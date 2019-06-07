Футбол

Украина — Сербия 5:0Газета.Ru 16:36

Украина — Сербия
5 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Арена Львов»
22′
Никола Миленкович
Виктор Цыганков
26′
Виктор Цыганков
28′
32′
Урош Спаич
Евгений Коноплянка
46′
53′
Александр Прийович
Александар Митрович
Роман Яремчук
59′
60′
Адем Ляйич
Любомир Фейса
Роман Яремчук
Артем Кравец
67′
Тарас Степаненко
Владимир Шепелев
72′
72′
Лука Йович
Дарко Лазович
Евгений Коноплянка
75′
Евгений Коноплянка
Виктор Коваленко
76′
Сборная Украины по футболу одержала разгромную победу над командой Сербии в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020. Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу украинцев, сообщает "Советский спорт".
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