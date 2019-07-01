Армия и оружие

Украина изменила планы учений с США из-за РоссииРИА Новости 11:22

Планы учений Sea Breeze 2019 пришлось изменить якобы из-за действий России, заявил командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко.
Читать в источнике
с чего всё началось
Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, комментируя многонациональные учения «Си Бриз-2019» (Sea Breeze-2019), заявил
, что «попытки северного соседа спутать карты внезапным закрытием района плавания не испугают многонациональный штаб».
Коммерсантъ16:27

Подробнее о событии

Украина поменяла план учений с американцами из-за России

URA.Ru13:46

Россия помешала планам Украины

Lenta.ru12:05

Украина поменяла планы учений с НАТО из-за действий России

Газета.Ru14:47

Украина и НАТО поменяли план военных учений Sea Breeze из-за России

РБК12:59

Украина изменила план учений «Си Бриз – 2019» из-за России

Известия12:29

На Украине рассказали о плане учений НАТО Sea Breeze

RT на русском14:27

Украина изменила планы учений с США из-за России

РИА Новости11:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 18:20, Вашингтон
Транспорт

Минтранс разработал правила для совместных поездок

Минтранс России разработал законопроект, регулирующий работу сервисов совместных поездок на автомобилях, таких как BlaBlaCar, BeepCar и «Яндекс.Попутка».
Обновлено в 03:35
Шоу-бизнес

Страшное горе постигло Николая Баскова

Обновлено в 11:25
Здоровье

Медики рассказали, чем грозит синдром Иценко-Кушинга

Медики рассказали, какими последствиями грозит человеку наличие синдрома Иценко-Кушинга.
Обновлено в 10:37
Игры

СМИ: CD Projekt RED работает над тремя играми по Cyberpunk 2077

Ещё Кичиньский сообщил, что студия «очень довольна» предзаказами Cyberpunk 2077, особенно на китайском рынке, а доля продаж на РС, скорее всего, будет ниже, чем у третьего «Ведьмака».
Обновлено в 13:41
Происшествия

В Гонконге демонстранты штурмуют Законодательное собрание

В Гонконге из-за массовых акций протеста эвакуировано здание Законодательного собрания.
Обновлено в 08:25
Наука

В Египте у стен древнейшей пирамиды найдены десятки странных мумий

На севере Египта при раскопках некрополя в Саккаре у подножия самой старой пирамиды в мире польские археологи обнаружили десятки мумий, возраст которых составляет около 2000 лет.
Обновлено в 07:13
Общество

Гороскоп на 1 июля: Львам лучше помедитировать, а Рыб побалует Фортуна

Сегодня, 1 июля, гороскоп советует не зацикливаться на временных неудачах и не обращать внимания на мнение недовольных угодить всем на свете нереально.
Обновлено вчера в 10:00
Кино

Умерла актриса Надежда Чередниченко

Обновлено в 10:09
Происшествия

На Украине шесть детей ранены в результате взрыва

Шесть детей получили ранения в результате взрыва неизвестного предмета в Днепропетровской области на Украине, сообщила пресс-служба полиции области.
Обновлено в 17:33
Авто

В России отзывают более 2 тысяч автомобилей Porsche Panamera

Обновлено в 04:17
Армия и оружие

Минобороны попросило у Минфина повысить зарплату контрактникам

Денежное довольствие контрактников в Российской армии оказалось ниже средней зарплаты по стране, в связи с чем Минобороны просит Минфин повысить эту сумму, сообщила заместитель министра обороны Татьяна Шевцова.
Обновлено в 09:21
Путешествия

В Анапе запретили купание на всех пляжах

Обновлено в 05:46
Хоккей

Клуб «Рейнджерс» подтвердил переход российского хоккеиста Панарина

Обновлено в 13:17
Политика

Андрей Метельский развернуто ответил на расследование ФБК Навального

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального нашел у семьи секретаря московского отделения «Единой России», вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского гостиничный бизнес в Австрии, а также недвижимость в Москве почти на 6 млрд рублей.
Обновлено в 13:50
Экономика

Кормовой союз предупредил о возможном подорожании мяса на 10%

«По предварительным оценкам, сумма доначислений составит 4–7 млрд рублей», — приводит издание цитату из протокола Минсельхоза, в министерстве считают, что использование повышенной ставки НДС приведет к подорожанию мяса.
Обновлено в 18:11
Политика

Восьми украинским морякам предъявили обвинение в нарушении границы РФ

Следствие предъявило обвинение в незаконном пересечении госграницы РФ организованной группой восьми украинским морякам, задержанным в ноябре 2018 года в Керченском проливе.
Обновлено в 07:32
Шоу-бизнес

Успенская объяснила заезд Пугачевой по перрону

Певица Любовь Успенская прокомментировала телеканалу РЕН ТВ поездку Аллы Пугачевой по перрону вокзала на автомобиле.
Обновлено в 11:49
Происшествия

Кадыров выразил соболезнования семье убитого в Чечне полицейского

Обновлено в 13:37
Происшествия

Безбилетник выпал из самолета в небе над Лондоном

При посадке самолета авиакомпании Kenya Airlines в аэропорту Хитроу безбилетник выпал из отсека шасси.
Обновлено в 14:51
Общество

Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале

Обновлено в 16:34
Энергетика

ОПЕК согласовала продление сделки ОПЕК+ на девять месяцев

ОПЕК согласовала продление сделки по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+ на девять месяцев, сказал журналистам министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.
Обновлено в 16:03
Экономика

Счетная палата назвала МЧС лидером среди ведомств по числу долгостроев

Федеральным министерством с самым большим количеством долгостроев — 85 объектов с уже осуществленными инвестициями на 13,5 млрд руб. — стало МЧС России.
Обновлено в 17:00
Авто

GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva

Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.
Обновлено в 08:56
Происшествия

Появилось видео задержания трех чиновников в Дагестане

Обновлено в 04:04
Происшествия

Женщину выгнали из самолета из-за слишком глубокого декольте

Обновлено в 16:30
Политика

Кравчук осудил действия Климкина

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьеру страны Владимиру Гройсману с просьбой привлечь главу МИД Павла Климкина к дисциплинарной ответственности, поскольку тот не согласовал с ним ответ на ноту МИД РФ по украинским морякам.
Обновлено в 16:58
Армия и оружие

Видео с места падения неизвестного объекта на Кипре появилось в сети

Пожар на месте падения неизвестного объекта на территории Северного Кипра сняли на видео очевидцы.
Обновлено в 08:13
Наука

Люди с рассеянным склерозом имеют больший риск развития рака

Авторы исследования намерены продолжить рассматривать этот вопрос, поскольку предыдущие работы по изучению степени вероятности развития онкологии при рассеянном склерозе, проведенные в ряде стран, показали противоречивые результаты.
Обновлено вчера в 08:04
Общество

Suomen Kuvalehti (Финляндия): в России процветают суеверия, гороскопы и предсказания (Suomen Kuvalehti)

С другой стороны, многие известные приметы существуют в России еще с дохристианского времени.
Обновлено в 18:11
Авто

Fiat показал обновленный Fiat Ducato MY2020

Итальянская компания Fiat показала обновленную версию фургона Ducato с приставкой MY2020 в названии.
Обновлено в 07:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Игорь Александрович Воронченко
Украинский военачальник
Украинский военачальник, командующий Военно-морскими силами Украины с 2 июля 2016 года, адмирал.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное