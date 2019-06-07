Политика
Украина арестовала российские «Русланы»Вести.Ru 11:02
Пять грузовых самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр" арестованы по постановлению Подольского суда. Сообщается, это решение было вынесено после обращения в правоохранительные органы разработчика этих машин ГП "Антонов", пишет агентство РИА Новости.
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