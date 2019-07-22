Политика
Украина хочет остановить выдачу паспортов РФ жителям ДонбассаИзвестия 00:19
17 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым получить российский паспорт могут все жители Донецкой и Луганской областей, в том числе те, кто проживает на подконтрольных Киеву территориях.
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с чего всё началось
Отвечая на вопрос корреспондента агентства "Интерфакс-Украина" о возможных действиях, Данилюк подтвердил, что одной из мер воздействия, на которую рассчитывает руководство страны, являются национальные санкции.Life.ruвчера в 23:53
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Киев пригрозил пресечь раздачу российских паспортов жителям Донбасса
Национальная служба новостей00:39
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 01:08, Вашингтон
Происшествия
Задержаны укравшие у пенсионеров 12 млн рублей мошенники
Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что сотрудники полиции вместе с Росгвардией задержали пятерых мужчин по подозрению в телефонном мошенничестве.
Обновлено в 00:36
Армия и оружие
Украинские военные утонули на глазах инструкторов НАТО
Обновлено вчера в 23:04
Политика
Сообщения о смерти президента Туркмении оказались ложными
Посольство Туркмении в Москве опровергло сообщения СМИ о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено вчера в 14:11
Происшествия
В Приангарье беременная женщина погибла из-за пьяного водителя скорой
В Иркутской области в ДТП с участием машины скорой помощи погибла беременная женщина, два человека пострадали, сообщает региональный главк МВД.
Обновлено вчера в 22:39
Экономика
Правительство хочет сильно облегчить иностранцам доступ к госзаказу
Готовится решительный пересмотр системы импортозамещения в госзаказе, говорит федеральный чиновник.
Обновлено вчера в 17:27
Происшествия
В Тюмени пассажирский самолёт вынужденно вернулся в аэропорт
Следственный комитет начал проверку после того, как в аэропорт Тюмени после вылета вернулся самолёт из-за срабатывания датчика неисправности шасси.
Обновлено в 00:49
Футбол
«Севилья» в меньшинстве вырвала победу у «Ливерпуля»
Два гола были забиты в первом тайме. На 37-й минуте Нолито вывел «Севилью» вперед, а на 43-й Дивок Ориги восстановил равенство в счете.
Обновлено вчера в 19:59
Происшествия
В мэрии Читы задержан сотрудник МЧС
Перед началом еженедельной планерки в мэрии Читы был задержан сотрудник МЧС. Он был выведен из зала заседаний представителями ФСБ.
Обновлено вчера в 23:01
Политика
Названы кандидаты на пост премьера Украины
Украинские СМИ назвали кандидатов на пост премьер-министра страны, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:35
Наука
Ученые установили свойства композитов для новых поездов
Команде ученых Политехнического института ЮУрГУ удалось установить баллистические характеристики стеклопластика под воздействием эксплуатационных нагрузок при высокой скорости ударного нагружения.
Обновлено вчера в 10:50
Единоборства
У бойца Олейника диагностировали два перелома ноги
Обновлено вчера в 11:48
Общество
Охотминимум введут по максимуму
Охотминимум — комплекс минимально необходимых теоретических знаний для претендента на получение оружия, который будет включать в себя основы биологии диких животных, требования правил охоты, а также техники безопасности при осуществлении охоты и обращении с орудиями охоты.
Обновлено вчера в 18:13
Музыка
Metallica спела «Группу крови» в Лужниках
Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено вчера в 15:39
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Армия и оружие
ВСУ заявили о готовности дать отпор России в Чернобыле
Обновлено вчера в 04:54
Общество
В России ужесточат правила провоза багажа через границу
В России с 19 августа начнут действовать новые правила провоза фруктов, овощей и цветов в багаже через госграницу, сообщает "Российская газета".
Обновлено вчера в 20:20
Политика
На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ
Если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» политической силы президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.
Обновлено в 00:33
Кино
«Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории
Повторный прокат помог «Мстителям: Финал» обогнать «Аватара» Джеймса Кэмерона в списке самых кассовых картин без учёта инфляции.
Обновлено вчера в 05:19
Общество
Тайфун «Данас» принес в Приморье половину месячной нормы осадков
Тайфун "Данас" принес в Приморье половину месячной нормы осадков.
Обновлено вчера в 22:43
Футбол
Кокорин и Мамаев назвали уроком пребывание в колонии
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев заявили, что пребывание в колонии является для них уроком.
Обновлено вчера в 09:07
Политика
Матвиенко выступила за единую валюту с Белоруссией
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею введения единой валюты между Россией и Белоруссией в рамках Союзного государства.
Обновлено вчера в 19:39
Гаджеты
Завтра глава Redmi раскроет очередные новинки бренда
Под вечер воскресенья вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лю Вейбинг (Lu Weibing) неожиданно разоткровенничался в социальной сети Weibo.
Обновлено вчера в 12:59
Здоровье
Кому вредно есть овощи, рассказала гастроэнтеролог
Рекомендации, как употреблять овощи, врача-гастроэнтеролога Виктории Суджияновой опубликовали в прессе.
Обновлено вчера в 01:47
Шоу-бизнес
Волочкова отреагировала на сообщения о своей свадьбе
Балерина Анастасия Волочкова в интервью StarHit заявила, что информация о том, что она якобы выходит замуж, является сплетнями.
Обновлено в 00:28
Футбол
Новичок «Ювентуса» де Лигт рассказал о роли денег при выборе клуба
Новичок туринского "Ювентуса" Маттейс де Лигт рассказал о роли денег при выборе клуба.
Обновлено вчера в 23:54
Политика
В Китае заявили, что ислам не был добровольным выбором синьцзянских уйгуров
Обращение уйгуров Синьцзяна в ислам не было добровольным выбором, а стало результатом религиозных войн, говорится в Белой книге, опубликованной пресс-канцелярией Госсовета КНР.
Обновлено в 00:35
Здоровье
Названа лучшая летняя диета, «испаряющая» жир
Минусом диеты является лишь отсутствие в рационе достаточного количества белков.
Обновлено вчера в 12:23
Происшествия
Два рейса не могут вылететь из Ростова-на-Дону
В аэропорту Ростова-на-Дону по техническим причинам в Москву не могут вылететь два рейса, пишет "Интерфакс-Юг" со ссылкой на информированный источник.
Обновлено вчера в 16:31
Авто
Документы, которые водитель обязан поменять при смене фамилии или адреса
Законодательтсвом предусмотрено несколько документов, которые нужно обязательно поменять в случае смены фамилии или адреса проживания.
Обновлено вчера в 23:30