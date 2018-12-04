Политика

Украина готовит иск в суд ООН из-за инцидента в Керченском проливе
RT на русском
01:14

Киев обратится в Международный суд ООН в связи с инцидентом в Керченском проливе, заявил президент Украины Пётр Порошенко в эфире телеканала ICTV. «Готовится иск в Международный суд ООН в связи с актом агрессии», — приводит слова Порошенко его пресс-служба.
RT на русском01:14
Петр Порошенко
Готовится иск в Международный суд ООН в связи с актом агрессии. Файл этот уже зафиксирован — об ответственности Российской Федерации за агрессию против нашего государства.
— Петр Порошенко, президент УкраиныРБК вчера в 19:39

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