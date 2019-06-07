Политика
Украина арестовала российские «Русланы»Вести.Ru 11:02
Пять грузовых самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр" арестованы по постановлению Подольского суда. Сообщается, это решение было вынесено после обращения в правоохранительные органы разработчика этих машин ГП "Антонов", пишет агентство РИА Новости.
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Наука
Обнаружен «радиомост», соединяющий скопления галактик
Обновлено вчера в 14:00
Экономика
РЖД заключили контракт с Siemens и «Синарой» на покупку 13 «Сапсанов»
"Российские железные дороги" в рамках Петербургского международного экономического форума заключили контракт с компанией Siemens и группой "Синара" на покупку 13 высокоскоростных поездов "Сапсан", передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания договора.
Обновлено в 11:31
Армия и оружие
Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео
В социальных сетях появилось видео инцидента с участием боевых кораблей США и России в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 10:37
Политика
Тереза Мэй оставила пост лидера консерваторов
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально оставила должность лидера партии консерваторов.
Обновлено в 12:09
Шоу-бизнес
Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»
Обновлено в 09:50
Общество
В Афинах завершено строительство первой мечети
Завершено строительство первой после провозглашения независимости Греции мечети, 7 июня передает пресс-служба министерства образования страны.
Обновлено в 12:35
Политика
Охрана Путина не дала Си Цзиньпину упасть со сцены
Обновлено в 11:58
ЖКХ
В Севастополе устранены практически все последствия непогоды
Обновлено в 10:04
Энергетика
В России не планируют продлевать соглашение о заморозке цен на бензин
Согласно договоренности, 1 января цены на бензин выросли не более чем на 1,7%. С 1 февраля стоимость топлива индексируют равномерно, чтобы по итогам года не превысить прогнозируемую инфляцию в 4,6%.
Обновлено вчера в 13:57
Происшествия
В Москве задержали корреспондента «Медузы»
Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов задержан в Москве, сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.
Обновлено в 04:46
Экономика
Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.
Обновлено в 03:07
Игры
Microsoft предлагает забрать сотни игр бесплатно
Всего в распродажу выпущено около 500 различных игр.
Обновлено в 12:20
Происшествия
Украинскую участницу шоу талантов убили и бросили в реку в Германии
Тело участницы немецкого шоу талантов Das Supertalent (аналог британского Got Talent) Аллы Клишты нашли в реке Рейн спустя несколько недель после ее исчезновения.
Обновлено в 08:57
Политика
Путин назвал Зеленского хорошим актёром
Российский лидер Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что не отказывался от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, отметив, что пока предложений о переговорах даже не поступало.
Обновлено в 10:33
Политика
«Нафтогаз» назвал «причудливой» скидку на российский газ
Исполнительный директор утверждает, что сейчас "Нафтогаз" покупает топливо в Европе по ценам более низким, чем "Газпром" предлагает "со скидкой".
Обновлено в 09:56
Космос
NASA планирует отправлять на МКС «коммерческих» астронавтов
Глава финуправления NASA Джефф ДеВитт, в свою очередь, отметил, что реализация плана по расширению коммерческой деятельности на МКС позволит сосредоточить усилия на воплощении программы пилотируемых полётов на Луну и Марс.
Обновлено в 11:29
Происшествия
Пожар возник в высотном доме на севере Москвы
Обновлено в 10:33
Политика
Путин утвердил Стратегию развития здравоохранения до 2025 года
Российский лидер Владимир Путин утвердил стратегию развития здравоохранения России до 2025 года.
Обновлено в 11:39
Интернет
«Яндекс» и ФСБ нашли решение спора о ключах шифрования
Несколько дней назад источники РБК сообщили, что ФСБ еще несколько месяцев назад запросила у "Яндекса" ключи дешифровки для доступа к данным пользователей "Яндекс.Почты" и облачного сервиса "Яндекс.Диск".
Обновлено в 11:08
Единоборства
Махачев на турнире UFC в Абу-Даби встретится с Рамосом
Обновлено в 10:59
Армия и оружие
Двое украинских военных погибли при попытке прорыва позиций ДНР
В результате атаки на позиции Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли двое боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил 7 июня начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 08:44
Общество
Россиянку приговорили к 7 годам тюрьмы в США за вывоз детей в РФ
Суд в США приговорил россиянку Богдану Осипову к 7 годам тюрьмы за вывоз детей в Россию. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:15
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено вчера в 16:20
Политика
Путин опроверг предположения об объединении России и Белоруссии
Речь об объединении России и Белоруссии не ведётся и не будет вестись, потому что у Москвы и Минска нет таких целей, заявил российский президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Обновлено в 10:32
Происшествия
По делу об убийстве спецназовца ГРУ задержали новых фигурантов
Задержаны трое новых фигурантов уголовного дела об убийстве бывшего участника боевых действий в Сирии Никиты Белянкина.
Обновлено в 06:54
ЖКХ
Жителям многоквартирных домов в Омске снизили тариф на вывоз мусора
На основании приказа РЭК Омской области норматив накопления ТКО для омичей, живущих в многоквартирных домах, снижен с 25,550 кг до 24,408 кг на одного человека.
Обновлено в 07:48
Армия и оружие
Армия Сирии отразила наступление боевиков на севере Хамы
Обновлено вчера в 21:53