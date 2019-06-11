Украина – Италия. Прогноз на матч молодежного чемпионата мира 2019ODDS.ru вчера в 08:50

Первыми в борьбу вступят молодежные сборные Украины и Италии. Если брать всех фаворитов, то они синхронно вылетели, а из приближенных к вероятным чемпионам остались только итальянцы. Украина Мировые журналисты не перестают раздавать комплименты парням под руководством Александра Петракова.

Украина – Италия. Прогноз на матч молодежного чемпионата мира 2019

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