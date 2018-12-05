Проведено восемь пусков, уничтожены восемь надводных целей. Это очень хороший результат, доказывающий, что эти комплексы могут обеспечить надежную защиту от агрессии с воздуха и моря.

Киев продолжает военную активность в черноморском регионе. Так, украинский министр обороны Степан Полторак в среду объявил, что военные испытали "Нептун" - противокорабельную ракету, которая в ходе учений поразила цель над водой на расстоянии почти 300 километров.

Армия и оружие Армия и оружие Коалиция США нанесла удар по сирийскому Хаджину Сирийское национальное агентство САНА сообщило, что самолеты международной коалиции во главе с США нанесли удары по городу Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор.

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Армия и оружие Армия и оружие Генштаб ВС РФ предупредил о последствиях выхода США из ДРСМД Генштаб ВС России предупредил о последствиях в случае выхода Соединенных Штатов из договора о РСМД.

Армия и оружие Армия и оружие Лазерные комплексы «Пересвет» заступили на боевое дежурство в России Отмечается, что лазерные комплексы "Пересвет" заступили на свое дежурство с 1 декабря, вместе с их поставкой было организовано освоение их личным составом, а также слаживание боевых расчетов.

Армия и оружие Армия и оружие НАТО нашла способ победить Россию в Крыму и Калининграде НАТО располагает возможностями по подавлению России в Крыму и Калининградской области, передает британская редакция Business Insider заявление главы Второго флота США вице-адмирала Эндрю Льюиса.

Армия и оружие Армия и оружие Госпитальные суда ВМФ пройдут модернизацию

Армия и оружие Армия и оружие Захарова назвала военное положение ширмой для провокации в Донбассе Киев, вводя военное положение, камуфлирует новую военную провокацию в Донбассе.

Армия и оружие Армия и оружие В МИД РФ прокомментировали израильскую операцию на границе с Ливаном Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова в ходе брифинга в Москве прокомментировала проводимую Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) операцию «Северный щит», направленную на обнаружение и дальнейшую нейтрализацию туннелей военизированной группировки «Хизбалла» около границ Ливана.

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Армия и оружие Армия и оружие Кипр ответил на предостережение России о размещении американских войск Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на брифинге в среду, 5 декабря, заявила, что «из различных источников поступает информация об активной проработке американцами возможностей наращивания своего военного присутствия на Кипре».

Армия и оружие Армия и оружие Россия отказалась от поставки Азербайджану ракетных комплексов «Бал» Азербайджан не сможет закупить у России «Бал-Э» — экспортный вариант берегового ракетного комплекса (БРК) «Бал».

Армия и оружие Армия и оружие ОЗХО: В Сирии не производят химоружие «12-15 ноября 2018 года Секретариат ОЗХО провел третий раунд инспекций пяти подземных сооружений, которые ранее являлись объектами по производству химоружия, чтобы проверить, что на этих объектах по-прежнему не ведется деятельности, запрещенной Конвенцией о химическом оружии», — отмечается в документе, который цитирует ТАСС.

Армия и оружие Армия и оружие Новобранцы армейского корпуса Северного флота приступили к занятиям В отдельных подразделения армейского корпуса и бригады морской пехоты новобранцы под руководством инструкторов уже осваивают приемы ведения боевых действий в различных условиях и выполняют первые упражнения на войсковых полигонах.

Армия и оружие Армия и оружие Чичерина предложила «украинским патриотам» оценить истинное лицо ВСУ Известная российская рок-исполнительница Юлия Чичерина ответила устроившим на нее травлю «украинским патриотам» за слова об иностранцах, приезжающих в Донбасс на «сафари», чтобы поохотиться на пенсионеров в огородах и электриков.