Украина досрочно вступает в парламентскую избирательную кампаниюТАСС 08:55

Украина, не успев опомниться от президентских выборов, вступает в новую, парламентскую избирательную кампанию.

Кино Джордж Мартин пообещал единорогов в финале «Игры престолов» Писатель Джордж Мартин рассказал, будет ли книжный конец популярной фэнтези-серии «Песнь льда и пламени» отличаться от финала сериала по мотивам книг «Игра престолов».

Происшествия У пьяных водителей намерены конфисковывать автомобили Пресс-служба МВД РФ обнародовала предложение ведомства о возможности конфискации автомобилей у пьяных водителей.

Энергетика Топливный союз предупредил правительство о новом скачке цен на бензин В письме говорится, что ситуация на российском топливном рынке напоминает весну 2018 года, когда топливо на АЗС резко подорожало.

Политика США расширили санкции против России Американский Минторг ввел санкции против ряда российских организаций, сообщается на сайте ведомства.

Энергетика Чистая прибыль «Газпром нефти» в I квартале выросла в 1,5 раза Чистая прибыль "Газпром нефти" по международным стандартам финансовой отчетности в первом квартале 2019 года выросла в 1,5 раза - до 107,9 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении компании.

Происшествия В МВД рассказали об упавшем уровне жизни полицейских Уровень жизни российских полицейских упал из-за инфляции и отсутствия индексации зарплат в 2012-2017 годы, констатировал во вторник замглавы ведомства Аркадий Гостев.

Происшествия Директор приюта в Алтайском крае покрывала изнасилование ребёнка Сотрудники СУ СКР по Алтайскому краю завершили расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении государственного приюта для детей-сирот и детей, оставленных без попечения родителей.

Общество Москва оказалась среди лидеров в России по хамству Всего в рейтинг включены 27 городов. На первом месте оказалась Пермь, следом за ней — Челябинск и Саратов.

Политика Власти Польши заявили об обязанности России заплатить за грязную нефть «Российские поставщики допустили серьезные ошибки и должны ответить за них финансово», — заявил премьер-министр Польши на пресс-конференции в Варшаве (цитата по Reuters).

Происшествия ГИБДД возбудила дело в отношении Алины Загитовой Начальник первого отдела УГИБДД РФ по Удмуртии Вениамин Вычужанин рассказал о рассмотрении информации о нарушении олимпийской чемпионкой фигуристкой Алиной Загитовой правил дорожного движения.

Происшествия Восемь цистерн сошли с рельсов в Ульяновской области Сегодня, 21 мая, сошли с рельсов восемь цистерн грузового поезда, сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СКР.

Политика У парламента Абхазии вторые сутки проходят протесты Протесты в Абхазии Оппозиция объявила бессрочную акцию после решения парламента не переносить выборы президента, несмотря на ситуацию вокруг кандидата Аслана Бжании.

Политика На Украине против Порошенко возбудили дело о госизмене Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении экс-президента Петра Порошенко.

Кино К финалу «Игры престолов» количество пиратских ссылок резко выросло За последние четыре года Group-IB, как указано в ее сообщении, добилась в досудебном порядке удаления более 180 тыс. пиратских ссылок на «Игру престолов».

Экономика ЦБ сообщил о заявках на регистрацию от двух новых рейтинговых агентств Первый заместитель председателя Центробанка России Сергей Швецов рассказал, что два новых рейтинговых агентства подали в ЦБ заявки о регистрации.

Общество Госдума разрешила больным ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей Дума принял закон, разрешающий больным ВИЧ и вирусом гепатита С усыновлять и брать на воспитание детей.

Спорт Биатлонисты сборной Швейцарии сфотографировались голыми Швейцарские биатлонисты сфотографировались в обнажённом виде. Фото опубликовал в своём «инстаграме» лидер команды Беньямин Вегер.

Авто С начала продаж Lada Vesta подорожала на 80 тысяч рублей Эксперты сайта «Цена Авто» составили график изменения цены на LADA Vesta с момента начала ее продаж в ноябре 2015 года и выяснили, что за 3,5 года присутствия на рынке минимальная цена модели выросла на 80 900 рублей.

Политика На Украине заработала экспертная миссия МВФ Представитель Международного валютного фонда заявил, что экспертная миссия организации начала свою работу на Украине.

Политика Охрана не пускала Ляшко к Зеленскому Охрана президента Украины Владимира Зеленского не пускала Олега Ляшко на встречу глав фракций Верховной рады, передает РИА "Новости".

Политика Кучма посоветовал Зеленскому меньше говорить Бывший президент Украины Леонид Кучма дал несколько советов новому главе государства Владимиру Зеленскому.

Политика Во Франции объяснили отказ от приглашения Путина в Нормандию Франция подтвердила, что не стала отправлять президенту России Владимиру Путину приглашение на празднование годовщины высадки в Нормандии союзников по антигитлеровской коалиции.

Экономика ФАС отказала розничным сетям в признании Visa и Mastercard олигополией Положение Visa и Mastercard на российском рынке нельзя считать доминирующим, сообщила Федеральная антимонопольная служба в ответ на жалобу розничных сетей.

Транспорт В Москве 25 мая закроют три станции фиолетовой ветки метро Три станции Таганско-Краснопресненской линии метро закроют в субботу, 25 мая, в связи с подготовкой к открытию участка Некрасовской ветки подземки, сообщила пресс-служба Московского метрополитена.

Общество Психолог посоветовала молодым не уступать пенсионерам место в метро Молодым москвичам не следует уступать пожилым людям место в метро, это позволит сократить дискриминацию пенсионеров.