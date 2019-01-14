Армия и оружие
Украина готовится к новым провокациям в Керченском проливе
Украина готовится к новым провокациям в Керченском проливеНовая Трибуна12 января в 07:49
Накануне украинский генерал Игорь Романенко выдвинул идею прорыва через Керченский пролив с использованием космических технологий. Бывший начштаба ВСУ предложил осуществлять фиксацию прорыва с использованием спутников наблюдения НАТО.
Новая Трибуна12 января в 07:49
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Курс на «победу»: Порошенко готовит провокацию на Азове и эскалацию в Донбассе
Новостной фронт12 января в 03:07
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Политика
Силуанов назвал реакцию россиян на пенсионную реформу неожиданной
Тяжелая реакция российского общества на старт пенсионной реформы стала неожиданной, признал первый вице-премьер Антон Силуанов в интервью «Коммерсанту».
Обновлено вчера в 21:29
Общество
Нижний Новгород назван лучшим городом России по качеству жизни
Нижний Новгород занял первое место среди российских городов и 109-е в мире по качеству жизни.
Обновлено в 01:28
Транспорт
Три станции московского метро закрыли из-за подтопления
Станции "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская" салатовой ветки Московского метрополитена временно закрыты из-за подтопления на участке между "Окружной" и "Верхними Лихоборами".
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия
Число жертв взрыва газа в Шахтах увеличилось до двух
Напомним, взрыв бытового газа произошел в понедельник утром в девятиэтажном доме №16 на улице Хабарова.
Обновлено вчера в 22:12
Политика
Песков ответил на вопрос, получает ли Путин пенсию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, получает ли Владимир Путин пенсию.
Обновлено в 00:59
Космос
Китайский зонд провел биологический эксперимент на Луне
Для эксперимента были отобраны образцы шести биологических видов, включая хлопчатник, рапс, картофель, резуховидку Таля, а также дрозофилы и дрожжи.
Обновлено вчера в 21:28
Экономика
«Ъ»: ФАС, ЦБ и Минфин признали внутрибанковские комиссии недопустимыми
ФАС, ЦБ и Минфин провели анализ рынка денежных переводов РФ и заявили о недопустимости комиссий за переводы внутри одного банка.
Обновлено вчера в 23:31
Политика
Россия и Япония начинают переговоры о заключении мирного договора
Обновлено 13 января в 14:42
Политика
Путин подписал указ о создании оператора по утилизации мусора
Указ о создании компании подписал президент Владимир Путин.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия
В США в результате ДТП на дорогу вылилось 13,3 тыс. литров шоколада
Обновлено вчера в 21:09
Общество
Против Дудя и Ивлеевой подали иск на 100 млн рублей
Обновлено вчера в 16:09
Происшествия
В Брянской области от взрыва газа пострадали три человека
В Мглинском районе Брянской области при взрыве газовоздушной смеси в частном жилом доме пострадали три человека, передает РИА Новости.
Обновлено в 00:42
Энергетика
Медведев: Правительство пристально следит за ценами на бензин
Правительство пристально следит за ценами на бензин, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 07:08
Политика
Глава NASA согласился посетить Россию по приглашению Рогозина
Руководитель NASA Джим Брайденстайн принял предложение главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина посетить Россию.
Обновлено вчера в 19:05
Армия и оружие
Вице-адмирал США заявила о профессионализме российских военных
Российские военные показывают профессионализм во время контактов с американскими коллегами в международных водах и воздушном пространстве.
Обновлено вчера в 20:35
Гаджеты
«Роскачество» представило рейтинг беспроводных наушников
Специалисты «Роскачества» совместно с представителями Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний (ICRT) составили рейтинг беспроводных Bluetooth-наушников.
Обновлено в 00:45
Политика
Захарова оценила письма посла США о «Северном потоке — 2»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала угрозы со стороны посла США Ричарда Греннела ввести санкции против немецких компаний, которые участвуют в проекте "Северный поток — 2".
Обновлено вчера в 19:54
Армия и оружие
На Украине предложили закончить войну в Донбассе штурмом
Участник боевых действий в Донбассе Виталий Аверин заявил, что закончить вооруженный конфликт в регионе можно только силовым методом, передает "Обозреватель".
Обновлено вчера в 21:52
Происшествия
В Госдуму РФ внесли проект о системах газовой безопасности в домах
Законопроект, предполагающий установку в многоквартирных жилых домах автосистемы для газовый безопасности, внесен на рассмотрение в Госдуму группой парламентариев.
Обновлено вчера в 17:27
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил об активности гриппа в Европе
В Роспотребнадзоре предупредили россиян о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ в странах Европы.
Обновлено в 00:05
ЖКХ
В России тариф на сбор сухих отходов могут сократить до нуля
Правительство планирует, что тариф на сбор сухих коммунальных отходов будет существенно снижен вплоть до нуля, пишет РИА «Новости».
Обновлено в 01:30
Теннис
Вихлянцева обыграла Лепченко и вышла во второй круг Australian Open
Во втором круге Наталья Вихлянцева сыграет против Тимя Бачински.
Обновлено в 01:19
Хоккей
Овечкин поднялся на 14-е место в НХЛ по заброшенным шайбам
Обновлено вчера в 20:45
Политика
Кораблей НАТО в Азовское море не будет, заявили в Крыму
Корабли Североатлантического альянса не могут пройти в Азовское море без согласия России, такая ситуация исключена.
Обновлено в 01:28
Автоспорт
Попавший в аварию на «Дакаре» Карякин вернулся в гонку
Обновлено вчера в 14:36
Политика
Тимошенко оценила шансы Порошенко на выборах
Обновлено в 01:26
Общество
«Аэрофлот» снова лишил клиента привилегий из-за критики в соцсетях
Авиакомпания «Аэрофлот» в очередной раз лишила одного из своих постоянных клиентов привилегий из-за нелестных отзывов о работе перевозчика.
Обновлено вчера в 10:58
Космос
Иранский спутник не смог выйти на орбиту
Запущенный Ираном спутник Payam не сумел достигнуть расчетной орбиты после запуска, сообщил министр информационно-коммуникационных технологий Мохаммад Джавад Азари Джахруми.
Обновлено в 01:23
Транспорт
В Москве водителей просят отказаться от поездок по Дмитровскому шоссе
Водителей просят воздержаться от поездок для того, чтобы не затруднять движение по Дмитровскому шоссе, где курсируют компенсационные бесплатные автобусы «КМ».
Обновлено в 00:59
Общество
В России отказались допускать к печати часть комикса о Дэдпуле
Российское издательство «Комильфо» (подразделение «Эксмо») отказалось от печати одной из глав комикса о Дэдпуле.
Обновлено в 00:58