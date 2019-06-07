Украина арестовала пять «Русланов» российской авиакомпанииИзвестия 14:15

с чего всё началось

Подольский районный суд Киева арестовал пять самолетов Ан-124 «Руслан» российской авиакомпании «Волга-Днепр» за то, что технологическое обслуживание воздушных судов грузоперевозчик производил в обход украинского авиаконцерна «Антонов».

Экономика РЖД заключили контракт на покупку 13 «Сапсанов» РЖД заключили контракт с Siemens и группой «Синара» на покупку 13 высокоскоростных десятивагонных поездов «Сапсан».

Автоспорт Хэмилтон врезался в стену в практике перед Гран-при Канады Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон попал в аварию по ходу второй практики перед Гран-при Канады.

Происшествия Появились новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района Евгения Исаенкова пропала в ночь с 1 на 2 мая. Накануне убийства Кулаков и Исаенкова активно переписывались.

Футбол Украина — Сербия 5:0 Сборная Украины по футболу одержала разгромную победу над командой Сербии в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020.

Космос В 2021 году на Луну отправится первый робот Стало известно, что впервые на Луну отправится миниатюрный робот на четырех колесах.

Теннис Надаль обыграл Федерера в полуфинале «Ролан Гаррос» Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл швейцарца Роджера Федерера в полуфинале Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»).

Шоу-бизнес 20 лучших и худших нарядов звезд на премии МУЗ-ТВ 2019 Не успели мы мы отойти от блеска шикарных нарядов на премии RU.TV, среди которых были как удачные, так и не очень образы, как российские знаменитости уже готовы порадовать нас новой порцией своих аутфитов.

Футбол КДК РФС отстранил пять человек по делу о договорном матче в ПФЛ Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) отстранил пять человек по делу о договорном матче в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ).

Технологии Google Stadia съест 1Тб трафика за 110 часов Что означает примерное потребление в размере 9Gb в час, или 110 часов для выкачивания 1Tb.

Политика Путин рассказал, почему не поздравил Зеленского с победой на выборах Президент РФ Владимир Путин рассказал, почему не поздравил украинского лидера Владимира Зеленского после победы на выборах главы Незалежной.

Шоу-бизнес Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались По данным издания People, Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались после четырех лет вместе.

Энергетика «Северный поток – 2» профинансирован на 80% Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что все партнеры подтвердили свое участие в строительстве газопровода «Северный поток – 2». Об этом в пятницу, 7 июня, сообщает ТАСС.

Общество Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось Обновлено в 16:15 Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Экономика Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.

Политика Белоусов рассказал, какие нацпроекты интересны иностранным инвесторам Иностранные инвесторы проявляют интерес к российским национальным проектам в инфраструктуре, здравоохранении, экологии и цифровой экономике, сообщил журналистам помощник президента России по экономическим вопросам Андрей Белоусов.

Футбол «Манчестер Юнайтед» интересуется Дайером По информации The Times, "манкунианцы" намерены усилить центр поля в летнее трансферное окно, купив опорного полузащитника, и именно Дайер – приоритетная цель на эту позицию.

Авто Обновленная Mazda 3 готовится к продажам в России Для российского рынка будут представлены переднеприводные Mazda 3, с атмосферным бензиновым движком - 1,5 л и 6-ти ступенчатой механической коробкой передач.

Шоу-бизнес Лорак появилась на премии МУЗ-ТВ в платье с провокационным декольте Почтила своим присутствием музыкальную церемонию и Ани Лорак. Она появилась на дорожке в компании семилетней дочери Софии.

Происшествия Под Петербургом на стройке молнией убило приезжего из Средней Азии Молнией убило рабочего из Средней Азии сегодня вечером в Ломоносовском районе Ленобласти.