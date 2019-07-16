Политика
В Киеве заявили о согласовании нормандским форматом обмена пленнымиRT на русском 07:17
«В течение месяца договорились осуществить обмен определённого количества, как мы назвали, наших пленных», — цитирует Пристайко Интерфакс-Украина. Он напомнил, что украинский лидер Владимир Зеленский говорил о формуле «10 на 10, 15 на 15».
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