Армия и оружие
Украина изменила планы учений с США из-за РоссииРИА Новости 11:22
Планы учений Sea Breeze 2019 пришлось изменить якобы из-за действий России, заявил командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко.
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с чего всё началось
Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, комментируя многонациональные учения «Си Бриз-2019» (Sea Breeze-2019), заявил, что «попытки северного соседа спутать карты внезапным закрытием района плавания не испугают многонациональный штаб».Коммерсантъ16:27
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