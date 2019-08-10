Армия и оружие
Украина и Турция создали совместное оружейное предприятиеRT на русском 05:39
Украинская государственная компания «Укрспецэкспорт» и турецкая компания Baykar Defence создали совместное предприятие в сфере высокоточного оружия и аэрокосмических технологий. Об этом говорится в сообщении на сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 07:55, Вашингтон
Происшествия
В Москве задержана Любовь Соболь
Правоохранители задержали незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь.
Обновлено в 07:35
Экономика
Акционеры Metro отказались продавать ретейлера чешскому миллиардеру
Чешский миллиардер Даниэль Кржетинский не смог заручиться поддержкой акционеров своего предложения о покупке сети гипермаркетов Metro AG, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 05:30
Футбол
Команда Кокорина и Мамаева обыграла «Салют»
Обновлено в 05:41
Армия и оружие
Эрдоган анонсировал новую «историческую победу»
Новую историческую победу уже в этом месяце обещал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, имея в виду подготовку к операции против курдских формирований на севере Сирии.
Обновлено в 06:30
Общество
Жертвами супертайфуна в Китае стали 18 человек
В Китае из-за супертайфуна «Лекима» погибли 18 человек, еще 14 числятся пропавшими без вести.
Обновлено в 07:30
Общество
Плохое состояние здоровья Горбачева опровергли
Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что Горбачев последние полгода живет в больнице.
Обновлено в 04:18
Здоровье
Кардиохирург опроверг пользу красного вина для сердца
Бокал красного вина в день не снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено вчера в 02:51
Футбол
Жозе Моуринью будет работать экспертом на телеканале Sky Sports
Бывший главный тренер мадридского футбольного клуба "Реал" и английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью будет работать экспертом на британском канале Sky Sports, сообщается на официальном сайте телеканала.
Обновлено в 05:44
Происшествия
Пять сотрудников Росатома погибли при испытаниях двигателя
В результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области погибли пять сотрудников Росатома.
Обновлено в 02:39
Армия и оружие
Иран на фоне конфликта с США представил модернизированную РЛС
Иранские военные представили модернизированную радиолокационную систему для обнаружения воздушных угроз Falagh, сообщает Mehr.
Обновлено в 06:44
Гаджеты
Huawei представила фирменную операционную систему HarmonyOS
В рамках открывшейся сегодня конференции Huawei Developers Conference 2019,китайская компания представила публике свою новую фирменную операционную систему HarmonyOS.
Обновлено вчера в 07:30
Кино
Путин поздравил Олега Стриженова с 90-летием
Обновлено в 06:16
Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Политика
В России прокомментировали требование французов вернуть царские долги
"После распада Советского Союза Россия приняла на себя все обязательства СССР, но относительно долгов царских времен были переговоры, которые шли несколько лет, и было заключено соглашение, согласно которому все претензии, которые могут возникнуть, адресовались тем, кто подписал, то есть прежде всего западным державам, чьи долги были аннулированы советским правительством", — подчеркнул эксперт.
Обновлено вчера в 08:32
Происшествия
Региональные активисты заявили об отсутствии помощи от Навального
Об отсутствии помощи со стороны представителей московского штаба ФБК заявил и 23-летний бывший координатор архангельского штаба Александр Песков, который получил два штрафа по 200 тыс. рублей за организацию незаконного митинга и шествия.
Обновлено в 07:22
Происшествия
В Тюмени мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии
При приближении сотрудников мужчина кинул в их сторону неизвестный предмет и открыл огонь из оружия, ранив росгвардейца, рассказал представитель ведомства.
Обновлено в 05:11
Политика
Скабеева оценила реакцию Трампа на вопрос о Зеленском
Обновлено в 03:09
Гаджеты
В смартфонах Huawei может появиться голосовой помощник «Яндекса»
Компании Huawei и "Яндекс" в настоящее время ведут переговоры о возможности внедрения в смартфоны китайского IT-гиганта голосового помощника "Алиса".
Обновлено в 06:41
Наука
Люди в Эфиопии пережили ледниковый период в горах
Обновлено в 04:00
Политика
Зеленского попросили сделать доллар национальной валютой Украины
«В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив национальную валюту Украины гривну на более стабильную — доллар США», — призвал автор петиции.
Обновлено в 06:28
Шоу-бизнес
Красивее Ани Лорак: бывший муж певицы показал новую возлюбленную
Красивее Ани Лорак: бывший муж певицы показал новую возлюбленную Мурат Налчаджиоглу проводит отпуск в Испании со своей новой пассией.
Обновлено в 01:44
Происшествия
В Петербурге подросток нашел бутылку, выпил из нее и попал в больницу
Подросток в Санкт-Петербурге попал в больницу с признаками отравления после того, как, по предварительным данным, нашел на улице бутылку и выпил ее содержимое, сообщает в субботу пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 06:40
Политика
YouTube благоприятствует не всем стримам с акций в Москве
В ходе прошлого эфира, который прошел 3 августа трансляции несколько раз блокировалась YouTube, в то время как аналогичные стримы ряда других СМИ и блогеров работали без ограничений.
Обновлено в 05:41
Происшествия
В Танзании при взрыве бензовоза погибли 60 человек
В результате погибли 60 человек, еще 70 были серьезно ранены, сообщает газета The Citizen со ссылкой на полицию.
Обновлено в 06:28
Происшествия
В Люксембурге семь человек пострадали из-за торнадо
По данным мэра Пьера Меллина, пострадали семь человек. Один из них получил тяжелые ранения, пишет "Интерфакс".
Обновлено вчера в 18:39
Политика
США выставили за порог «нормандского формата»: заявление МИД Франции
Ранее Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя идею президента Украины Владимира Зеленского о расширении "нормандского формата" за счет США и Великобритании, призвал не распылять внимание, а сосредоточиться на существующих форматах по урегулированию конфликта в Донбассе.
Обновлено вчера в 13:54
Общество
Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки
С 1 января 2020 года в России начнут действовать новые правила любительской рыбалки, согласно которым появятся в том числе суточные нормативы вылова, пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на Росрыболовство.
Обновлено вчера в 16:40
Авто
В Сети вспомнили про уникальный минивэн «Москвич-3733»
Три первых прототипа минивэна сошли с конвейера в 1988—1991 годах, а в Братиславе, тем временем, был создан еще и фургон на его базе.
Обновлено в 01:35