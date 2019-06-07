Футбол

Сборная Украины разгромила команду Сербии в отборочном матче Евро-2020РБК 20:42

Украина — Сербия
5 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Арена Львов»
22′
Никола Миленкович
Виктор Цыганков
26′
Виктор Цыганков
28′
32′
Урош Спаич
Евгений Коноплянка
46′
53′
Александр Прийович
Александар Митрович
Роман Яремчук
59′
60′
Адем Ляйич
Любомир Фейса
Роман Яремчук
Артем Кравец
67′
Тарас Степаненко
Владимир Шепелев
72′
72′
Лука Йович
Дарко Лазович
Евгений Коноплянка
75′
Евгений Коноплянка
Виктор Коваленко
76′
Сборная Украины по футболу победила команду Сербии в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года. Об этом сообщается на сайте УЕФА. Два гола забил игрок киевского «Динамо» Виктор Цыганков.
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