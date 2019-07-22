с чего всё началось

17 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым получить российский паспорт могут все жители Донецкой и Луганской областей, в том числе те, кто проживает на подконтрольных Киеву территориях.

Происшествия Задержаны укравшие у пенсионеров 12 млн рублей мошенники Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что сотрудники полиции вместе с Росгвардией задержали пятерых мужчин по подозрению в телефонном мошенничестве.

Политика Сообщения о смерти президента Туркмении оказались ложными Посольство Туркмении в Москве опровергло сообщения СМИ о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.

Происшествия В Приангарье беременная женщина погибла из-за пьяного водителя скорой В Иркутской области в ДТП с участием машины скорой помощи погибла беременная женщина, два человека пострадали, сообщает региональный главк МВД.

Экономика Правительство хочет сильно облегчить иностранцам доступ к госзаказу Готовится решительный пересмотр системы импортозамещения в госзаказе, говорит федеральный чиновник.

Происшествия В Тюмени пассажирский самолёт вынужденно вернулся в аэропорт Следственный комитет начал проверку после того, как в аэропорт Тюмени после вылета вернулся самолёт из-за срабатывания датчика неисправности шасси.

Футбол «Севилья» в меньшинстве вырвала победу у «Ливерпуля» Два гола были забиты в первом тайме. На 37-й минуте Нолито вывел «Севилью» вперед, а на 43-й Дивок Ориги восстановил равенство в счете.

Происшествия В мэрии Читы задержан сотрудник МЧС Перед началом еженедельной планерки в мэрии Читы был задержан сотрудник МЧС. Он был выведен из зала заседаний представителями ФСБ.

Политика Названы кандидаты на пост премьера Украины Украинские СМИ назвали кандидатов на пост премьер-министра страны, передает РИА "Новости".

Наука Ученые установили свойства композитов для новых поездов Команде ученых Политехнического института ЮУрГУ удалось установить баллистические характеристики стеклопластика под воздействием эксплуатационных нагрузок при высокой скорости ударного нагружения.

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Музыка Metallica спела «Группу крови» в Лужниках Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .

Экономика Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

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Кино «Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории Повторный прокат помог «Мстителям: Финал» обогнать «Аватара» Джеймса Кэмерона в списке самых кассовых картин без учёта инфляции.

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Политика Матвиенко выступила за единую валюту с Белоруссией Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею введения единой валюты между Россией и Белоруссией в рамках Союзного государства.

Гаджеты Завтра глава Redmi раскроет очередные новинки бренда Под вечер воскресенья вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лю Вейбинг (Lu Weibing) неожиданно разоткровенничался в социальной сети Weibo.

Шоу-бизнес Волочкова отреагировала на сообщения о своей свадьбе Балерина Анастасия Волочкова в интервью StarHit заявила, что информация о том, что она якобы выходит замуж, является сплетнями.

Политика В Китае заявили, что ислам не был добровольным выбором синьцзянских уйгуров Обращение уйгуров Синьцзяна в ислам не было добровольным выбором, а стало результатом религиозных войн, говорится в Белой книге, опубликованной пресс-канцелярией Госсовета КНР.

Здоровье Названа лучшая летняя диета, «испаряющая» жир Минусом диеты является лишь отсутствие в рационе достаточного количества белков.

Происшествия Два рейса не могут вылететь из Ростова-на-Дону В аэропорту Ростова-на-Дону по техническим причинам в Москву не могут вылететь два рейса, пишет "Интерфакс-Юг" со ссылкой на информированный источник.