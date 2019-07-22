Политика

Украина хочет остановить выдачу паспортов РФ жителям ДонбассаИзвестия 00:19

17 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым получить российский паспорт могут все жители Донецкой и Луганской областей, в том числе те, кто проживает на подконтрольных Киеву территориях.
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 корреспондента агентства "Интерфакс-Украина" о возможных действиях, Данилюк подтвердил, что одной из мер воздействия, на которую рассчитывает руководство страны, являются национальные санкции.
Life.ruвчера в 23:53

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Украина задумала помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса

Lenta.ruвчера в 22:16

Украина хочет помешать выдаче российских паспортов на Донбассе

URA.Ru01:02

Киев пригрозил пресечь раздачу российских паспортов жителям Донбасса

Национальная служба новостей00:39

Украина прекратит выдачу паспортов России жителям Донбасса

Газета.Ruвчера в 22:51

Украинский совбез решил остановить выдачу российских паспортов в Донбассе

РБК01:03

Украина собирается прекратить выдачу паспортов РФ жителям Донбасса

News.ruвчера в 19:03

На Украине задумались о санкциях из-за российских паспортов в Донбассе

РЕН ТВвчера в 16:51
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 01:08, Вашингтон
Политика

На выборах в Раду «Слуга народа» Зеленского набирает более 42%

Обновлено в 00:00
Происшествия

Задержаны укравшие у пенсионеров 12 млн рублей мошенники

Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что сотрудники полиции вместе с Росгвардией задержали пятерых мужчин по подозрению в телефонном мошенничестве.
Обновлено в 00:36
Армия и оружие

Украинские военные утонули на глазах инструкторов НАТО

Обновлено вчера в 23:04
Политика

Сообщения о смерти президента Туркмении оказались ложными

Посольство Туркмении в Москве опровергло сообщения СМИ о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено вчера в 14:11
Происшествия

В Приангарье беременная женщина погибла из-за пьяного водителя скорой

В Иркутской области в ДТП с участием машины скорой помощи погибла беременная женщина, два человека пострадали, сообщает региональный главк МВД.
Обновлено вчера в 22:39
Экономика

Правительство хочет сильно облегчить иностранцам доступ к госзаказу

Готовится решительный пересмотр системы импортозамещения в госзаказе, говорит федеральный чиновник.
Обновлено вчера в 17:27
Происшествия

В Тюмени пассажирский самолёт вынужденно вернулся в аэропорт

Следственный комитет начал проверку после того, как в аэропорт Тюмени после вылета вернулся самолёт из-за срабатывания датчика неисправности шасси.
Обновлено в 00:49
Футбол

«Севилья» в меньшинстве вырвала победу у «Ливерпуля»

Два гола были забиты в первом тайме. На 37-й минуте Нолито вывел «Севилью» вперед, а на 43-й Дивок Ориги восстановил равенство в счете.
Обновлено вчера в 19:59
Происшествия

В мэрии Читы задержан сотрудник МЧС

Перед началом еженедельной планерки в мэрии Читы был задержан сотрудник МЧС. Он был выведен из зала заседаний представителями ФСБ.
Обновлено вчера в 23:01
Политика

Названы кандидаты на пост премьера Украины

Украинские СМИ назвали кандидатов на пост премьер-министра страны, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:35
Наука

Ученые установили свойства композитов для новых поездов

Команде ученых Политехнического института ЮУрГУ удалось установить баллистические характеристики стеклопластика под воздействием эксплуатационных нагрузок при высокой скорости ударного нагружения.
Обновлено вчера в 10:50
Единоборства

У бойца Олейника диагностировали два перелома ноги

Обновлено вчера в 11:48
Общество

Охотминимум введут по максимуму

Охотминимум — комплекс минимально необходимых теоретических знаний для претендента на получение оружия, который будет включать в себя основы биологии диких животных, требования правил охоты, а также техники безопасности при осуществлении охоты и обращении с орудиями охоты.
Обновлено вчера в 18:13
Музыка

Metallica спела «Группу крови» в Лужниках

Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено вчера в 15:39
Экономика

Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности

Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Армия и оружие

ВСУ заявили о готовности дать отпор России в Чернобыле

Обновлено вчера в 04:54
Общество

В России ужесточат правила провоза багажа через границу

В России с 19 августа начнут действовать новые правила провоза фруктов, овощей и цветов в багаже через госграницу, сообщает "Российская газета".
Обновлено вчера в 20:20
Политика

На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ

Если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» политической силы президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.
Обновлено в 00:33
Кино

«Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории

Повторный прокат помог «Мстителям: Финал» обогнать «Аватара» Джеймса Кэмерона в списке самых кассовых картин без учёта инфляции.
Обновлено вчера в 05:19
Общество

Тайфун «Данас» принес в Приморье половину месячной нормы осадков

Тайфун "Данас" принес в Приморье половину месячной нормы осадков.
Обновлено вчера в 22:43
Футбол

Кокорин и Мамаев назвали уроком пребывание в колонии

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев заявили, что пребывание в колонии является для них уроком.
Обновлено вчера в 09:07
Политика

Матвиенко выступила за единую валюту с Белоруссией

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею введения единой валюты между Россией и Белоруссией в рамках Союзного государства.
Обновлено вчера в 19:39
Гаджеты

Завтра глава Redmi раскроет очередные новинки бренда

Под вечер воскресенья вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лю Вейбинг (Lu Weibing) неожиданно разоткровенничался в социальной сети Weibo.
Обновлено вчера в 12:59
Здоровье

Кому вредно есть овощи, рассказала гастроэнтеролог

Рекомендации, как употреблять овощи, врача-гастроэнтеролога Виктории Суджияновой опубликовали в прессе.
Обновлено вчера в 01:47
Шоу-бизнес

Волочкова отреагировала на сообщения о своей свадьбе

Балерина Анастасия Волочкова в интервью StarHit заявила, что информация о том, что она якобы выходит замуж, является сплетнями.
Обновлено в 00:28
Футбол

Новичок «Ювентуса» де Лигт рассказал о роли денег при выборе клуба

Новичок туринского "Ювентуса" Маттейс де Лигт рассказал о роли денег при выборе клуба.
Обновлено вчера в 23:54
Политика

В Китае заявили, что ислам не был добровольным выбором синьцзянских уйгуров

Обращение уйгуров Синьцзяна в ислам не было добровольным выбором, а стало результатом религиозных войн, говорится в Белой книге, опубликованной пресс-канцелярией Госсовета КНР.
Обновлено в 00:35
Здоровье

Названа лучшая летняя диета, «испаряющая» жир

Минусом диеты является лишь отсутствие в рационе достаточного количества белков.
Обновлено вчера в 12:23
Происшествия

Два рейса не могут вылететь из Ростова-на-Дону

В аэропорту Ростова-на-Дону по техническим причинам в Москву не могут вылететь два рейса, пишет "Интерфакс-Юг" со ссылкой на информированный источник.
Обновлено вчера в 16:31
Авто

Документы, которые водитель обязан поменять при смене фамилии или адреса

Законодательтсвом предусмотрено несколько документов, которые нужно обязательно поменять в случае смены фамилии или адреса проживания.
Обновлено вчера в 23:30
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