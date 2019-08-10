Армия и оружие

Украина и Турция вместе создадут высокоточное оружиеLenta.ru 08:21

Украинская госкомпания «Укрспецэкспорт», входящая в состав «Укроборонпрома», и турецкая компания Baykar Defence создали совместное предприятие, которое займется разработкой высокоточного оружия и аэрокосмических технологий. Об этом сообщается на сайте Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины.
Читать в источнике
Комментировать24

Подробнее о событии

Совместное оружейное предприятие создали Украина и Турция

Газета.Ru06:12

Украина и Турция создадут предприятие для выпуска высокоточного оружия

РБК07:17

Анкара и Киев займутся высокоточным оружием и аэрокосмическими технологиями

Вести.Ru06:45

Украина и Турция создали СП в сфере высокоточного оружия

Коммерсантъ08:33

Украина и Турция создали предприятие по производству высокоточного оружия

ТК Звезда05:55

Украина и Турция создали предприятие в сфере высокоточного оружия

Известия05:47

Украина и Турция создали совместное оружейное предприятие

RT на русском05:39
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 11:00, Вашингтон
Армия и оружие

Опубликовано видео применения ракетного комплекса «Кинжал»

Обновлено в 07:27
Происшествия

Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьме

Американский миллиардер Джеффри Эпштейн, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, минувшей ночью покончил с собой в тюрьме, сообщил телеканал АВС со ссылкой на трех сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 09:23
Общество

Минздрав назвал регионы России с наибольшим числом людей с ожирением

Обновлено в 03:59
Общество

Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти

Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Происшествия

На оппозиционной акции в центре Петербурга задержаны несколько человек

Позже появилась информация о том, что задержана также еще одна женщина. К 14:30 количество участников акции достигло около двухсот человек.
Обновлено в 07:33
Общество

Круизным лайнерам запретили заходить в исторический центр Венеции

Венецию ежегодно посещают около 20 млн туристов, десятки тысяч которых ранее прибывали на круизных судах.
Обновлено вчера в 09:55
Общество

Названы самые распространенные фамилии в России

Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые распространенные фамилии в России.
Обновлено в 01:54
Происшествия

Сотрудники ООН погибли в Ливии во время взрыва автомобиля

По данным медицинских служб, взрыв произошел в заминированном автомобиле. Погибли два сотрудника миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ).
Обновлено в 10:46
Происшествия

На военном складе под Ачинском продолжается пожар

Спасатели продолжают тушение пожара на военном складе в Ачинском районе Красноярского края, для ликвидации последствий ЧП привлечена тяжёлая военная техника.
Обновлено в 02:37
Футбол

Кокорин и Мамаев обыграли «Салют» в колонии

Обновлено в 05:44
Политика

На митинге в центре Москвы сорвали флаг Украины

На митинге в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы сорвали флаг Украины, с которым пришли некоторые из участников.
Обновлено в 09:00
Происшествия

В Зеленогорске учитель полгода насиловал ученицу

Обновлено в 08:50
Происшествия

В Москве восемь человек пострадали в ДТП с автобусом

Количество пострадавших в ДТП с участием автобуса и нескольких машин на севере Москвы возросло до восьми человек, двое из них дети.
Обновлено в 07:07
Происшествия

После митинга на проспекте Сахарова начались задержания

После согласованного с московскими властями митинга на проспекте Сахарова в центре Москвы начались задержания, передает корреспондент «Ведомостей».
Обновлено в 10:33
Транспорт

ЦОДД предупредил москвичей об ухудшении дорожной ситуации с 26 августа

Ожидается, что в этот период дорожный трафик вырастет на 17%, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Обновлено в 10:12
Футбол

«Томь» уступила «Ротору» и прервала беспроигрышную серию в ФНЛ

Встреча прошла на стадионе «Труд» в Томске и завершилась победой гостей со счётом 1:0. Автором единственного гола встречи стал полузащитник «Ротора» Мухаммад Султонов, успешно реализовавший пенальти на 83-й минуте.
Обновлено в 09:56
Происшествия

Задержанного после массовых беспорядков Васильева госпитализировали

Режиссера телеканала о медицине «Доктор» Дмитрия Васильева, задержанного в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, доставили в больницу.
Обновлено в 08:49
Армия и оружие

В ДНР заявили об укреплении позиций ВСУ в районе Мариуполя

Украинские силовики укрепляют позиции и наращивают силы в районе Мариуполя, заявил журналистам руководитель пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
Обновлено в 08:35
Шоу-бизнес

Певица Наргиз рассказала о разногласиях с Фадеевым

Певица Наргиз Закирова заявила, что со стороны продюсерского центра Максима Фадеева MALFA в отношении неё начались «травля» и «перекрытие кислорода».
Обновлено в 09:34
Политика

Скабеева оценила реакцию Трампа на вопрос о Зеленском

Обновлено в 03:09
Политика

Синоптик оценил вероятность применения климатического оружия в России

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец оценил предположение депутата Госдумы Алексея Журавлева о том, что страны Запада могли применить против России климатическое оружие.
Обновлено в 10:25
Футбол

Рибери может оказаться в «Локомотиве»

Франк Рибери отыграл 12 сезонов за "Баварию", в составе которой француз выигрывал Лигу чемпионов и девять раз становился чемпионом Германии.
Обновлено в 06:29
Общество

На согласованный митинг в центре Москвы вышли около 20 тысяч человек

В согласованной акции в центре Москвы участвуют порядка 20 тысяч человек, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Обновлено в 08:40
Гаджеты

Раскрыто название iPhone 11

По инсайдерской информации, новый флагманский смартфон от Apple может выйти под названием iPhone 11 Pro.
Обновлено в 08:51
Происшествия

В Германии 15 футболистов пострадали от удара молнии

От удара молнии на юге Германии пострадали 15 футболистов. Об этом сообщила баварская газета Merkur.
Обновлено в 08:11
Происшествия

В «Росатоме» сообщили детали взрыва при испытаниях ракеты

Обновлено в 09:13
Политика

Воевавший против ополченцев актер Пашинин обнищал и захотел в Россию

Обновлено в 10:46
Кино

В первый день проката в России новый фильм Тарантино установил рекорд

По словам представителя компании-прокатчика Sony Pictures Releasing Russia, это рекордный стартовый результат среди фильмов режиссера.
Обновлено вчера в 15:37
Армия и оружие

Посол США пригрозил Германии переместить военные базы в Польшу

Посол США в Германии Ричард Гренелл возмутился нежеланием немецких властей увеличивать расходы на оборону и пригрозил переместить военные базы в Польшу.
Обновлено вчера в 21:11
Общество

В Москве проходит митинг оппозиции

Акция протеста оппозиции с требованием допуска на выборы в Московскую городскую думу незарегистрированных кандидатов началась на проспекте Академика Сахарова в столице.
Обновлено в 07:09
Как работают Яндекс.Новости?
Главное