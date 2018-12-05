Армия и оружие
Украина испытала крылатые ракеты над Черным морем
Украина испытала крылатые ракеты над Черным моремРоссийская газета12:07
Киев продолжает военную активность в черноморском регионе. Так, украинский министр обороны Степан Полторак в среду объявил, что военные испытали "Нептун" - противокорабельную ракету, которая в ходе учений поразила цель над водой на расстоянии почти 300 километров.
Российская газета12:07
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Проведено восемь пусков, уничтожены восемь надводных целей. Это очень хороший результат, доказывающий, что эти комплексы могут обеспечить надежную защиту от агрессии с воздуха и моря.
— Александр Турчинов, украинский политикТАСС 09:32
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Армия и оружие
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