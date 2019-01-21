Политика
Украина лишилась мест в комитете ПАСЕ по снятию санкций с РоссииИзвестия 14:30
Представители Украины не попали в комитет, который работает над снятием санкций с России, из-за изменения регламента. Об этом 21 января сообщает издание «Европейская правда». Отмечается, что число представителей стран-членов организации в комитетах теперь не может превышать двух.
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Было решено просто обнулить список, сейчас у нас ноль мест в регламентном комитете, и группы должны выдвигать новых кандидатов.
— Владимир Арьев, украинский политикКоммерсантъ 14:42
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