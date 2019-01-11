Политика
Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак заявил, что украинские власти намерены разорвать около 40 договоров, которые были заключены с Россией. Об этом он заявил в эфире телеканала "Прямой".
Газета.Ru17:48
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Abkhazian Network News Agencyвчера в 15:56
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