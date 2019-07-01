с чего всё началось

Политика Заявление об уходе подали три генерала Росгвардии В СМИ поступила информация о том, что подал заявление об увольнении генерал-полковник Сергей Меликов, занимающий должность первого замдиректора ведомства.

Политика Совбез ООН обсудит принятие на Украине закона о языке по запросу РФ Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" будет рассмотрен на Совете Безопасности ООН по запросу России.

Происшествия В Тверской области осудят сотрудников СИЗО за избиение заключенной Продолжается разбирательство по факту избиения заключенной сотрудниками ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Тверской области.

Политика В Тегеране предрекли уничтожение Израиля в случае атаки США на Иран Глава комитета иранского парламента по ядерным вопросам Моджтаба Зоннур заявил, что в случае нападения со стороны США Тегеран уничтожит Израиль.

Общество Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.

Общество Мексиканский город завалило градом Город Гвадалахара в Мексике оказался под слоем льда после сильного града, сообщает Uno.tv.

Армия и оружие Ливия объявила всеобщую мобилизацию против Турции В Ливии в связи с угрозами со стороны Турции объявляется всеобщая мобилизация, сообщил спикер ливийского парламента Агила Салах Иса.

Происшествия В Днепропетровской области шестеро детей пострадали при взрыве В Днепропетровской области шестеро детей получили травмы различной степени тяжести в результате взрыва неизвестного предмета, с которым они играли.

Происшествия Из летящего над Лондоном самолета выпал труп Прибывшие на место правоохранители пришли к выводу, что погибший выпал из отсека для шасси самолета авиакомпании Kenya Airways, когда воздушное судно, следовавшее рейсом из Найроби в лондонский аэропорт Хитроу, готовилось к посадке.

Армия и оружие Черноморский флот наблюдает за кораблями НАТО на учениях Sea Breeze Силы Черноморского флота России контролируют действия кораблей НАТО на учениях Sea Breeze – 2019.

Шоу-бизнес Внучка Стриженова заявила о желании стать донором для Успенской Внучка актёра Олега Стриженова Александра заявила о желании стать донором для будущего ребёнка Любови Успенской, сообщает телеканал «360».

Энергетика Медведев предупредил нефтяников о наказании за завышение цен на бензин Премьер-министр Дмитрий Медведев предупредил нефтяные компании о наказании, если они станут неоправданно завышать цены на бензин после окончания соглашений с правительством.

Происшествия Дело Голунова передали в Следственный комитет Уголовное дело, в котором журналист «Медузы» Иван Голунов фигурировал в качестве обвиняемого, передали в Следственный комитет России.

Авто Новый кроссовер Kia Seltos добрался до индийских дилеров Официальный старт продаж нового кроссовера Kia Seltos запланирован на август текущего года, но уже сейчас первые тестовые экземпляры серийной версии новинки добрались до автосалонов официальных дилеров в Индии.

Политика Зеленский прокомментировал сообщение об обстреле санитарной машины ВСУ Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщение об обстреле санитарного автомобиля украинских силовиков в Донбассе.

Армия и оружие CNBC сообщил о неспособности России сделать более 60 ракет «Авангард» Россия не сможет произвести более 60 гиперзвуковых ракет «Авангард», так как не нашла производителя углеродного волокна с необходимыми характеристиками.

Авто Составлен топ-10 дизельных автомобилей в России Иномарка Mitsubishi Pajero Sport возглавила топ-10 дизельных автомобилей на российском рынке, далее следует Toyota Land Cruiser Prado.

Армия и оружие ВВС Израиля нанесли очередной удар по территории Сирии Сегодня ночью самолеты ВВС Израиля нанесли ракетный удар по объектам САА в окрестностях Дамаска, а также в провинции Хомс.

Политика Восьми украинским морякам предъявили обвинение в нарушении границы РФ Следствие предъявило обвинение в незаконном пересечении госграницы РФ организованной группой восьми украинским морякам, задержанным в ноябре 2018 года в Керченском проливе.

Экономика Как с 1 июля повысились пенсии в ЛДНР и на Украине С сегодняшнего дня, 1 июля, в ЛДНР размер минимальной пенсии увеличивается до 4 тыс. рублей (+25%).

Политика Вакарчук обвинил Россию в захвате российского Крыма Вокалист группы «Океан Эльзы» и лидер новой украинской партии «Голос» Святослав Вакарчук в рамках предвыборного «Тура Змин» («Тура изменений») назвал Крым российским.

Футбол Романьоли провел первую тренировку в «Спартаке» Голкипер Андреа Романьоли провел первую тренировку в «Спартаке».