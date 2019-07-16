Политика

В Киеве заявили о согласовании нормандским форматом обмена пленнымиRT на русском 07:17

«В течение месяца договорились осуществить обмен определённого количества, как мы назвали, наших пленных», — цитирует Пристайко Интерфакс-Украина. Он напомнил, что украинский лидер Владимир Зеленский говорил о формуле «10 на 10, 15 на 15».
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В Киеве заявили о согласовании «нормандским форматом» обмена пленными

Газета.Ru14:38

Советники лидеров «нормандской четверки» договорились об обмене пленными в течение месяца

ТАСС09:59

Украина анонсировала обмен пленными с Россией

РБК07:06

В Киеве заявили о согласовании нормандским форматом обмена пленными

RT на русском07:17

В Киеве сообщили о согласовании «нормандским форматом» обмена пленными

РИА Новости08:14

Администрация Зеленского анонсировала обмен пленными с Россией в течение месяца

Ведомости08:25

В администрации Зеленского заявили о достижении договоренностей с Россией по обмену заключенными

Новая газета06:33
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 15:28, Вашингтон
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