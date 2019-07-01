Совместные учения США, Украины и Грузии скорректируют из-за действий России. Об этом заявил командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко.

Политика Вакарчук назвал Крым российским Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук в ходе выступления в Харькове оговорился и назвал Крым российским.

Общество В Татарстане сын чиновника во время ЕГЭ 14 раз отпрашивался в туалет В Татарстане сын начальника отдела образования одного из районов во время сдачи ЕГЭ ходил в туалет 14 раз, сообщила в минувшую субботу на совещании в Министерстве образования РТ глава департамента надзора и контроля в сфере образования Минобрнауки РТ Наталья Гречанникова.

Авто BMW планирует расширить линейку «заряженных» M-модификаций Подразделение BMW M Performance Car планирует расширить свой модельный ряд, добавив больше автомобилей с пакетом M Performance и полноценных M-модификаций.

Армия и оружие Черноморский флот России следит за учениями НАТО Sea Breeze «В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Чёрного моря силами и средствами Черноморского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО в Чёрном море при проведении военного морского учения Sea Breeze 2019», — приводит сообщение центра РИА Новости.

Происшествия Число жертв паводков в Иркутской области достигло 12 12 человек погибли в результате паводков в Иркутской области, а местонахождение еще девяти неизвестно.

Политика ФБК нашел у семьи вице-спикера Мосгордумы недвижимость на 6 млрд рублей ФБК Алексея Навального нашел у семьи секретаря московского отделения «Единой России», вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского гостиничный бизнес в Австрии, а также недвижимость в Москве почти на 6 млрд рублей.

Происшествия Арбитры РСПП увидели заинтересованность Юсупова в деле Калви "Учитывая представленные в материалы дела документы и доводы инициирующей стороны, отказ ответчиков от участия в рассмотрении дела, состав арбитров сделал вывод о личной заинтересованности Шерзода Юсупова, как стороны корпоративного конфликта, в развитии уголовного дела и нахождении Майкла Калви и его партнеров под стражей", - отмечает РСПП.

Транспорт Участок М-11 от МКАДа до Твери готовится к открытию 3 июля в Тверской области запустят автомобильное движение с 97 по 149 километр скоростной трассы М-11.

Политика Лев Лещенко прокомментировал скандальные заявления Нино Катамадзе Историю со скандальным заявлением грузинской певицы Нино Катамадзе прокомментировал Народный артист РСФСР Лев Лещенко.

Транспорт Минтранс подготовил требования к работе BlaBlaCar и подобных сервисов Минтранс разработал законопроект, регулирующий работу сервисов совместных поездок на автомобилях (карпулинга), таких как BlaBlaCar, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на разработанные министерством законопроект и поправки к действующим нормам.

Общество С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.

Армия и оружие В Донбассе взорвался санитарный Hummer ВСУ, есть жертвы В оккупированной украинскими войсками части ДНР в районе села Водяное подорвался санитарный автомобиль Hummer одного из подразделений так называемых "Объединенных сил".

Политика Россия отказалась верить в информацию о третьем «отравителе» Скрипалей В посольстве России в Великобритании отказались принимать в расчет данные британских СМИ об участии третьего подозреваемого Дениса Сергеева в деле об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Общество Въезд в исторический центр Венеции станет платным с 2020 года Введение платы за въезд в исторический центр Венеции, которое первоначально должно было произойти 1 мая, переносится на 1 января 2020 года, такое решение приняла в понедельник джунта (административный исполнительный орган) города на воде.

Шоу-бизнес Какой традиции Дианы по сей день придерживается только принц Гарри В честь дня рождения принцессы Дианы, которой в этом году исполнилось бы 58 лет, королевский фотограф рассказал об одной ее привычке.

Футбол Грузинский полузащитник покинул ФК «Локомотив» Грузинский полузащитник Хвичи Кварацхелия покинул московский футбольный клуб «Локомотив».

Шоу-бизнес В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.

Общество Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.

Здоровье Американка похудела на 270 кг и сейчас весит 70 кг Американка, весившая 340 кг, сейчас весит 70 кг. Мила Кларк, жительница города Фейетвилл (Теннесси) с детства была полной.

Финансы Индекс МосБиржи обновил максимум до 2800 пунктов Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, днем в понедельник в очередной раз обновил исторический максимум и впервые достиг рубежа 2800 пунктов на фоне улучшения внешней конъюнктуры после оптимистичных итогов саммита G20 в Японии, где главы США и Китая договорились о торговом перемирии.