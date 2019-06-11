Футбол

Украина (20)-Италия (20) 11.06.2019 прогноз ТМ (2)Sport-place 05:33

В первую очередь, обе команды показали хорошую игру в защите, хотя итальянцы немного повеселили публику в четвертьфинале, когда обыграли Мали со счётом 4:2. Я думаю, что нас ждёт равный поединок, который вряд ли порадует большим количеством голов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Украина (20)-Италия (20) 11.06.2019 прогноз ТМ (2)

Sport-place05:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 14:06, Ашберн
Происшествия

МВД решило прекратить уголовное преследование Голунова

Решение МВД объясняется недоказанностью участия Голунова в преступлении, сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на его руководителя Владимира Колокольцева.
Обновлено в 10:35
Футбол

Казахстан разгромил Сан-Марино в отборе Евро-2020

В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Казахстана разгромила национальную команду Сан-Марино со счётом 4:0. Встреча состоялась в Нур-Султане на стадионе «Астана-Арена».
Обновлено в 12:27
Политика

Новый глава внешней разведки Украины награждён медалью ФСБ

Назначенный сегодня президентом Зеленским глава Службы внешней разведки Украины Владислав Бухарев имеет медаль «За боевое содружество» ФСБ РФ.
Обновлено в 12:15
Футбол

«Реал» может приобрести хавбека «Наполи»

Полузащитник «Наполи» Фабиан Руис попал в сферу интересов «Реала».
Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес

Бари Алибасов вышел из искусственной комы

Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на сына продюсера.
Обновлено в 05:13
Армия и оружие

Минобороны Украины не устроили российские запчасти в танках «Оплот»

Украинскому министерству обороны пришлось отказаться от производства новейших танков "Оплот" в 2019 году, поскольку боевая машина включала в себя комплектующие российского производства.
Обновлено в 10:59
Футбол

Месси признан самым высокооплачиваемым спортсменом 2018 года

Обновлено в 11:33
Происшествия

В Турции в результате ДТП погибла семья из России

Обновлено в 11:03
Авто

Автомобили Opel получат российские моторы

Обновлено в 05:34
Происшествия

Журналист Иван Голунов вышел на свободу

Во вторник, 11 июня, московские правоохранители отпустили журналиста «Медузы» Ивана Голунова на свободу.
Обновлено в 14:01
Футбол

«Торино» выкупил у «Челси» права на Эйну

Защитник «Челси» Ола Эйна подписал долгосрочный контракт с «Торино».
Обновлено в 13:24
Общество

Роспотребнадзор предложил запретить уничтожение продуктов

Уничтожение пригодных к употреблению продуктов могут запретить. С таким предложением выступил Роспотребнадзор.
Обновлено в 03:09
Шоу-бизнес

45-летняя Юлия Высоцкая опубликовала фото в бикини

45-летняя Юлия Высоцкая опубликовала фото в бикини Сама Юлия дала подсказки, как ей удается поддерживать себя в прекрасной форме.
Обновлено вчера в 22:01
Политика

Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней

Председатель регионального географического общества Зураб Гаджиев заявил, что сторона трассы, на которой был установлен знак, относится к Чеченской Республике, просто раньше там не было соответствующих указателей.
Обновлено в 09:16
Происшествия

РБК: следствие изучает версию «коммерческого заказа» дела Голунова

Следствие рассматривает версию «коммерческого заказа» дела против журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 13:55
Экономика

Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю

В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:57
Политика

Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море

Представитель Киева на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала разрешить Украине добывать газ в Черном море.
Обновлено в 08:04
Происшествия

В промзоне на юго-востоке Петербурга загорелся ангар

"На территории промышленной зоны происходит горение полимерной продукции на открытой площадке и в ангаре на общей площади 220 кв. м", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 13:31
Авто

Mercedes представил семиместный кроссовер GLB

Компания Mercedes-Benz представила новый кроссовер под названием GLB.
Обновлено в 03:59
Футбол

Украина вышла в финал чемпионата мира U20

В полуфинальном матче чемпионата мира U20 сборная Украины обыграла национальную команду Италии со счётом 1:0 и вышла в финал.
Обновлено в 13:39
Общество

Льва Пономарева оштрафовали на 300 тысяч рублей

Мещанский суд Москвы назначил административный штраф в 300 тысяч рублей правозащитнику Льву Пономареву за организацию несогласованной акции на Лубянке 13 мая.
Обновлено в 13:24
Игры

«Ведьмак 3» выйдет на Nintendo Switch

Студия CD Projekt Red анонсировала выход ролевой игры «Ведьмак 3» на платформе Nintendo Switch. Анонс состоялся в рамках выставки Е3.
Обновлено в 12:43
Авто

АвтоВАЗ объяснил, почему в «Ладах» «воет» коробка

Обновлено в 07:45
Общество

Назван средний возраст вступления россиян в брак

Большинство россиян вступают в брак в возрасте от 25 до 34 лет, говорится в сообщении на сайте Росстата.
Обновлено в 03:53
Финансы

Силуанов объяснил причины роста доли золота в резервах России

Международные резервы России готовятся перешагнуть установленный ЦБ ориентир в полтриллиона долларов, при этом Банк России с 2014 года наращивает в них долю золота, в прошлом году он закупил рекордные 274 тонны, доведя запасы в своих хранилищах до 2112 тонн.
Обновлено в 13:31
Шоу-бизнес

У Анны Плетневой диагностировали психическое расстройство

Плетнева не всегда может объяснить, почему совершает неадекватные поступки, так как просто не помнит, что происходило с ней на сцене: артистка страдает диссоциативным расстройством идентичности.
Обновлено вчера в 23:00
Космос

Астрономы раскрыли тайну «постройки» загадочной пирамиды на Церере

Первые снимки Цереры, полученные зондом Dawn в марте 2015 года после его прибытия к карликовой планете, раскрыли две необычные структуры, которые никто не ожидал увидеть – загадочные белые пятна в кратере Оккатор, оказавшиеся следами густого "рассола", и необычную пирамидальную гору Ахуна, возвышающуюся над Церерой на четыре километра.
Обновлено в 10:45
Политика

Зеленский отменил часть указов Порошенко

Владимир Зеленский отменил указы экс-президента Украины Петра Порошенко о назначениях членами Высшего совета правосудия Андрея Василенко и Михаила Исакова.
Обновлено в 08:12
Армия и оружие

Советский пулемет уничтожил современный американский броневик

Йеменские повстанцы-хуситы уничтожили современный бронеавтомобиль американского производства, принадлежащий их противникам, из советского пулемета ДШКМ.
Обновлено в 08:56
Политика

Инициатор марша в поддержку Ивана Голунова выступил против возможной отмены завтрашней акции

Не ходить на завтрашний марш ранее сегодня призвала гендиректор сайта Медуза Галина Тимченко.
Обновлено в 13:02
Как работают Яндекс.Новости?
Главное