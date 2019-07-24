В качестве расширения санкций предлагается внести в черные списки российские компании, работающие в Крыму.

На Украине готовят новые санкции против России

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