Энергетика
КоммерсантъУкраина договорилась о поставках газа из США через Польшу
Польский энергетический концерн PGNiG и группа «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписали договор, согласно которому польская сторона будет поставлять украинской стороне сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, говорится в сообщениях компаний.
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Космос
На МКС сработала сирена из-за повышения уровня кислорода в модуле
RT на русском 09:35
Авто
Peugeot представил самый мощный кроссовер Peugeot 3008 GT Hybrid
Peugeot представил самый мощный кроссовер Peugeot 3008 GT Hybrid с суммарной отдачей установки 300 лошадиных сил.
Tvoe-avto.com 05:09
Происшествия
В Судаке автомобиль упал с обрыва на пляжную палатку
В Судаке легковой автомобиль сорвался с 15-метрового обрыва и упал на установленную на пляжу палатку, в которой делали массаж, сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 07:50
Происшествия
Федора Бондарчука и Евгения Миронова обокрали
Газета.Ru 07:55
Политика
Члены ОНК не нашли Сенцова в «Лефортово»
Членам столичной Общественной наблюдательной комиссии сказали, что режиссера Олега Сенцова нет в московском СИЗО «Лефортово», сообщает ТАСС.
Коммерсантъ 09:54
Происшествия
Яшина арестовали пятый раз подряд
Коммерсантъ 09:49
Политика
Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы
Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.
РИА Новости 08:31
Энергетика
Миллер пообещал повысить рабочим «Газпрома» зарплаты на 15%
В дочерних компаниях и филиалах "Газпрома" рабочим с 1 октября повысят зарплаты на 15%, объявил председатель правления концерна Алексей Миллер на праздничном селекторном совещании в честь Дня работника нефтяной и газовой промышленности.
Интерфакс 05:48
Политика
Суд Киева открыл дело о запрете генпрокурору Украины выезда из страны
Окружной административный суд города Киева открыл дело о запрете выезда за пределы страны генеральному прокурору Юрию Луценко.
ТАСС 07:36
Общество
Российские космонавты не смогут мочиться на колесо автобуса
В России прервется традиция космонавтов мочиться на колесо перед стартом в космос, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:16
Политика
Глава Татарстана осудил идею отмечать день окончания стояния на Угре
Президент Татарстана Рустам Минниханов направил в Госдуму отрицательный отзыв на законодательную инициативу Калужской области установить 11 ноября памятной датой окончания Великого стояния на реке Угре.
РБК 05:19
Футбол
Определились участники группового этапа Лиги чемпионов
Определились участники группового этапа Лиги чемпионов Стали известны все участники ежегодного международного турнира по футболу Лига чемпионов УЕФА 2019/20.
vtomske.ru 00:50
Общество
Джек Ма предложил работать по 12 часов в неделю
Миллиардер и основатель компании Alibaba Джек Ма заявил, что люди должны работать 12 часов в неделю, тогда как большую часть работы должен выполнять за них искусственный интеллект.
РБК 05:31
Экономика
Forbes опубликовал список богатейших российских семей
ТАСС вчера в 04:30
Политика
Зеленский предложил Раде внести изменения в конституцию
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде внести изменения в Конституцию, в том числе сократить число депутатов и закрепить пропорциональную систему выборов, соответствующий законопроект зарегистрирован на сайте украинского парламента.
РИА Новости 08:40
Шоу-бизнес
Татьяна Ларина: «Деньги, заработанные Наргиз, тратились на продвижение Серябкиной!»
Подруга певицы вступилась за нее. Финалистка «Битвы Экстрасенсов» Татьяна Ларина тесно дружит с певицей Наргиз Закировой.
Блокнот.ру вчера в 10:04
Интернет
Сбой произошёл в работе сервиса Microsoft Office 365
Пользователи из разных стран мира 28 августа сообщили о сбоях в работе сервиса Office 365, который является программным продуктом Microsoft.
REGNUM 00:55
Политика
Путин предложил повысить зарплату федеральным чиновникам в регионах
Во время беседы Осипов сообщил президенту, что средний уровень зарплаты в регионе составляет 35 тыс. руб. Путин призвал врио губернатора обратить внимание на ситуацию с зарплатами в территориальных подразделениях органов федеральной власти, отметив, что в целом по стране они чаще "ниже часто, чем в региональных органах".
РБК 08:19
Происшествия
Автогонщица из США погибла при попытке побить рекорд скорости
Американская автогонщица и телеведущая Джесси Комбс погибла при попытке побить свой собственный рекорд скорости среди женщин.
Мойка78 02:10
Армия и оружие
Разработчик рассказал о работе над гиперзвуковой ракетой «Циркон»
Работа по гиперзвуковой ракете 3М22 "Циркон" ведётся интенсивно, завершится в установленные сроки, заявил журналистам в четверг гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.
РИА Новости 07:24
Политика
МИД Белоруссии прокомментировал отказ Лукашенко ехать в Польшу
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз прокомментировал публикации о причинах отказа Александра Лукашенко ехать в Варшаву на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
РИА Новости 05:31
Политика
Порошенко готовит переворот, полагают в Раде
Бывший президент Украины Пётр Порошенко, предположительно, готовит госпереворот, в связи с чем Арсена Авакова решено оставить министром внутренних дел.
REGNUM 08:39
Экономика
УГМК начала разработку Подольского медно-цинкового месторождения
Гендиректор УГМК Андрей Козицын ранее сообщил, что компания планирует начать работу на подземном руднике Подольского медно-цинкового месторождения в Башкирии через семь лет.
ТАСС 09:29
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Футбол
СМИ сообщили о переходе лучшего молодого футболиста Москвы в «Зенит»
В прошлом году Щетинина признали лучшим молодым футболистом Москвы среди игроков 2002 года рождения.
РБК 09:59
Здоровье
Скворцова: здоровью врачей в больницах Северодвинска и Архангельска ничего не угрожает
"Весь состав больницы областной, в смысле, речь идет и о врачах областной больницы, и о врачах Архангельска, они все здоровы, их здоровью ничего не угрожает", - сказала министр.
ТАСС 09:52
Политика
Телеведущий извинился за слова о связях Трампа с «русскими олигархами»
Ведущий американского кабельного телеканала MSNBC Лоуренс О'Доннелл заявил, что допустил ошибку, когда сослался на неизвестный источник в новостном сюжете и сообщил о связях президента США Дональд Трамп с "русскими олигархами".
Московский Комсомолец вчера в 19:19
Политика
Парламент Британии приостановил работу из-за Brexit
Британский премьер-министр Борис Джонсон решил приостановить работу парламента до 14 октября из-за Brexit.
Росбалт вчера в 05:59