Политика

«Украэрорух» пояснил допуск российского самолета в небо над УкраинойREGNUM 11:55

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский пассажирский самолет пробыл в воздушном пространстве Украины 26 минут. Украинские власти ещё в 2015 году закрыли небо для российских пассажирских и грузовых самолетов. России пришлось пойти на аналогичные меры.
Читать в источнике
Комментировать24

Подробнее о событии

На Украине объяснили допуск российского самолета в воздушное пространство

РБК12:57

На Украине прокомментировали решение пропустить самолет РФ

РЕН ТВ10:40

Предприятие объяснило решение пропустить российский самолет через Украину

Газета.Ru11:17

Украина обосновала допуск российского самолета в своё небо

Национальная служба новостей11:07

На Украине объяснили допуск российского самолёта вопреки запрету

RT на русском11:50

«Украэрорух» объяснил допуск российского самолета в небо над Украиной

РИА Новости10:10

Украина объяснила решение пустить российский самолет вопреки запрету

Lenta.ru09:04
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 13:31, Вашингтон
Общество

В Минкультуры предложили запретить приносить свою еду в кинозалы

В Министерстве культуры подготовили несколько поправок к закону «О государственной поддержке кинематографии России», одной из которых является предложение запретить приносить свою еду и напитки на территорию кинозалов.
Обновлено в 08:23
Здоровье

Кардиохирург опроверг пользу красного вина

Заведующий отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов заявил, что бокал красного вина в день не снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 03:26
Политика

20 лет назад Борис Ельцин попросил назначить Владимира Путина главой правительства

Экстренный выпуск программы «Сегодня» телекомпании НТВ вышел в эфир 9 августа 1999 г. Ровно 20 лет назад президент России Борис Ельцин заявил о том, что считает именно Владимира Путина тем, кто способен консолидировать общество, опираясь на самые широкие политические силы, обеспечить продолжение реформ в России.
Обновлено в 03:47
Политика

Госдеп призвал РФ отменить решение о признании Абхазии и Южной Осетии

Отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии призвала Россию пресс-секретарь Госдепа США Морган Ортагус.
Обновлено вчера в 15:45
Политика

Кадыров ответил возмущенным его словами об имаме Шамиле дагестанцам

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на протест жителей Дагестана, которые раскритиковали его высказывание о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.
Обновлено в 06:40
Энергетика

«Северный поток-2» отреагировал на данные о срыве сроков

В четверг, 8 августа, Reuters сообщило, что строительство «Северного потока-2» может задержаться на восемь месяцев, а его стоимость в этом случае увеличится на 660 миллионов евро (около 740 миллионов долларов).
Обновлено в 08:07
Единоборства

Реванш Руиса и Джошуа в Саудовской Аравии подтверждён официально

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе Энди Руис и бывший чемпион мира Энтони Джошуа проведут повторный поединок 7 декабря 2019 года, сообщает на своей странице в «Твиттере» промоутер британца Эдди Хирн.
Обновлено в 13:22
Происшествия

Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках Сергея Фомина

Обновлено в 10:23
Армия и оружие

В Ираке упал американский беспилотник

Как сообщили в агентстве «Meh», в результате падения беспилотник получил незначительные повреждения.
Обновлено в 07:07
Финансы

Трамп: США не планируют намеренно ослаблять курс доллара

В ответ на вопрос, планирует ли он девальвацию доллара в ответ на ослабление юаня, Трамп ответил: "Нет, нам этого не нужно".
Обновлено в 11:29
Общество

Кейт Миддлтон впервые оголила ноги на публике

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон впервые надела короткие шорты с момента заключения брака с принцем Уильямом.
Обновлено в 05:50
Политика

Трамп поверил в способность Зеленского договориться с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский собирается заключить сделку с президентом Владимиром Путиным, считает президент Дональд Трамп.
Обновлено в 11:41
Шоу-бизнес

Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз

Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено вчера в 06:54
Политика

В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке

Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.
Обновлено в 13:11
Экономика

Россия получила право на поставки пшеницы в Саудовскую Аравию

Российские производители получили право на поставки пшеницы в Саудовскую Аравию.
Обновлено в 12:11
Космос

Жители Флориды напугались вторжения инопланетян

Странная вспышка света образовалась ранним утром в штате Флорида. Светящееся облако появилось в небе над Флоридой 8 августа рано утром.
Обновлено вчера в 21:56
Происшествия

Пострадавшие от взрыва под Северодвинском могли получить дозу радиации

Вчера в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки погибли два человека, до 15 получили ранения.
Обновлено в 10:39
Политика

В ЕС назвали продэмбарго России неоправданным

«ЕС считает, что российский запрет на агропродовольственные товары Евросоюза неоправдан, поскольку он носит ответный характер», – отметил собеседник РИА «Новости».
Обновлено в 11:42
Происшествия

Новые взрывы прогремели на военном складе под Ачинском

По меньшей мере пять человек пострадали в результате новых взрывов на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края в пятницу, 9 августа.
Обновлено в 10:46
Общество

СКР предупредил об уголовной ответственности за «мирные прогулки»

Следственный комитет России (СКР) напомнил, что участие в несанкционированных мероприятиях влечет правовые последствия вплоть до уголовной ответственности.
Обновлено в 12:18
Политика

Во Франции предложили России вернуть царские долги

В 1997 году Россия и Франция заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами времен империи.
Обновлено в 09:14
Происшествия

Массовое отключение электроэнергии произошло в Лондоне

Массовое отключение электроэнергии зафиксировано в Лондоне и на юго-востоке Англии, сообщает Sky News.
Обновлено в 13:09
Армия и оружие

Двигатели ПД-14 установят в 2020 году на самолет МС-21

Первые отечественные двигатели ПД-14 запланировано установить на самолет МС-21 в 2020 году, пишут РИА Новости.
Обновлено в 00:36
Наука

Ученые выяснили, почему кошки едят траву

Обновлено в 12:29
Происшествия

Суд арестовал водителя автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском

Приморский районный суд Новороссийска в пятницу арестовал до 8 октября водителя экскурсионного автобуса Романа Полякова по делу о ДТП под Новороссийском, в результате которого три человека погибли, еще более 40 пострадали, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 09:30
Шоу-бизнес

В Москве похоронили Вилли Токарева

В Москве на Калитниковском кладбище похоронили певца Вилли Токарева.
Обновлено в 07:43
Интернет

В России предложили список отечественного ПО для замены иностранного

Некоммерческая организация Институт развития интернета предложила список из российских программ и приложений, способных заменить иностранные аналоги в восьми наиболее востребованных интернет-пользователями категориях.
Обновлено в 11:00
Происшествия

Арестован один из напавших на мужчину в парке на западе Москвы

В Москве арестовали одного из напавших на мужчину, инцидент произошел в парке в середине июля, сообщила РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГСУ Следственного комитета России по столице Юлия Иванова.
Обновлено в 11:14
Здоровье

Врач назвала самые вредные и опасные сорта сыра

Сыры дорблю, рокфор, горгонзола, камамбер и бри являются самыми опасными для здоровья.
Обновлено в 00:15
Политика

Орешкин заявил о снятии разногласий по интеграции России и Белоруссии

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что практически все принципиальные разногласия по вопросу интеграции России и Белоруссии сняты.
Обновлено в 09:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное