Политика

Украина арестовала пять «Русланов» российской авиакомпанииИзвестия 14:15

Подольский районный суд Киева арестовал пять самолетов Ан-124 «Руслан» российской авиакомпании «Волга-Днепр» за то, что технологическое обслуживание воздушных судов грузоперевозчик производил в обход украинского авиаконцерна «Антонов».
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«Также любым третьим лицам (аэропортам, авиавластям) запрещено осуществление любых действий, направленных на посадку/взлёт (приём/отправление) указанных воздушных судов», — сообщает
 юридическая фирма «Ильяшев и Партнёры».
RT на русском14:00

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Украинский суд арестовал пять самолётов российской авиакомпании

RT на русском14:00

Суд в Киеве арестовал российские самолеты «Руслан»

Газета.Ru14:57

Украина арестовала российские «Русланы»

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Взгляд.ру14:42

Украинский суд арестовал пять самолетов Ан-124 «Руслан» российской компании

ФАН10:27

Украинский суд арестовал пять самолетов российской авиакомпании

РИА Новости10:12
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 17:21, Ашберн
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