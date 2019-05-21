Политика
Украина досрочно вступает в парламентскую избирательную кампаниюТАСС 08:55
Украина, не успев опомниться от президентских выборов, вступает в новую, парламентскую избирательную кампанию.
Читать в источнике
Оценить25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 10:36, Ашберн
Кино
Джордж Мартин пообещал единорогов в финале «Игры престолов»
Писатель Джордж Мартин рассказал, будет ли книжный конец популярной фэнтези-серии «Песнь льда и пламени» отличаться от финала сериала по мотивам книг «Игра престолов».
Обновлено в 03:42
Происшествия
У пьяных водителей намерены конфисковывать автомобили
Пресс-служба МВД РФ обнародовала предложение ведомства о возможности конфискации автомобилей у пьяных водителей.
Обновлено вчера в 14:29
Энергетика
Топливный союз предупредил правительство о новом скачке цен на бензин
В письме говорится, что ситуация на российском топливном рынке напоминает весну 2018 года, когда топливо на АЗС резко подорожало.
Обновлено в 08:57
Политика
США расширили санкции против России
Американский Минторг ввел санкции против ряда российских организаций, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 10:23
Энергетика
Чистая прибыль «Газпром нефти» в I квартале выросла в 1,5 раза
Чистая прибыль "Газпром нефти" по международным стандартам финансовой отчетности в первом квартале 2019 года выросла в 1,5 раза - до 107,9 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:27
Происшествия
В МВД рассказали об упавшем уровне жизни полицейских
Уровень жизни российских полицейских упал из-за инфляции и отсутствия индексации зарплат в 2012-2017 годы, констатировал во вторник замглавы ведомства Аркадий Гостев.
Обновлено в 06:03
Происшествия
Директор приюта в Алтайском крае покрывала изнасилование ребёнка
Сотрудники СУ СКР по Алтайскому краю завершили расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении государственного приюта для детей-сирот и детей, оставленных без попечения родителей.
Обновлено в 06:10
Общество
Москва оказалась среди лидеров в России по хамству
Всего в рейтинг включены 27 городов. На первом месте оказалась Пермь, следом за ней — Челябинск и Саратов.
Обновлено в 05:07
Политика
Власти Польши заявили об обязанности России заплатить за грязную нефть
«Российские поставщики допустили серьезные ошибки и должны ответить за них финансово», — заявил премьер-министр Польши на пресс-конференции в Варшаве (цитата по Reuters).
Обновлено в 09:20
Происшествия
ГИБДД возбудила дело в отношении Алины Загитовой
Начальник первого отдела УГИБДД РФ по Удмуртии Вениамин Вычужанин рассказал о рассмотрении информации о нарушении олимпийской чемпионкой фигуристкой Алиной Загитовой правил дорожного движения.
Обновлено в 07:14
Происшествия
Восемь цистерн сошли с рельсов в Ульяновской области
Сегодня, 21 мая, сошли с рельсов восемь цистерн грузового поезда, сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СКР.
Обновлено в 08:31
Политика
У парламента Абхазии вторые сутки проходят протесты
Протесты в Абхазии Оппозиция объявила бессрочную акцию после решения парламента не переносить выборы президента, несмотря на ситуацию вокруг кандидата Аслана Бжании.
Обновлено в 04:28
Политика
На Украине против Порошенко возбудили дело о госизмене
Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении экс-президента Петра Порошенко.
Обновлено в 06:56
Хоккей
«Салават Юлаев» подписал контракт с форвардом «Локомотива»
Уфимский «Салават Юлаев» подписал контракт с российским форвардом Владиславом Картаевым.
Обновлено в 07:08
Кино
К финалу «Игры престолов» количество пиратских ссылок резко выросло
За последние четыре года Group-IB, как указано в ее сообщении, добилась в досудебном порядке удаления более 180 тыс. пиратских ссылок на «Игру престолов».
Обновлено в 09:47
Экономика
ЦБ сообщил о заявках на регистрацию от двух новых рейтинговых агентств
Первый заместитель председателя Центробанка России Сергей Швецов рассказал, что два новых рейтинговых агентства подали в ЦБ заявки о регистрации.
Обновлено в 10:24
Общество
Госдума разрешила больным ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей
Дума принял закон, разрешающий больным ВИЧ и вирусом гепатита С усыновлять и брать на воспитание детей.
Обновлено в 07:29
Спорт
Биатлонисты сборной Швейцарии сфотографировались голыми
Швейцарские биатлонисты сфотографировались в обнажённом виде. Фото опубликовал в своём «инстаграме» лидер команды Беньямин Вегер.
Обновлено в 02:43
Авто
С начала продаж Lada Vesta подорожала на 80 тысяч рублей
Эксперты сайта «Цена Авто» составили график изменения цены на LADA Vesta с момента начала ее продаж в ноябре 2015 года и выяснили, что за 3,5 года присутствия на рынке минимальная цена модели выросла на 80 900 рублей.
Обновлено в 08:53
Политика
На Украине заработала экспертная миссия МВФ
Представитель Международного валютного фонда заявил, что экспертная миссия организации начала свою работу на Украине.
Обновлено в 03:10
Политика
Охрана не пускала Ляшко к Зеленскому
Охрана президента Украины Владимира Зеленского не пускала Олега Ляшко на встречу глав фракций Верховной рады, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:01
Политика
Кучма посоветовал Зеленскому меньше говорить
Бывший президент Украины Леонид Кучма дал несколько советов новому главе государства Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 09:48
Политика
Во Франции объяснили отказ от приглашения Путина в Нормандию
Франция подтвердила, что не стала отправлять президенту России Владимиру Путину приглашение на празднование годовщины высадки в Нормандии союзников по антигитлеровской коалиции.
Обновлено в 08:36
Экономика
ФАС отказала розничным сетям в признании Visa и Mastercard олигополией
Положение Visa и Mastercard на российском рынке нельзя считать доминирующим, сообщила Федеральная антимонопольная служба в ответ на жалобу розничных сетей.
Обновлено в 09:43
Транспорт
В Москве 25 мая закроют три станции фиолетовой ветки метро
Три станции Таганско-Краснопресненской линии метро закроют в субботу, 25 мая, в связи с подготовкой к открытию участка Некрасовской ветки подземки, сообщила пресс-служба Московского метрополитена.
Обновлено в 09:23
Общество
Психолог посоветовала молодым не уступать пенсионерам место в метро
Молодым москвичам не следует уступать пожилым людям место в метро, это позволит сократить дискриминацию пенсионеров.
Обновлено в 08:56
Интернет
В Сеть утекли данные о 50 млн пользователей Instagram
Обновлено в 09:54
Армия и оружие
Дания пригрозила России истребителями в Гренландии
Министр обороны Дании Клаус Йорт Фредериксен не исключил, что Копенгаген перебросит истребители в Гренландию, если военная авиация России, которую планируется разместить на острове архипелага Земля Франца-Иосифа, будет нарушать гренландское воздушное пространство.
Обновлено вчера в 06:30