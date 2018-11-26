Политика
Порошенко попросил о срочном созыве комиссии Украина-НАТО
Порошенко попросил о срочном созыве комиссии Украина-НАТОСвободная Пресса06:59
Президент Украины Петр Порошенко и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе телефонного разговора достигли договоренности о срочном созыве чрезвычайного заседания комиссии Украина-НАТО из-за инцидента с участием российских и украинских кораблей близ Керченского пролива.
Свободная Пресса06:59
Глава украинского государства призвал усилить международное давление на Россию ради немедленного освобождения украинских моряков и кораблей.
— Святослав Цеголко, украинский журналистNews.ru 06:19
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