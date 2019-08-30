Представители Украины, Соединенных Штатов и Польши подпишут в субботу, 31 августа, соглашение о сотрудничестве с целью укрепления региональной безопасности поставок природного газа.

Украина, США и Польша подпишут соглашение о безопасности поставок газа

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