Украина разрешила российскому самолету войти в свое воздушное пространство, чтобы избежать аварийной ситуации, заявили на госпредприятии по обслуживанию воздушного движения "Украэрорух".

«Украэрорух» пояснил допуск российского самолета в небо над Украиной

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