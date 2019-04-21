Политика

Украина. Геращенко показала Порошенко, как повиниться перед народомВести.Ru вчера в 23:40

Видео, где на колени с разбегу падает вице-спикер Верховной рады, набирает популярность в сети. Призыв Зеленского повиниться перед народом услышал не только его оппонент. Порошенко на колени встал, но немного не той стороной к народу.
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Видео встающей с разбега на колени вице-спикера рады взбудоражило сеть

Газета.Ru01:51

На колени перед Украиной крупным планом: Вице-спикер Рады показала мастер-класс Порошенко - видео

Царьград01:01

В Сети появилось видео со встающей с разбега на колени вице-спикером Рады

РИА Новостивчера в 23:33

В соцсетях высмеяли вице-спикера Рады, с разбега падающую на колени вслед за Зеленским

URA.Ruвчера в 21:40

Видео падающей с разбега на колени вице-спикера рады поразило Сеть

Известиявчера в 19:18

В сети набирает популярность видео с вице-спикером Рады, с разбега падающей на колени

Комсомольская правдавчера в 14:48

В сети набирает популярность видео с Геращенко, с разбега падающей на колени

ИА Новороссиявчера в 12:43
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На Украине стартовал второй тур президентских выборов.
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Космос

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Политика

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Обновлено вчера в 16:12
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Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в обстреле из пневматического оружия двоих подростков на северо-западе Москвы.
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Умершую в России вдову Слободана Милошевича похоронили в Сербии

Вдову бывшего президента Союзной республики Югославия Слободана Милошевича Миру Маркович, которая умерла в одной из больниц в России, похоронили в Сербии.
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Политика

В Косово будущим премьером Украины назвали Вована Лексусова

Обновлено вчера в 20:34
Армия и оружие

В Черное море вошел разведывательный корабль Британии

Британский разведывательный корабль HMS Echo вошел в акваторию Черного моря, сообщает RT. Корабль движется в северном направлении.
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Политика

Порошенко показал «компромат» на жену Зеленского в день тишины

Украинский лидер Петр Порошенко в день тишины опубликовал видео-компромат на жену его оппонента Владимира Зеленского Елену.
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Саша Савельева рассказала, как сохранила фигуру после родов

35-летняя солистка группы «Фабрика» Саша Савельева рассказала о том, как ей удалось сохранить фигуру после родов.
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Общество

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Экономика

Коломойский выиграл третий иск по делу «Приватбанка»

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Петр Порошенко проиграл выборы еще до открытия первых участков для голосования.
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На эффективность от занятий спортом и тренировок влияет время суток

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Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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Ирина Владимировна Геращенко
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель, журналист. Первый заместитель председателя Верховной рады Украины с 14 апреля 2016 года. Народный депутат Украины VI, VII и VIII созывов с 2007 года.
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