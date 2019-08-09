Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский пассажирский самолет пробыл в воздушном пространстве Украины 26 минут. Украинские власти ещё в 2015 году закрыли небо для российских пассажирских и грузовых самолетов. России пришлось пойти на аналогичные меры.

«Украэрорух» пояснил допуск российского самолета в небо над Украиной

Общество В Минкультуры предложили запретить приносить свою еду в кинозалы В Министерстве культуры подготовили несколько поправок к закону «О государственной поддержке кинематографии России», одной из которых является предложение запретить приносить свою еду и напитки на территорию кинозалов.

Здоровье Кардиохирург опроверг пользу красного вина Заведующий отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов заявил, что бокал красного вина в день не снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Политика 20 лет назад Борис Ельцин попросил назначить Владимира Путина главой правительства Экстренный выпуск программы «Сегодня» телекомпании НТВ вышел в эфир 9 августа 1999 г. Ровно 20 лет назад президент России Борис Ельцин заявил о том, что считает именно Владимира Путина тем, кто способен консолидировать общество, опираясь на самые широкие политические силы, обеспечить продолжение реформ в России.

Политика Госдеп призвал РФ отменить решение о признании Абхазии и Южной Осетии Отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии призвала Россию пресс-секретарь Госдепа США Морган Ортагус.

Политика Кадыров ответил возмущенным его словами об имаме Шамиле дагестанцам Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на протест жителей Дагестана, которые раскритиковали его высказывание о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.

Энергетика «Северный поток-2» отреагировал на данные о срыве сроков В четверг, 8 августа, Reuters сообщило, что строительство «Северного потока-2» может задержаться на восемь месяцев, а его стоимость в этом случае увеличится на 660 миллионов евро (около 740 миллионов долларов).

Единоборства Реванш Руиса и Джошуа в Саудовской Аравии подтверждён официально Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе Энди Руис и бывший чемпион мира Энтони Джошуа проведут повторный поединок 7 декабря 2019 года, сообщает на своей странице в «Твиттере» промоутер британца Эдди Хирн.

Армия и оружие В Ираке упал американский беспилотник Как сообщили в агентстве «Meh», в результате падения беспилотник получил незначительные повреждения.

Финансы Трамп: США не планируют намеренно ослаблять курс доллара В ответ на вопрос, планирует ли он девальвацию доллара в ответ на ослабление юаня, Трамп ответил: "Нет, нам этого не нужно".

Общество Кейт Миддлтон впервые оголила ноги на публике Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон впервые надела короткие шорты с момента заключения брака с принцем Уильямом.

Политика Трамп поверил в способность Зеленского договориться с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский собирается заключить сделку с президентом Владимиром Путиным, считает президент Дональд Трамп.

Шоу-бизнес Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.

Политика В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.

Экономика Россия получила право на поставки пшеницы в Саудовскую Аравию Российские производители получили право на поставки пшеницы в Саудовскую Аравию.

Космос Жители Флориды напугались вторжения инопланетян Странная вспышка света образовалась ранним утром в штате Флорида. Светящееся облако появилось в небе над Флоридой 8 августа рано утром.

Происшествия Пострадавшие от взрыва под Северодвинском могли получить дозу радиации Вчера в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки погибли два человека, до 15 получили ранения.

Политика В ЕС назвали продэмбарго России неоправданным «ЕС считает, что российский запрет на агропродовольственные товары Евросоюза неоправдан, поскольку он носит ответный характер», – отметил собеседник РИА «Новости».

Происшествия Новые взрывы прогремели на военном складе под Ачинском По меньшей мере пять человек пострадали в результате новых взрывов на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края в пятницу, 9 августа.

Общество СКР предупредил об уголовной ответственности за «мирные прогулки» Следственный комитет России (СКР) напомнил, что участие в несанкционированных мероприятиях влечет правовые последствия вплоть до уголовной ответственности.

Политика Во Франции предложили России вернуть царские долги В 1997 году Россия и Франция заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами времен империи.

Происшествия Массовое отключение электроэнергии произошло в Лондоне Массовое отключение электроэнергии зафиксировано в Лондоне и на юго-востоке Англии, сообщает Sky News.

Происшествия Суд арестовал водителя автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском Приморский районный суд Новороссийска в пятницу арестовал до 8 октября водителя экскурсионного автобуса Романа Полякова по делу о ДТП под Новороссийском, в результате которого три человека погибли, еще более 40 пострадали, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Шоу-бизнес В Москве похоронили Вилли Токарева В Москве на Калитниковском кладбище похоронили певца Вилли Токарева.

Интернет В России предложили список отечественного ПО для замены иностранного Некоммерческая организация Институт развития интернета предложила список из российских программ и приложений, способных заменить иностранные аналоги в восьми наиболее востребованных интернет-пользователями категориях.

Происшествия Арестован один из напавших на мужчину в парке на западе Москвы В Москве арестовали одного из напавших на мужчину, инцидент произошел в парке в середине июля, сообщила РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГСУ Следственного комитета России по столице Юлия Иванова.

Здоровье Врач назвала самые вредные и опасные сорта сыра Сыры дорблю, рокфор, горгонзола, камамбер и бри являются самыми опасными для здоровья.