Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак заявил, что украинские власти намерены разорвать около 40 договоров, которые были заключены с Россией. Об этом он заявил в эфире телеканала "Прямой".

Украина готовится разорвать около 40 договоров с Россией

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