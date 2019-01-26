Политика
Украина хочет переименовать не только УПЦВести.Ru 07:15
Министерство культуры Украины опубликовало в правительственной газете "Урядовый курьер" список религиозных организаций, которые обязаны переименоваться по новому закону. Украинская Рада приняла закон об изменении подчинения в религиозных сообществах в декабре прошлого года, пишет РИА Новости.
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Минкульт Украины обнародовал список религиозных организаций, которые обязаны изменить название
Московский Комсомолец07:35
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