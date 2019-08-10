Украинская государственная компания «Укрспецэкспорт» и турецкая компания Baykar Defence создали совместное предприятие в сфере высокоточного оружия и аэрокосмических технологий. Об этом говорится в сообщении на сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Происшествия В Москве задержана Любовь Соболь Правоохранители задержали незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь.

Экономика Акционеры Metro отказались продавать ретейлера чешскому миллиардеру Чешский миллиардер Даниэль Кржетинский не смог заручиться поддержкой акционеров своего предложения о покупке сети гипермаркетов Metro AG, сообщает Bloomberg.

Армия и оружие Эрдоган анонсировал новую «историческую победу» Новую историческую победу уже в этом месяце обещал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, имея в виду подготовку к операции против курдских формирований на севере Сирии.

Общество Жертвами супертайфуна в Китае стали 18 человек В Китае из-за супертайфуна «Лекима» погибли 18 человек, еще 14 числятся пропавшими без вести.

Общество Плохое состояние здоровья Горбачева опровергли Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что Горбачев последние полгода живет в больнице.

Здоровье Кардиохирург опроверг пользу красного вина для сердца Бокал красного вина в день не снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Футбол Жозе Моуринью будет работать экспертом на телеканале Sky Sports Бывший главный тренер мадридского футбольного клуба "Реал" и английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью будет работать экспертом на британском канале Sky Sports, сообщается на официальном сайте телеканала.

Происшествия Пять сотрудников Росатома погибли при испытаниях двигателя В результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области погибли пять сотрудников Росатома.

Армия и оружие Иран на фоне конфликта с США представил модернизированную РЛС Иранские военные представили модернизированную радиолокационную систему для обнаружения воздушных угроз Falagh, сообщает Mehr.

Гаджеты Huawei представила фирменную операционную систему HarmonyOS В рамках открывшейся сегодня конференции Huawei Developers Conference 2019,китайская компания представила публике свою новую фирменную операционную систему HarmonyOS.

Общество Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.

Политика В России прокомментировали требование французов вернуть царские долги "После распада Советского Союза Россия приняла на себя все обязательства СССР, но относительно долгов царских времен были переговоры, которые шли несколько лет, и было заключено соглашение, согласно которому все претензии, которые могут возникнуть, адресовались тем, кто подписал, то есть прежде всего западным державам, чьи долги были аннулированы советским правительством", — подчеркнул эксперт.

Происшествия Региональные активисты заявили об отсутствии помощи от Навального Об отсутствии помощи со стороны представителей московского штаба ФБК заявил и 23-летний бывший координатор архангельского штаба Александр Песков, который получил два штрафа по 200 тыс. рублей за организацию незаконного митинга и шествия.

Происшествия В Тюмени мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии При приближении сотрудников мужчина кинул в их сторону неизвестный предмет и открыл огонь из оружия, ранив росгвардейца, рассказал представитель ведомства.

Гаджеты В смартфонах Huawei может появиться голосовой помощник «Яндекса» Компании Huawei и "Яндекс" в настоящее время ведут переговоры о возможности внедрения в смартфоны китайского IT-гиганта голосового помощника "Алиса".

Политика Зеленского попросили сделать доллар национальной валютой Украины «В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив национальную валюту Украины гривну на более стабильную — доллар США», — призвал автор петиции.

Шоу-бизнес Красивее Ани Лорак: бывший муж певицы показал новую возлюбленную Красивее Ани Лорак: бывший муж певицы показал новую возлюбленную Мурат Налчаджиоглу проводит отпуск в Испании со своей новой пассией.

Происшествия В Петербурге подросток нашел бутылку, выпил из нее и попал в больницу Подросток в Санкт-Петербурге попал в больницу с признаками отравления после того, как, по предварительным данным, нашел на улице бутылку и выпил ее содержимое, сообщает в субботу пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Политика YouTube благоприятствует не всем стримам с акций в Москве В ходе прошлого эфира, который прошел 3 августа трансляции несколько раз блокировалась YouTube, в то время как аналогичные стримы ряда других СМИ и блогеров работали без ограничений.

Происшествия В Танзании при взрыве бензовоза погибли 60 человек В результате погибли 60 человек, еще 70 были серьезно ранены, сообщает газета The Citizen со ссылкой на полицию.

Происшествия В Люксембурге семь человек пострадали из-за торнадо По данным мэра Пьера Меллина, пострадали семь человек. Один из них получил тяжелые ранения, пишет "Интерфакс".

Политика США выставили за порог «нормандского формата»: заявление МИД Франции Ранее Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя идею президента Украины Владимира Зеленского о расширении "нормандского формата" за счет США и Великобритании, призвал не распылять внимание, а сосредоточиться на существующих форматах по урегулированию конфликта в Донбассе.

Общество Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки С 1 января 2020 года в России начнут действовать новые правила любительской рыбалки, согласно которым появятся в том числе суточные нормативы вылова, пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на Росрыболовство.