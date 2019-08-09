Политика
«Украэрорух» пояснил допуск российского самолета в небо над УкраинойРИА Новости 10:10
Украина разрешила российскому самолету войти в свое воздушное пространство, чтобы избежать аварийной ситуации, заявили на госпредприятии по обслуживанию воздушного движения "Украэрорух".
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 19:42, Вашингтон
Общество
Власти Москвы заявили о потерях бизнеса в дни митингов
Источник ТАСС в московской мэрии ранее оценивал потери бизнеса в более чем 106 млн руб. "Общий размер убытков от несогласованных акций составляет более 38,1 млн руб. 27 июля и 68,1 млн руб. 3 августа", — говорил собеседник агентства.
Обновлено в 08:04
Здоровье
Смерть трех младенцев в роддоме расследуют в Минводах
Минздрав Ставропольского края проводит проверку в роддоме в Минводах по факту смерти новорожденных.
Обновлено в 12:36
Здоровье
Кардиохирург опроверг пользу красного вина для сердца
Бокал красного вина в день не снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 02:51
Армия и оружие
В мире оценили новейший российский беспилотник «Охотник»
В начале августа российский тяжелый ударный стелс-беспилотник «Охотник» совершил первый полет.
Обновлено вчера в 21:41
Экономика
Fitch повысило суверенный рейтинг России
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с "BBB-" до "BBB", изменив прогноз на стабильный.
Обновлено в 16:21
Происшествия
Генпрокуратура проверит «Кресты» после сообщений о пытках
Генпрокуратура России проверит СИЗО-1 Санкт-Петербурга, также известное как "Кресты-2", после сообщений о пытках, говорится в пятницу в сообщении на сайте надзорного ведомства.
Обновлено в 11:17
Политика
В России прокомментировали требование французов вернуть царские долги
"После распада Советского Союза Россия приняла на себя все обязательства СССР, но относительно долгов царских времен были переговоры, которые шли несколько лет, и было заключено соглашение, согласно которому все претензии, которые могут возникнуть, адресовались тем, кто подписал, то есть прежде всего западным державам, чьи долги были аннулированы советским правительством", — подчеркнул эксперт.
Обновлено в 08:32
Политика
В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке
Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.
Обновлено в 13:11
Общество
Появились результаты экспертиз по делу судьи Елены Хахалевой
Обновлено в 08:11
Армия и оружие
Южная Корея заявила о запуске КНДР двух ракет в сторону Японского моря
Обновлено в 18:18
Общество
Взрыв башни немецкой АЭС попал на видео
Ранее в Сеть попало видео неудачного сноса силосной башни в Дании.
Обновлено в 17:23
Общество
Синоптики предупреждают жителей Коми о заморозках в выходные
Синоптики предупреждают жителей Коми о заморозках в выходные.
Обновлено в 02:04
Политика
ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) решил изменить график публикации замеров доверия россиян к политикам, в том числе к президенту.
Обновлено в 15:24
Интернет
Twitch запустил приложение, которое должно помочь начинающим стримерам
Twitch Studio - приложение для ПК, которое должно облегчить для молодых стримеров процесс настройки трансляции.
Обновлено в 05:13
Происшествия
Walmart уберет рекламу жестоких видеоигр после стрельбы в США
Через несколько дней после двух случаев массовой стрельбы в США сотрудники американской торговой компании Walmart получили рассылку с требованием удалить "любые надписи или изображения, содержащие сцены насилия или агрессивного поведения".
Обновлено в 08:56
Политика
В Совфеде заявили о вмешательстве США в выборы в Мосгордуму
Глава комиссии Совета Федерации РФ по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что Соединённые Штаты устраивают провокации для оказания влияния на выборы в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 09:35
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Норвич» в стартовом туре АПЛ
Обновлено в 17:06
Космос
Ученые нашли самые похожие на Землю планеты
Обновлено в 16:00
Недвижимость
Сбербанк снизит ставки по ипотеке для многодетных семей до 5%
Ранее сообщалось, что с 6 августа Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5-0,7 процентного пункта (п. п.).
Обновлено в 10:47
Футбол
Рибери может перейти в ПСВ к ван Боммелу
Интерес к французу проявляет ПСВ из Эйндховена, который возглавляет бывший партнер Рибери по «Баварии» Марк ван Боммел, лично желающий видеть его в своей команде.
Обновлено в 17:05
Политика
Трамп назвал Голливуд либеральным и расистским
Президент США Дональд Трамп назвал современный Голливуд либеральным и расистским.
Обновлено в 15:37
Армия и оружие
В СЦКК назвали нарушением обстрел Коминтерново на юге ДНР
В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня назвали обстрел населённого пункта Коминтерново на юге самопровозглашённой Донецкой народной республики «грубейшим нарушением».
Обновлено в 17:22
Культура
Назван самый популярный советский фильм на YouTube
Обновлено в 14:32
Армия и оружие
Помпео: позиции Турции и США по Сирии сближаются
Глава Госдепартамента США Майкл Помпео заявил о сближении позиций американской и турецкой сторон на переговорах по Сирии.
Обновлено в 16:24
Экономика
Россия получила право на поставки пшеницы в Саудовскую Аравию
Российские производители получили право на поставки пшеницы в Саудовскую Аравию.
Обновлено в 12:11
Политика
Против России могли применить климатическое оружие, заявили в Госдуме
Депутат Государственной Думы Алексей Журавлев в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" заявил, что непогоду в России могло вызвать применение климатического оружия.
Обновлено в 18:13
Наука
Японские изобретатели создали роботизированный хвост для людей
Обновлено 07 августа в 04:00
Происшествия
Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат
Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 07:33
Общество
Отключения электричества затронули большую часть Великобритании
Масштабное отключение электричества затронуло большую часть Великобритании, 9 августа передаёт агентство Reuters.
Обновлено в 14:05