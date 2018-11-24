Украина готовит для декабрьской Генеральной ассамблее ООН резолюцию о якобы милитаризации российской стороной Черного и Азовского морей, заявил секретарь министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко.

Украина готовит для ООН проект резолюции по Азовскому и Черному морям

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