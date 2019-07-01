Армия и оружие

Украина скорректировала план учений Sea Breeze из-за РоссииМосковский Комсомолец 13:30

Совместные учения США, Украины и Грузии скорректируют из-за действий России. Об этом заявил командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко.
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Украина скорректировала план учений Sea Breeze из-за России

Московский Комсомолец13:30

Украина изменила план учений «Си Бриз – 2019» из-за России

Известия12:29

Участникам «Си бриз-2019» пришлось менять план учений из-за закрытия Россией участков Черного моря

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План учений Украины с США изменили из-за России

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Украина изменила планы учений с США из-за России

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Утро.ru10:45

Россия помешала планам Украины

Lenta.ru12:05
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Вакарчук назвал Крым российским

Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук в ходе выступления в Харькове оговорился и назвал Крым российским.
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Общество

В Татарстане сын чиновника во время ЕГЭ 14 раз отпрашивался в туалет

В Татарстане сын начальника отдела образования одного из районов во время сдачи ЕГЭ ходил в туалет 14 раз, сообщила в минувшую субботу на совещании в Министерстве образования РТ глава департамента надзора и контроля в сфере образования Минобрнауки РТ Наталья Гречанникова.
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Авто

BMW планирует расширить линейку «заряженных» M-модификаций

Подразделение BMW M Performance Car планирует расширить свой модельный ряд, добавив больше автомобилей с пакетом M Performance и полноценных M-модификаций.
Обновлено в 01:25
Армия и оружие

Черноморский флот России следит за учениями НАТО Sea Breeze

«В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Чёрного моря силами и средствами Черноморского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО в Чёрном море при проведении военного морского учения Sea Breeze 2019», — приводит сообщение центра РИА Новости.
Обновлено в 12:05
Происшествия

Число жертв паводков в Иркутской области достигло 12

12 человек погибли в результате паводков в Иркутской области, а местонахождение еще девяти неизвестно.
Обновлено в 09:37
Армия и оружие

Зеленский прокомментировал разведение сил в Донбассе

Обновлено в 03:13
Хоккей

СМИ огласили детали контракта Панарина с «Рейнджерс»

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ФБК нашел у семьи вице-спикера Мосгордумы недвижимость на 6 млрд рублей

ФБК Алексея Навального нашел у семьи секретаря московского отделения «Единой России», вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского гостиничный бизнес в Австрии, а также недвижимость в Москве почти на 6 млрд рублей.
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В Анапе запретили купаться на всех пляжах из-за шторма

Обновлено в 08:37
Происшествия

Арбитры РСПП увидели заинтересованность Юсупова в деле Калви

"Учитывая представленные в материалы дела документы и доводы инициирующей стороны, отказ ответчиков от участия в рассмотрении дела, состав арбитров сделал вывод о личной заинтересованности Шерзода Юсупова, как стороны корпоративного конфликта, в развитии уголовного дела и нахождении Майкла Калви и его партнеров под стражей", - отмечает РСПП.
Обновлено в 10:45
Транспорт

Участок М-11 от МКАДа до Твери готовится к открытию

3 июля в Тверской области запустят автомобильное движение с 97 по 149 километр скоростной трассы М-11.
Обновлено в 10:30
Кино

Netflix представил первые фотографии, постеры и логотип «Ведьмака»

Обновлено в 10:19
Политика

Лев Лещенко прокомментировал скандальные заявления Нино Катамадзе

Историю со скандальным заявлением грузинской певицы Нино Катамадзе прокомментировал Народный артист РСФСР Лев Лещенко.
Обновлено в 09:55
Транспорт

Минтранс подготовил требования к работе BlaBlaCar и подобных сервисов

Минтранс разработал законопроект, регулирующий работу сервисов совместных поездок на автомобилях (карпулинга), таких как BlaBlaCar, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на разработанные министерством законопроект и поправки к действующим нормам.
Обновлено в 04:31
Происшествия

Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве

Обновлено вчера в 15:27
Шоу-бизнес

Страшное горе постигло Николая Баскова

Обновлено в 11:25
Общество

С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому

С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено в 07:35
Армия и оружие

В Донбассе взорвался санитарный Hummer ВСУ, есть жертвы

В оккупированной украинскими войсками части ДНР в районе села Водяное подорвался санитарный автомобиль Hummer одного из подразделений так называемых "Объединенных сил".
Обновлено в 06:25
Политика

Россия отказалась верить в информацию о третьем «отравителе» Скрипалей

В посольстве России в Великобритании отказались принимать в расчет данные британских СМИ об участии третьего подозреваемого Дениса Сергеева в деле об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 13:28
Общество

Въезд в исторический центр Венеции станет платным с 2020 года

Введение платы за въезд в исторический центр Венеции, которое первоначально должно было произойти 1 мая, переносится на 1 января 2020 года, такое решение приняла в понедельник джунта (административный исполнительный орган) города на воде.
Обновлено в 12:06
Космос

К Земле устремились четыре опасных астероида

Обновлено в 08:15
Шоу-бизнес

Какой традиции Дианы по сей день придерживается только принц Гарри

В честь дня рождения принцессы Дианы, которой в этом году исполнилось бы 58 лет, королевский фотограф рассказал об одной ее привычке.
Обновлено в 11:25
Футбол

Грузинский полузащитник покинул ФК «Локомотив»

Грузинский полузащитник Хвичи Кварацхелия покинул московский футбольный клуб «Локомотив».
Обновлено в 11:28
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала

В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
Обновлено в 12:40
Общество

Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн

Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Здоровье

Американка похудела на 270 кг и сейчас весит 70 кг

Американка, весившая 340 кг, сейчас весит 70 кг. Мила Кларк, жительница города Фейетвилл (Теннесси) с детства была полной.
Обновлено в 06:00
Общество

Япония возобновила коммерческий лов китов

Обновлено 29 июня в 20:05
Происшествия

В Нижневартовске загорелся жилой дом

Обновлено в 09:49
Финансы

Индекс МосБиржи обновил максимум до 2800 пунктов

Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, днем в понедельник в очередной раз обновил исторический максимум и впервые достиг рубежа 2800 пунктов на фоне улучшения внешней конъюнктуры после оптимистичных итогов саммита G20 в Японии, где главы США и Китая договорились о торговом перемирии.
Обновлено в 06:24
Транспорт

РБК: оператор «Платона» претендует на обслуживание всех дорожных камер

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что другое предприятие «Ростеха», созданное совместно с «Глонасс», – «Глонасс БДД» претендует на то, чтобы стать единственной компанией, которая занимается обслуживанием дорожных камер.
Обновлено в 11:08
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