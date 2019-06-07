Политика

Украина арестовала российские «Русланы»Вести.Ru 11:02

Пять грузовых самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр" арестованы по постановлению Подольского суда. Сообщается, это решение было вынесено после обращения в правоохранительные органы разработчика этих машин ГП "Антонов", пишет агентство РИА Новости.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Украинский суд арестовал «Русланы» российской авиакомпании

Московский Комсомолец12:29

Украина арестовала пять самолетов «Руслан» российской авиакомпании

Комсомольская правда12:25

Украинский суд арестовал пять «Русланов» российской авиакомпании

Взгляд.ру09:30

Украина арестовала российские «Русланы»

Вести.Ru11:02

Украинский суд арестовал пять самолетов Ан-124 «Руслан» российской компании

ФАН10:27

Суд в Киеве запретил российской компании эксплуатацию самолетов «Руслан»

РИА Новости10:12

В Киеве запретили полеты принадлежащих российской авиакомпании самолетов «Руслан»

ТК Звезда11:33
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 12:47, Ашберн
Происшествия

МВД начало служебную проверку из-за фотографий из «квартиры» Голунова

Обновлено в 11:34
Наука

Обнаружен «радиомост», соединяющий скопления галактик

Обновлено вчера в 14:00
Экономика

РЖД заключили контракт с Siemens и «Синарой» на покупку 13 «Сапсанов»

"Российские железные дороги" в рамках Петербургского международного экономического форума заключили контракт с компанией Siemens и группой "Синара" на покупку 13 высокоскоростных поездов "Сапсан", передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания договора.
Обновлено в 11:31
Политика

Кеосаян обратится к юристам после инцидента с Симоньян и Соболь

Обновлено в 05:40
Армия и оружие

Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео

В социальных сетях появилось видео инцидента с участием боевых кораблей США и России в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 10:37
Политика

Тереза Мэй оставила пост лидера консерваторов

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально оставила должность лидера партии консерваторов.
Обновлено в 12:09
Шоу-бизнес

Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»

Обновлено в 09:50
Общество

В Афинах завершено строительство первой мечети

Завершено строительство первой после провозглашения независимости Греции мечети, 7 июня передает пресс-служба министерства образования страны.
Обновлено в 12:35
Политика

Охрана Путина не дала Си Цзиньпину упасть со сцены

Обновлено в 11:58
ЖКХ

В Севастополе устранены практически все последствия непогоды

Обновлено в 10:04
Энергетика

В России не планируют продлевать соглашение о заморозке цен на бензин

Согласно договоренности, 1 января цены на бензин выросли не более чем на 1,7%. С 1 февраля стоимость топлива индексируют равномерно, чтобы по итогам года не превысить прогнозируемую инфляцию в 4,6%.
Обновлено вчера в 13:57
Происшествия

В Москве задержали корреспондента «Медузы»

Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов задержан в Москве, сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.
Обновлено в 04:46
Экономика

Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.
Обновлено в 03:07
Игры

Microsoft предлагает забрать сотни игр бесплатно

Всего в распродажу выпущено около 500 различных игр.
Обновлено в 12:20
Происшествия

Украинскую участницу шоу талантов убили и бросили в реку в Германии

Тело участницы немецкого шоу талантов Das Supertalent (аналог британского Got Talent) Аллы Клишты нашли в реке Рейн спустя несколько недель после ее исчезновения.
Обновлено в 08:57
Политика

Путин назвал Зеленского хорошим актёром

Российский лидер Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что не отказывался от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, отметив, что пока предложений о переговорах даже не поступало.
Обновлено в 10:33
Происшествия

Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете

Обновлено в 08:11
Политика

«Нафтогаз» назвал «причудливой» скидку на российский газ

Исполнительный директор утверждает, что сейчас "Нафтогаз" покупает топливо в Европе по ценам более низким, чем "Газпром" предлагает "со скидкой".
Обновлено в 09:56
Космос

NASA планирует отправлять на МКС «коммерческих» астронавтов

Глава финуправления NASA Джефф ДеВитт, в свою очередь, отметил, что реализация плана по расширению коммерческой деятельности на МКС позволит сосредоточить усилия на воплощении программы пилотируемых полётов на Луну и Марс.
Обновлено в 11:29
Происшествия

Пожар возник в высотном доме на севере Москвы

Обновлено в 10:33
Политика

Путин утвердил Стратегию развития здравоохранения до 2025 года

Российский лидер Владимир Путин утвердил стратегию развития здравоохранения России до 2025 года.
Обновлено в 11:39
Интернет

«Яндекс» и ФСБ нашли решение спора о ключах шифрования

Несколько дней назад источники РБК сообщили, что ФСБ еще несколько месяцев назад запросила у "Яндекса" ключи дешифровки для доступа к данным пользователей "Яндекс.Почты" и облачного сервиса "Яндекс.Диск".
Обновлено в 11:08
Единоборства

Махачев на турнире UFC в Абу-Даби встретится с Рамосом

Обновлено в 10:59
Армия и оружие

Двое украинских военных погибли при попытке прорыва позиций ДНР

В результате атаки на позиции Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли двое боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил 7 июня начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 08:44
Общество

Россиянку приговорили к 7 годам тюрьмы в США за вывоз детей в РФ

Суд в США приговорил россиянку Богдану Осипову к 7 годам тюрьмы за вывоз детей в Россию. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:15
Общество

Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»

Обновлено вчера в 16:20
Политика

Путин опроверг предположения об объединении России и Белоруссии

Речь об объединении России и Белоруссии не ведётся и не будет вестись, потому что у Москвы и Минска нет таких целей, заявил российский президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Обновлено в 10:32
Происшествия

По делу об убийстве спецназовца ГРУ задержали новых фигурантов

Задержаны трое новых фигурантов уголовного дела об убийстве бывшего участника боевых действий в Сирии Никиты Белянкина.
Обновлено в 06:54
ЖКХ

Жителям многоквартирных домов в Омске снизили тариф на вывоз мусора

На основании приказа РЭК Омской области норматив накопления ТКО для омичей, живущих в многоквартирных домах, снижен с 25,550 кг до 24,408 кг на одного человека.
Обновлено в 07:48
Армия и оружие

Армия Сирии отразила наступление боевиков на севере Хамы

Обновлено вчера в 21:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ан-124
Транспортный самолёт
Советский тяжёлый дальний транспортный самолёт 4-го поколения разработки ОКБ имени О. К. Антонова. Серийное производство велось на УАПК и КиАПО.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное