеции

Российский истребитель Су-27 поднимался для перехвата двух самолетов ВВС США и Швеции у российской границы, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Обновлено в 01:34
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Люксембург
Государство
Государство в Западной Европе. Граничит с Бельгией на севере, с Францией на западе и юге, с Германией на востоке. Не имеет выхода к морю. Название происходит от древневерхненемецкого lucilinburch - «малый город». Общая площадь Люксембурга составляет 2586,4 км², что делает его одним из самых маленьких суверенных государств в Европе. Население на 1 января 2018 года составляет 602 005 человек.
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