Энергетика
КоммерсантъУкраина договорилась о поставках газа из США через Польшу
Польский энергетический концерн PGNiG и группа «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписали договор, согласно которому польская сторона будет поставлять украинской стороне сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, говорится в сообщениях компаний.
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Политика
Зеленский выбрал премьера Украины
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду кандидатуру Алексея Гончарука на должность премьер-министра.
Sibnet Новости 08:48
Политика
200 компаний попросили Трампа отменить пошлины на китайские товары
Более 200 крупных компаний, включая Adidas, Nike, Crocs и Converse, направили президенту США Дональду Трампу письмо с предложением отменить новые пошлины на китайские товары, которые должны вступить в силу в ближайшее воскресенье.
Московский Комсомолец вчера в 18:57
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 06:24
Шоу-бизнес
Наргиз обвинила Ольгу Серябкину в своем уходе с лейбла Максима Фадеева
8 августа стало известно, что лейбл MALFA разорвал контракт с Наргиз.
Lenta.ru 10:50
Экономика
Чистая прибыль «Уралкалия» выросла в 1-м полугодии в 836 раз
Чистая прибыль увеличилась с $1 млн в 1-м полугодии 2018 года до $836 млн в 1 полугодии 2019 года, рост произошел в основном за счет положительных курсовых разниц и переоценки деривативов, говорится в отчетности.
Коммерсантъ Пермь 11:51
Политика
Депутату Рады отключили микрофон из-за выступления на русском языке
Спикер Верховной рады нового созыва Дмитрий Разумков выключил микрофон депутату от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олегу Волошину за выступление на русском языке.
РИА Новости 11:16
Кино
Актер Александр Числов умер в 54 года
Российский актер Александр Числов умер на 55-м году жизни, сообщает РЕН ТВ в четверг, 29 августа.
Известия 05:13
Игры
Blizzard подала в суд на разработчиков китайского клона Warcraft
Blizzard Entertainment подала иск против китайской компании Sina Games, которая использовала элементы из франшизы Warcraft в своей мобильной игре Glorious Saga.
CyberSport.ru 02:33
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Футбол
СМИ сообщили о переходе лучшего молодого футболиста Москвы в «Зенит»
В прошлом году Щетинина признали лучшим молодым футболистом Москвы среди игроков 2002 года рождения.
РБК 09:59
Армия и оружие
Оставшиеся в живых после атак Сирии и РФ террористы бегут в Тунис
Тунис, несмотря на свою небольшую территорию, по данным Soufan Group, является четвертой страной в списке основных поставщиков кадров в международные террористические группировки, в частности, в «Исламское государство»1 и «Джебхат ан-Нусру»1 (обе организации запрещены в РФ).
Политическая Экспертиза 09:50
Шоу-бизнес
Ксения Бородина и Наталья Пушкина прокомментировали свою ссору
Как оказалось, Бородина и Пушкина крупно поругались, а поводом для ссоры стали отзывы Натальи о дочерях Ксении, которые та публиковала на страничке Бородиной в социальной сети Instagram.
Bimru.ru 02:54
Шоу-бизнес
Волочкова в полураздетом виде фотографируется напротив иконы
Российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала в своем Instagram селфи в зеркале, на комоде которого стоит икона.
Народные новости 08:06
Авто
Bugatti отказалась выпускать гиперкары по индивидуальным заказам
Компания Bugatti не собирается выпускать штучные гиперкары, разработанные по индивидуальным заказам отдельных клиентов.
AutoNews 11:03
Политика
Зеленский оценил свои первые 100 дней президентства
Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал свои первые 100 дней на посту президента Украины.
RT на русском 10:07
Политика
Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы
Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.
РИА Новости 08:31
Футбол
Джанлука Ди Марцио: «Барселона» договорилась с «ПСЖ» по Неймару
Неймар выступал за Барселону с 2013 по 2017 год, после чего перебрался в ПСЖ за 222 миллиона евро.
Советский спорт 09:22
Политика
Опубликована переписка о планах Порошенко устроить Майдан
Журналисты засняли, как депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая переписывается в здании парламента о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.
РИА Новости 09:39
Политика
Алексей Гончарук стал новым премьер-министром Украины
Напомним, что избрать Гончарука на должность главы кабмина предложил президент Украины Владимир Зеленский.
NewInform 11:36
Футбол
«Спартак» в Лиге Европы сыграет ответный матч с «Брагой»
29 августа во втором матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы московский "Спартак" сыграет ответный матч с португальской "Брагой".
МонаВиста 06:03
Гаджеты
Опубликованы характеристики смартфона OnePlus 7T
UfaTime.ru 08:42
Авто
Счетная палата предложила изменить начисление транспортного налога
Счетная палата выявила недостаточный уровень поступлений от уплаты россиянами имущественных налогов и предложила изменить начисление транспортного налога.
ТАСС 05:38
Политика
Президент Грузии назвала условия начала диалога с Россией
Позже президент РФ Владимир Путин издал указ, запрещающий российским авиакомпаниям выполнять рейсы в Грузию. грузинским авиаперевозчикам было запрещено летать в РФ.
Труд вчера в 06:02
Политика
Кандидат в премьеры Украины пообещал добиваться роста ВВП страны на 5%
Кандидат на пост премьера Украины от президента Владимира Зеленского Алексей Гончарук заявил о новой задаче перед камбином.
Взгляд.ру 10:19
Здоровье
Хирурги из Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении
Все хирурги из Нижнего Тагила, ранее написавшие заявления об увольнении, согласились продолжить работу, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
РИА Новости 08:55
Политика
Валенса осудил отказ Польши пригласить Путина на 80-летие начала войны
Бывший президент Польши Лех Валенса считает, что власти страны должны были пригласить российского лидера Владимира Путина на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
RT на русском 07:16