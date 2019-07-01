с чего всё началось

Армия и оружие Россия оказала помощь пострадавшим в Алеппо офицерам сирийской армии Семнадцати пострадавшим во время боевых действий в Алеппо офицерам сирийской армии подарили инвалидные коляски.

Происшествия Полицейский из Кузбасса погиб в Чечне Сотрудник ППС Новокузнецка старшина полиции Александр Дворников был в служебной командировке на Северном Кавказе.

Происшествия Из летящего над Лондоном самолета выпал труп Прибывшие на место правоохранители пришли к выводу, что погибший выпал из отсека для шасси самолета авиакомпании Kenya Airways, когда воздушное судно, следовавшее рейсом из Найроби в лондонский аэропорт Хитроу, готовилось к посадке.

Транспорт «Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии "Аэрофлот" 2 июля отменил ряд рейсов из Москвы в Прагу после того, как авиационные власти Чехии аннулировали разрешения на выполнение полетов, сообщает авиакомпания.

Политика Кикабидзе поддержал отказавшуюся выступать в России Катамадзе Актер Вахтанг Кикабидзе выступил в поддержку грузинской певицы Нино Катамадзе, отказавшейся выступать в России после волны русофобских демонстраций в Грузии.

Хоккей Панарин и Бобровский подписали контракты с новыми клубами НХЛ Переговоры по новым контрактам нападающего Артемия Панарина и вратаря Сергея Бобровского подошли к концу.

Общество Уровень воды в Тулуне упал до 11 метров По состоянию на утро 1 июля уровень воды в реке Ия упал до отметки 11 метров и продолжает снижаться.

Происшествия На детской площадке на Украине произошел взрыв В Днепропетровской области на детской площадке произошел взрыв. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Хуситы атаковали аэропорт в Саудовской Аравии Девять человек получили ранения в результате атаки хуситов на аэропорт саудовского города Абха, сообщает Saudi Gazette.

Общество Бутина за время нахождения в американской тюрьме потеряла 20 кг Россиянка Мария Бутина за время нахождения в тюрьме американского города Таллахасси (штата Флорида) потеряла около 20 кг, рассказал «Известиям» ее отец Валерий Бутин.

Экономика В России изменились правила выдачи микрозаймов С 1 июля в РФ вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные ЦБ. Теперь ежедневная процентная ставка не может превышать 1%.

Наука Учеными обнаружено новое свойство света Ученые из Испании и Соединенных Штатов Америки обнаружили новое свойство светового излучения — свет, как оказалось, обладает так называемым "самокрутящим моментом".

Транспорт Цвета жизни: в России появится ГОСТ на светофоры В России создадут ГОСТ на светофоры, его разработкой в этом году займется Росавтодор.

Армия и оружие «Хезболла» начала вывод бойцов из окрестностей Дамаска Бойцы организации «Хезболла» начали покидать южные пригороды Дамаска, направляясь в сторону границы с Ливаном.

Футбол «Лион» хочет 30 млн евро за Фекира Полузащитник "Лиона" Набиль Фекир может покинуть команду этим летом. "Ткачи" хотят выручить за игрока 30 млн евро, сообщает L'Équipe.

Авто GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.

Политика Команда Зеленского объяснила позицию о русском языке в Донбассе Русский язык в ДНР и ЛНР может стать региональным при таком условии, если государственным языком будет признан украинский, а Донбасс войдет в состав Украины.

Происшествия Британку сняли с рейса из-за слишком глубокого декольте Отправляясь в путешествие, Харриет Осборн надела блузку с глубоким декольте без бюстгальтера.

Политика Захарова иронично отреагировала на слова Вакарчука о российском Крыме Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировала оговорку лидера украинской группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука о территориальной принадлежности Крыма.

Шоу-бизнес РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала Машина певицы Аллы Пугачевой двигалась по технической платформе на Рижском вокзале в Москве и, поэтому, не мешала пассажирам, но к поездам разрешено подъезжать только специальной технике, поэтому действия работников вокзала проверят, сообщили РИА Новости в дирекции железнодорожных вокзалов РЖД.

Общество Дом голубоглазых отказников: как под Екатеринбургом спасают брошенных хаски и маламутов Еще пару лет назад очаровательные голубоглазые хаски, маламуты и самоеды были очень популярны, а сейчас мода на этих собак прошла и от них стали отказываться.