Политика

Украина готовится разорвать около 40 договоров с Россией
Газета.Ru
17:48

Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак заявил, что украинские власти намерены разорвать около 40 договоров, которые были заключены с Россией. Об этом он заявил в эфире телеканала "Прямой".
Газета.Ru17:48

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Украина подтвердила планы разорвать договора с Россией

Коммерсантъ19:19

Украина готовится разорвать около 40 договоров с Россией

Газета.Ru17:48

Власти Украины подтвердили подготовку разрыва 40 договоров с Россией

РБК17:02

Украина намерена разорвать около 40 соглашений с Россией

URA.Ru16:27

Украина планирует расторгнуть около сорока соглашений с Россией

РИА Новости15:13

В Киеве заявили о подготовке к разрыву около 40 соглашений с Россией

RT на русском13:53

Рада опубликовала закон о разрыве Большого Договора о дружбе с Россией

Abkhazian Network News Agencyвчера в 15:56
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Политика

WP: Белый дом готовится к введению режима ЧП в США

Белый дом начал создавать условия, которые позволят ввести в США режим чрезвычайного происшествия, пишет The Washington Post со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 18:46
Политика

Минфин США пообещал сохранить «жесткие» санкции против России

Министр финансов США Стивен Мнучин по итогам закрытого брифинга в палате представителей заявил, что Соединенные Штаты продолжат вести "жесткую" санкционную политику в отношении России.
Обновлено в 21:51
Политика

Перу отозвало из Венесуэлы временного поверенного для консультаций

Правительство Перу отозвало для консультаций временного поверенного в делах в Венесуэле после вступления Николаса Мадуро на пост президента до 2025 года, сообщает в четверг МИД страны.
Обновлено в 12:50
Политика

NYT: Мюллер изучает список украинцев, посетивших инаугурацию Трампа

Обновлено в 21:46
Политика

«Би-би-си» ответила на обвинения в нарушении законодательства России

Британская телерадиовещательная корпорация "Би-би-си" ответила на претензии Роскомнадзора, связанные с нарушением закона о СМИ России.
Обновлено в 12:32
Политика

В ФРГ отвергли критику со стороны США из-за «Северного потока — 2»

Глава МИД Германии Хайко Маас отверг критику американского правительства относительно реализации планов по строительству газопровода «Северный поток — 2», назвав возможные санкции неверным путём.
Обновлено в 15:11
Политика

Российские дипломаты посетили Бутину в тюрьме США

Российские дипломаты посетили арестованную в США россиянку Марию Бутину с очередным визитом.
Обновлено в 19:51
Политика

Глава NASA не планирует в ближайшее время посещать Россию

Директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн не планирует в ближайшее время совершать поездки за границу, в том числе в Россию.
Обновлено в 15:42
Политика

Врио губернатора Сахалинской области жестко высказался по теме Курил

Ранее сообщалось, что в Думу внесли законопроект о запрете передачи Курил.
Обновлено в 12:28
Политика

Осудить и простить: РФ допускает возможность обмена украинских моряков

Высокопоставленный источник в российских дипломатических кругах пояснил «Известиям», что Москва рассматривает возможность обмена украинских граждан на россиян, которые находятся в заключении в соседней стране.
Обновлено в 16:01
Политика

Лукашенко пригрозил России утратой союзника

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Москва откажется компенсировать Минску потери от налогового маневра в нефтянке, она может потерять своего союзника.
Обновлено в 11:34
Армия и оружие

В США заявили о достижении Россией «четвертого измерения» в вооружении

Россия и Китай уже достигли "четвертого измерения" в оборонной сфере - на это указывает сверхзвуковое оружие, пишет бывший командующий Северным коммандованием США, отставной генерал-майор Говард Томпсон в своей статье для Hill.
Обновлено в 20:18
Армия и оружие

Помпео заявил о готовности США к новым боевым действиям в Сирии

В случае необходимости США готовы к новым боевым действиям в Сирии, но в Вашингтоне надеются, что до этого не дойдет, заявил госсекретарь Майк Помпео в Американском университете в Каире, видеозапись выступления опубликована на сайте Госдепа США.
Обновлено в 10:54
Политика

Помпео приветствовал автокефалию новой украинской церкви

Государственный секретарь США Майкл Помпео приветствовал предоставление Константинопольским патриархатом автокефалии новой церкви Украины (Православная церковь Украины, ПЦУ).
Обновлено в 12:40
Политика

Опровергнута главная версия убийства российской съемочной группы в ЦАР

Расследовательский центр «Досье» Михаила Ходорковского опроверг основную версию убийства российских документалистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в Центральноафриканской республике (ЦАР).
Обновлено в 14:09
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