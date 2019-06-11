Футбол
Украина – Италия. Прогноз на матч молодежного чемпионата мира 2019ODDS.ru вчера в 08:50
Первыми в борьбу вступят молодежные сборные Украины и Италии. Если брать всех фаворитов, то они синхронно вылетели, а из приближенных к вероятным чемпионам остались только итальянцы. Украина Мировые журналисты не перестают раздавать комплименты парням под руководством Александра Петракова.
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Наука
В условиях космоса кислоты могут не диссоциировать
Исследователи определили, что в криогенных условиях космоса кислоты могут не вступать в химическую реакцию с водой и, соответственно, не образовывать едкие растворы, как это происходит в земных условиях.
Обновлено вчера в 16:47
Политика
Глава Дагестана прокомментировал снос знака на границе с Чечней
Глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что вопрос границы с Чечней после сноса дорожного указателя будет решен с учетом интересов жителей обеих республик.
Обновлено в 17:44
Политика
В Госдуме хотят смягчить наказание за хранение наркотиков
В Госдуме разработали законопроект о смягчении наказания за хранение наркотиков без цели сбыта.
Обновлено в 14:41
Армия и оружие
Американский пилот заявил о продолжении встреч с НЛО
Летчик американского F/A-18 Super Hornet Райан Грэйвз утверждает, что вопреки сведениям СМИ встречи пилотов с НЛО не прекратились после 2015 года – они продолжали следовать за американскими авианосцами и морской авиацией во время походов за границу, пишет The Drive.
Обновлено в 11:51
Происшествия
Уголовное дело Ивана Голунова прекращено
Обновлено в 11:59
Игры
Еще 18 футуристических скриншотов Cyberpunk 2077
На Е3 2019 журналистам показали несколько новых скриншотов Cyberpunk 2077.
Обновлено в 17:39
Экономика
Суд обязал Baring Vostok немедленно продать 9,99% банка «Восточный»
Арбитражный суд Амурской области обязал Baring Vostok немедленно продать 9,99% акций банка "Восточный" компании бизнесмена Артема Аветисяна.
Обновлено в 07:10
Происшествия
Солист Rammstein сломал челюсть фанату
Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть своему фанату.
Обновлено в 18:17
Общество
Виктория Скрипаль опубликовала вторую главу своей книги
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль опубликовала в социальных сетях Facebook и "ВКонтакте" в ночь на среду вторую главу своей книги "Беседы с черным котом".
Обновлено в 18:33
Политика
Муратов рассказал о роли Путина в освобождении Голунова
Председатель совета директоров «Новой газеты», член общественного совета при МВД Дмитрий Муратов рассказал The Bell, кем и как принималось решение об освобождении корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 14:53
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля
«ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля на холм Телль аль-Хара в южном регионе, сбив несколько ракет», — приводит сообщение «РИА Новости».
Обновлено в 19:33
Интернет
WhatsApp решил судиться c пользователями
Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
Обновлено в 14:10
Происшествия
В Красноярском крае рядом с жилыми домами вспыхнул лес
Обновлено в 16:48
Шоу-бизнес
Бари Алибасов вышел из искусственной комы
Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на сына продюсера.
Обновлено в 05:13
Культура
Дело Никулина в США продолжит рассматривать суд присяжных
Жюри присяжных в США приступит к рассмотрению дела российского гражданина Евгения Никулина, обвиняемого в киберпреступлениях, 13 января.
Обновлено в 19:53
Футбол
Россия обыграла Кипр в отборочном матче Евро-2020
Победой сборной России над сборной Кипра закончился матч отборочного турнира чемпионата Европы по футболу-2020.
Обновлено в 17:57
Футбол
Антонио Конте: «„Интер“ хочет бороться за чемпионство»
Обновлено в 11:20
Происшествия
Российская семья погибла в ДТП в Турции
Два гражданина России погибли в ДТП в турецкой провинции Анталья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя в генконсульстве.
Обновлено в 12:14
Общество
Николай Дроздов покинул программу «В мире животных»
Обновлено в 17:45
Политика
Болтон обвинил Россию в распространении слухов об администрации США
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон утверждает, что РФ и КНР в числе других стран распространяют слухи о разногласиях в администрации США.
Обновлено в 16:39
Спорт
1 400 непальских рабочих погибли на строительстве объектов к ЧМ-2022
Правительство Непала подтвердило, что 1 400 непальских рабочих погибли, помогая строить футбольные стадионы для чемпионата мира по футболу 2022 года, который пройдёт в Катаре.
Обновлено в 18:10
Наука
Физики не смогли объяснить прозрачность Солнца ошибками теории
Физики из США и Франции получили сильно ионизированную плазму никеля и хрома, разогрев эти металлы с помощью мощного рентгеновского лазера, а затем измерили ее прозрачность.
Обновлено в 10:43
Политика
Италия ужесточила миграционное законодательство
Власти Италии ещё больше ужесточат миграционное законодательство.
Обновлено в 19:56
Авто
Эксперты оценили рыночные перспективы нового Renault Arkana
Как заявил агентству «АвтоСТАТ» эксперт по продукту Renault в регионе Евразия Анатолий Калицев, Renault Arkana, безусловно, должен привлечь к марке Renault новых клиентов.
Обновлено в 05:15
Экономика
Названы регионы РФ с самым высоким ростом зарплат
Самый быстрый рост заработных плат в 2019 году ожидается в Ленинградской области (+7,1%), сообщает 11 июня «Российская газета» со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве РФ.
Обновлено в 04:08
Экономика
Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю
Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил введения четырехдневной рабочей недели в будущем, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:47
Политика
Позволяющую привлечь к суду генпрокурора резолюцию принял конгресс США
Палата представителей США приняла резолюцию, которая позволяет законодателям инициировать судебное разбирательство в отношении генпрокурора Уильяма Барра.
Обновлено в 18:30
Культура
Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной
Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31