Армия и оружие

Украина и Турция вместе создадут высокоточное оружиеLenta.ru 08:21

Украинская госкомпания «Укрспецэкспорт», входящая в состав «Укроборонпрома», и турецкая компания Baykar Defence создали совместное предприятие, которое займется разработкой высокоточного оружия и аэрокосмических технологий. Об этом сообщается на сайте Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины.
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Украина и Турция вместе создадут высокоточное оружие

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