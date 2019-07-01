Армия и оружие

Украина изменила планы учений с США из-за РоссииРИА Новости 11:22

Планы учений Sea Breeze 2019 пришлось изменить якобы из-за действий России, заявил командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко.
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с чего всё началось
Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, комментируя многонациональные учения «Си Бриз-2019» (Sea Breeze-2019), заявил
, что «попытки северного соседа спутать карты внезапным закрытием района плавания не испугают многонациональный штаб».
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