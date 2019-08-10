Армия и оружие

Украина и Турция создали совместное оружейное предприятиеRT на русском 05:39

Украинская государственная компания «Укрспецэкспорт» и турецкая компания Baykar Defence создали совместное предприятие в сфере высокоточного оружия и аэрокосмических технологий. Об этом говорится в сообщении на сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины.
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Украина и Турция создали предприятие в сфере высокоточного оружия

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Анкара и Киев займутся высокоточным оружием и аэрокосмическими технологиями

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Совместное оружейное предприятие создали Украина и Турция

Газета.Ru06:12

Украина и Турция создали предприятие по производству высокоточного оружия

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Украина и Турция создадут СП по производству ударных беспилотников

Вечерний курьер05:40

Украина и Турция создали совместное оружейное предприятие

RT на русском05:39
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Правоохранители задержали незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь.
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Экономика

Акционеры Metro отказались продавать ретейлера чешскому миллиардеру

Чешский миллиардер Даниэль Кржетинский не смог заручиться поддержкой акционеров своего предложения о покупке сети гипермаркетов Metro AG, сообщает Bloomberg.
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Команда Кокорина и Мамаева обыграла «Салют»

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Эрдоган анонсировал новую «историческую победу»

Новую историческую победу уже в этом месяце обещал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, имея в виду подготовку к операции против курдских формирований на севере Сирии.
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Общество

Жертвами супертайфуна в Китае стали 18 человек

В Китае из-за супертайфуна «Лекима» погибли 18 человек, еще 14 числятся пропавшими без вести.
Обновлено в 07:30
Общество

Плохое состояние здоровья Горбачева опровергли

Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что Горбачев последние полгода живет в больнице.
Обновлено в 04:18
Общество

Объявлено о провале субботних акций оппозиции в городах России

Обновлено в 07:17
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Кардиохирург опроверг пользу красного вина для сердца

Бокал красного вина в день не снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено вчера в 02:51
Футбол

Жозе Моуринью будет работать экспертом на телеканале Sky Sports

Бывший главный тренер мадридского футбольного клуба "Реал" и английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью будет работать экспертом на британском канале Sky Sports, сообщается на официальном сайте телеканала.
Обновлено в 05:44
Происшествия

Пять сотрудников Росатома погибли при испытаниях двигателя

В результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области погибли пять сотрудников Росатома.
Обновлено в 02:39
Армия и оружие

Иран на фоне конфликта с США представил модернизированную РЛС

Иранские военные представили модернизированную радиолокационную систему для обнаружения воздушных угроз Falagh, сообщает Mehr.
Обновлено в 06:44
Гаджеты

Huawei представила фирменную операционную систему HarmonyOS

В рамках открывшейся сегодня конференции Huawei Developers Conference 2019,китайская компания представила публике свою новую фирменную операционную систему HarmonyOS.
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Путин поздравил Олега Стриженова с 90-летием

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Общество

Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти

Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
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Политика

В России прокомментировали требование французов вернуть царские долги

"После распада Советского Союза Россия приняла на себя все обязательства СССР, но относительно долгов царских времен были переговоры, которые шли несколько лет, и было заключено соглашение, согласно которому все претензии, которые могут возникнуть, адресовались тем, кто подписал, то есть прежде всего западным державам, чьи долги были аннулированы советским правительством", — подчеркнул эксперт.
Обновлено вчера в 08:32
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Региональные активисты заявили об отсутствии помощи от Навального

Об отсутствии помощи со стороны представителей московского штаба ФБК заявил и 23-летний бывший координатор архангельского штаба Александр Песков, который получил два штрафа по 200 тыс. рублей за организацию незаконного митинга и шествия.
Обновлено в 07:22
Происшествия

В Тюмени мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии

При приближении сотрудников мужчина кинул в их сторону неизвестный предмет и открыл огонь из оружия, ранив росгвардейца, рассказал представитель ведомства.
Обновлено в 05:11
Политика

СМИ рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина, Меркель и Макрона

Обновлено в 06:13
Политика

Скабеева оценила реакцию Трампа на вопрос о Зеленском

Обновлено в 03:09
Гаджеты

В смартфонах Huawei может появиться голосовой помощник «Яндекса»

Компании Huawei и "Яндекс" в настоящее время ведут переговоры о возможности внедрения в смартфоны китайского IT-гиганта голосового помощника "Алиса".
Обновлено в 06:41
Наука

Люди в Эфиопии пережили ледниковый период в горах

Обновлено в 04:00
Политика

Зеленского попросили сделать доллар национальной валютой Украины

«В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив национальную валюту Украины гривну на более стабильную — доллар США», — призвал автор петиции.
Обновлено в 06:28
Шоу-бизнес

Красивее Ани Лорак: бывший муж певицы показал новую возлюбленную

Красивее Ани Лорак: бывший муж певицы показал новую возлюбленную Мурат Налчаджиоглу проводит отпуск в Испании со своей новой пассией.
Обновлено в 01:44
Происшествия

В Петербурге подросток нашел бутылку, выпил из нее и попал в больницу

Подросток в Санкт-Петербурге попал в больницу с признаками отравления после того, как, по предварительным данным, нашел на улице бутылку и выпил ее содержимое, сообщает в субботу пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 06:40
Политика

YouTube благоприятствует не всем стримам с акций в Москве

В ходе прошлого эфира, который прошел 3 августа трансляции несколько раз блокировалась YouTube, в то время как аналогичные стримы ряда других СМИ и блогеров работали без ограничений.
Обновлено в 05:41
Происшествия

В Танзании при взрыве бензовоза погибли 60 человек

В результате погибли 60 человек, еще 70 были серьезно ранены, сообщает газета The Citizen со ссылкой на полицию.
Обновлено в 06:28
Происшествия

В Люксембурге семь человек пострадали из-за торнадо

По данным мэра Пьера Меллина, пострадали семь человек. Один из них получил тяжелые ранения, пишет "Интерфакс".
Обновлено вчера в 18:39
Политика

США выставили за порог «нормандского формата»: заявление МИД Франции

Ранее Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя идею президента Украины Владимира Зеленского о расширении "нормандского формата" за счет США и Великобритании, призвал не распылять внимание, а сосредоточиться на существующих форматах по урегулированию конфликта в Донбассе.
Обновлено вчера в 13:54
Общество

Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки

С 1 января 2020 года в России начнут действовать новые правила любительской рыбалки, согласно которым появятся в том числе суточные нормативы вылова, пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на Росрыболовство.
Обновлено вчера в 16:40
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В Сети вспомнили про уникальный минивэн «Москвич-3733»

Три первых прототипа минивэна сошли с конвейера в 1988—1991 годах, а в Братиславе, тем временем, был создан еще и фургон на его базе.
Обновлено в 01:35
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