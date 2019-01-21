Политика

Украина лишилась мест в комитете ПАСЕ по снятию санкций с РоссииИзвестия 14:30

Представители Украины не попали в комитет, который работает над снятием санкций с России, из-за изменения регламента. Об этом 21 января сообщает издание «Европейская правда». Отмечается, что число представителей стран-членов организации в комитетах теперь не может превышать двух.
Читать в источнике
Владимир Арьев
Было решено просто обнулить список, сейчас у нас ноль мест в регламентном комитете, и группы должны выдвигать новых кандидатов.
— Владимир Арьев, украинский политикКоммерсантъ 14:42

Подробнее о событии

В комитете ПАСЕ, отвечающим за снятие санкций с России, не нашлось мест для представителей Украины

Царьград20:49

«Мелкая месть за Россию»: на Украине возмущены обнулением своей делегации в комитете ПАСЕ

ФАН10:17

Украина лишилась мест в работающим над снятием санкций с РФ комитете ПАСЕ

Коммерсантъ14:42

ПАСЕ лишила Украину мест в комитете по снятию санкций с России

Газета.Ru15:35

ПАСЕ лишила Украину мест в занимающемся снятием санкций с России комитете

РБК13:48

Украину лишили мест в комитете ПАСЕ, отвечающем за снятие санкций с России

РИА Новости17:11

Украину лишили мест в комитете ПАСЕ по снятию санкций с России

Говорит Москва10:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7198 источников, обновлено в 23:11, Ашберн
Происшествия

Растет число погибших при пожаре на судах в Керченском проливе

Обновлено в 12:40
Наука

Власти Китая подтвердили рождение генетически модифицированных детей

Обновлено в 21:07
Происшествия

Виторган и Богомолов подрались из-за Собчак, сообщили СМИ

Актер Максим Виторган подрался с режиссером Константином Богомоловым в центре Москвы, передает РИА "Новости".
Обновлено в 18:17
Общество

Концентрация кокаина в Темзе достигла опасного для угрей уровня

Повышенная концентрация наркотических веществ в водах британской Темзы привела к увеличению активности обитающих в реке угрей, пишет The Times со ссылкой на исследование ученых.
Обновлено в 18:57
Авто

Geely начинает продажи в РФ обновленного кроссовера Emgrand X7

Компания Geely выводит на российский рынок обновленный кроссовер Emgrand X7. Первые товарные автомобили передадут покупателям 23 января.
Обновлено в 21:37
Транспорт

В Госдуме предложили разрешить продажу невозвратных билетов в плацкарт

Обновлено в 18:38
Происшествия

Растет число жертв пожара на двух судах в Чёрном море

Ранее сообщалось, что в районе Керченского пролива загорелись два судна под флагом Танзании — «Канди» и «Маэстро».
Обновлено в 13:56
Авто

В Сеть выложили фото нового Volkswagen Golf без камуфляжа

Обновлено в 09:02
Транспорт

ГИБДД обяжет автовладельцев получать госномера по прописке

Российских автомобилистов обяжут получать номерные знаки с кодом региона, где зарегистрирован собственник.
Обновлено в 02:00
Экономика

«Дикси», «Бристоль» и «Красное&белое» объявили о слиянии

Торговые сети «Дикси», «Бристоль» и «Красное&белое» объединятся в одну компанию, которая станет третьим по величине продовольственным ритейлером в России после X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и «Магнита».
Обновлено в 11:36
Спорт

ФФККР прокомментировала слова 13-летней фигуристки о пользе допинга

Обновлено в 08:03
Авто

Эксперт рассказал, как завести машину в сильные морозы

В случае если машиной водитель пользуется редко, нужно хоть раз в несколько дней прогревать транспортное средство.
Обновлено в 15:07
Финансы

Внешний долг России снизился до минимума за последние десять лет

Внешний долг России снизился в 2018 году на 64,4 миллиарда долларов и составил 453,7 миллиарда, сообщается на сайте ЦБ РФ.
Обновлено в 13:59
Политика

В Венесуэле задержали группу военных за попытку мятежа

По меньшей мере 40 военных задержали в Венесуэле в понедельник, 21 января, за попытку мятежа, сообщает El Nacional.
Обновлено в 11:47
Общество

В Пензенской области завели дело из-за кроватей из досок в больнице

Обновлено в 17:02
Происшествия

Самолет выкатился за пределы посадочной полосы в Шереметьево

В столичном аэропорту Шереметьево самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Обновлено в 11:54
Технологии

WhatsApp ограничил отправку сообщений

Мессенджер WhatsApp ограничил функцию рассылки сообщений, пишет портал Metro.
Обновлено в 08:44
Интернет

Франция оштрафовала Google на 50 млн евро

Национальная комиссия по информатике и свободам (CNIL) Франции оштрафовала американскую корпорацию Google на 50 миллионов евро.
Обновлено в 10:46
Политика

В Чечне списание долгов за газ объяснили спецификой региона

Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров объяснил списание долгов жителей республики за газ.
Обновлено в 17:38
Политика

Чубайс ответил Захаровой на критику слов о бедной России и россиянах

Глава "Роснано" и один из вдохновителей рыночных реформ в постсоветской России Анатолий Чубайс ответил официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой на критику своих слов о "бедности России".
Обновлено в 05:22
Технологии

Uber разрабатывает беспилотные велосипеды и скутеры

Обновлено в 09:34
Футбол

Кокорин сравнил россиян со стадом баранов

Обновлено в 13:12
Политика

В США оставшихся без зарплаты госслужащих кормят в бесплатной столовой

В Вашингтоне открыли столовую, где бесплатно кормят госслужащих, которые находятся в неоплачиваемых отпусках или работают, не получая зарплаты, из-за частичной приостановки работы федерального правительства.
Обновлено в 21:45
Политика

Дерипаска отказался ехать на форум в Давосе

Совладелец компании Rusal Олег Дерипаска не поехал на международный экономический форум в Давосе.
Обновлено в 12:38
Происшествия

Карлос Гон пообещал не покидать Японию, если его отпустят под залог

Бывший глава франко-японского автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон, которому в Японии предъявлены обвинения в сокрытии доходов на посту главы Nissan, пообещал не покидать страну и выполнять все поставленные ему условия в случае, если суд удовлетворит его прошение об освобождении под залог.
Обновлено вчера в 22:23
Политика

Опубликована переписка дипломатов об убийстве журналистов в ЦАР

Издание «Московский комсомолец» опубликовало дипломатическую переписку о расследовании убийства трех российских журналистов — Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в Центральноафриканской Республике (ЦАР).
Обновлено в 22:06
Общество

Жители Земли в течение часа могли наблюдать полное лунное затмение

Обновлено в 01:00
Здоровье

На грани эпидемии: превышен порог заболеваемости ОРВИ

За период с 14 по 20 января в Пермском крае зарегистрировано 19,6 тысяч случаев ОРВИ и гриппа, показатель заболеваемости незначительно превышает эпидемический порог, аналогичная ситуация складывается и в Перми, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Обновлено в 07:52
Политика

Украина лишилась мест в комитете ПАСЕ по снятию санкций с России

Представители Украины не попали в комитет, который работает над снятием санкций с России, из-за изменения регламента.
Обновлено в 14:30
Политика

Новак назвал условия подписания нового транзитного договора с Украиной

Министр энергетики России Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24». назвал базовые условия подписания нового транзитного контракта с Украиной.
Обновлено в 13:36
ещё по теме
Владимир Игоревич Арьев
Украинский политик
Украинский политик и журналист. Народный депутат Украины VI, VII и VIII созывов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное