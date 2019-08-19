Политика

«Укртрансгаз» объявил о запуске импорта газа из Румынии с 2020 годаRT на русском вчера в 13:04

«Укртрансгаз» согласовал с другими странами возможности реверсных поставок газа из Румынии и планирует запустить новый маршрут импорта топлива на Украину с января 2020 года, заявили в пресс-службе компании.
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Украина заявила о переходе на румынский газ

Телеканал 360°вчера в 18:49

Украина нашла замену российскому газу

News.ruвчера в 18:10

«Укртрансгаз» объявил о запуске импорта газа из Румынии с 2020 года

RT на русскомвчера в 13:04

Украина согласовала реверсные поставки газа из Румынии

Взгляд.рувчера в 12:02

Украина нашла альтернативу российскому газу

Lenta.ruвчера в 14:04

Украина договорилась с Румынией об импорте газа с 2020 года

Газета.Ruвчера в 15:30

«Укртрансгаз» готовит к запуску маршрут импорта газа из Румынии

ПРАЙМвчера в 11:37
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Политика

Владимир Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве

Обновлено вчера в 13:18
Происшествия

Эпштейн написал завещание за два дня до самоубийства

Обвиненный в секс-торговле финансист Джеффри Эпштейн написал завещание за два дня до того, как совершил самоубийство в камере следственного изолятора, сообщают New York Post и Bloomberg со ссылкой на направленные в суд документы.
Обновлено вчера в 22:48
Политика

Более 400 советских памятников уничтожили в Польше

В Польше в последние годы были демонтированы 427 советских памятников вне мест захоронений.
Обновлено вчера в 21:58
Происшествия

ЧП под Петербургом: водитель сбил ребенка и скрылся

В понедельник, 19 августа, вечером в Ленинградской области на автодороге Городец – Копорье водитель автомашины Volkswagen Passat насмерть сбил ехавшую на велосипеде девочку и скрылся.
Обновлено вчера в 17:31
Общество

Умер датский миллиардер Ларс Ларсен

Один из богатейших людей Дании, бизнесмен Ларс Ларсен скончался в возрасте 71 года.
Обновлено вчера в 10:43
Общество

В России могут ограничить использование мобильных телефонов в школах

Министерство просвещения РФ рекомендовало региональным органам управления образованием рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах, сообщается 19 августа на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 02:07
Футбол

«Спартак» обыграл ЦСКА в московском дерби

"Спартак" на своем поле обыграл ЦСКА в московском дерби в рамках шестого тура чемпионата России по футболу.
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом в Челябинске пострадали 13 человек

В Челябинске из-за столкновения КАМАЗа и микроавтобуса пострадали 13 человек. Об этом сообщают экстренные службы.
Обновлено в 00:02
Общество

Росстат: ускорилась убыль населения

Как следует из пессимистичного прогноза ООН, население РФ уменьшится до 136,5 млн к 2035 году.
Обновлено вчера в 23:01
Политика

Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай

Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила кусочек каравая в ходе торжественной встречи в киевском аэропорту "Борисполь".
Обновлено вчера в 04:53
Происшествия

Адвокат заявил о снятии подозрений с Васильева по делу о беспорядках

Следователи сняли подозрения с режиссера Дмитрия Васильева, которого задержали в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля.
Обновлено вчера в 11:09
Экономика

Составлен рейтинг крупнейших должников России

Как сообщает Министерство финансов, внешний долг России на 1 августа 2019 года составил $53,8 млрд.
Обновлено вчера в 01:25
Кино

«Тайна печати дракона» неудачно стартовала в Китае

Приключенческая картина Олега Степченко «Тайна печати дракона» стартовала в Китае с посредственным результатом.
Обновлено вчера в 11:10
Армия и оружие

Адмирал ВМС США заявил о готовности к действиям против Венесуэлы

Военно-морские силы США готовы начать действия против Венесуэлы в случае, если возникнет такая необходимость.
Обновлено вчера в 22:56
Экономика

Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса

Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Общество

В работе Instagram произошёл глобальный сбой

Обновлено вчера в 09:12
Наука

На Итурупе обнаружили сеть подземных ходов

Участники экспедиции "Восточный бастион – Курильская гряда" обнаружили на Итурупе сеть подземных ходов, предположительно сооруженных во время Второй мировой войны, сообщает пресс-служба Восточного военного округа во вторник.
Обновлено вчера в 21:33
Политика

Истребители ВВС Швейцарии сопроводили самолет делегации Путина

Истребители ВВС Швейцарии сопроводили самолет специального летного отряда (СЛО) «Россия» с главой РФ Владимиром Путиным на борту, летевшем из Москвы в Марсель.
Обновлено вчера в 12:38
Общество

Уровень Амура у Хабаровска почти достиг опасной отметки

Обновлено 18 августа в 20:54
Происшествия

В Ульяновской области школьник зарезал свою семью и покончил с собой

В Ульяновской области подросток зарезал свою семью и покончил с собой. Как сообщает «Интерфакс», трагедия произошла в селе Патрикеево.
Обновлено 18 августа в 06:54
Происшествия

Уснувший на надувном матрасе итальянец пересек Мессинский пролив

Обновлено вчера в 23:51
Происшествия

Экс-владельца «Югры» обвинили в хищении 200 млрд рублей

Бывшему владельцу банка «Югра» Алексею Хотину предъявили новое обвинение. Ему вменяют хищение порядка 200 млрд рублей.
Обновлено вчера в 23:29
Транспорт

Минэкономразвития предлагает новый вариант трассы Москва-Казань

Вместо платной дороги Москва - Казань Минэкономразвития предложило строить новую трассу до Владимира, сообщает со ссылкой на "Ведомости".
Обновлено вчера в 04:58
Общество

Изумленная собственным видом кошка рассмешила пользователей сети

Вероятно, кошка испугалась собственного вида, предположили некоторые комментаторы.
Обновлено вчера в 13:02
Политика

Джонсон предложил ЕС альтернативу «бэкстопу» после Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил Евросоюзу в договоре о Brexit вместо "бэкстопа" разработать и ввести альтернативные соглашения до конца переходного периода после выхода Соединенного Королевства из ЕС, свои предложения британский премьер-министр изложил в письме главе Европейского совета Дональду Туску.
Обновлено вчера в 17:48
Происшествия

Полиция расследует, кто и зачем выбросил документы Минфина на свалку

Жители поселка Восток под Наро-Фоминском нашли незаконную свалку, на которую кто-то выбросил сотни бумаг из Минфина.
Обновлено вчера в 13:06
Происшествия

Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в аэропорту Гюмри

Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия

В аварии под Саратовом погибли женщина и ребенок. Четверо в больнице

Обновлено вчера в 23:35
Политика

В РФ еще две станции мониторинга ядерных испытаний остановили работу

Обновлено вчера в 18:39
Армия и оружие

Госдеп США осудил обстрел турецкой колонны в Идлибе

Соединенные Штаты осуждают обстрел турецкой военной колонны в провинции Идлиб в Сирии, заявила официальный представитель Госдепа США Морган Ортагус на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 22:48
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